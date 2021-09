Davor Dragičević: Kada dođe vrijeme vratiću se u Banjaluku

"Kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti (u Banjaluku)", izjavio je Davor Dragičević, otac mladića iz Banjaluke Davida Dragićevića, koji je nastradao pod do danas nerazjašnjenim okolnostima 2018. godine.

Smrt Davida Dragićevića bila je povod za masovne demonstracije u Banjaluci, koje nisu dovele do utvrđivanja pune isitine o okolnostima pod kojima je stradao ovaj mladić. Na drugoj strani, protiv oca preminulog, Davora Dragićevića, koji je predvodio proteste, pokrenuta je istraga.

Radio Slobodna Evropa (RSE) sa njim je razgovarao dan nakon što je, u ponedeljak, 13. septembra, Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci donijelo je naredbu o obustavi istrage.

"Da li ću se vratiti po pravdu ili po nepravdu, e, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo, mada ne bježim i nikada nisam bježao ni od ove druge solucije, bez obzira šta ko o tome mislio", rekao je Dragičević, koji od 2018. nije bio u Banjaluci.

Šta je sve prethodilo?

Istraga protiv Dragićevića je vođena od decembra 2018. godine zbog navoda o ugrožavanju sigurnosti ministra unutrašnjih poslova bh. entiteta Republika Srpska (RS) Dragana Lukača.

Davor Dragičević optužio je najviše funkcionere Ministarstva unutrašnjih poslova RS za umiješanost u ubistvo njegovog sina, a prijavu protiv njega podnio je entitetski ministar Dragan Lukač.

David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je šest dana kasnije na ušću rječice Crkvene u Vrbas.

Od kraja marta 2018. godine roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa "Pravda za Davida" na banjalučkom Trgu Krajine organizirali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu.

Roditelji su ekshumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima, te hapšenjima građana koji su ih podržavali.

RSE: Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je obustavilo istragu protiv vas. Kako to komentarišete?

Dragičević: To je samo jedna od montiranih istraga, koja je bila sa ciljem da se iskrene naš put borbe u traženju pravde za Davida. Takođe, veoma je jasno da nikakve ugroženosti ministra koga ja optužujem da je duboko upleten u ubistvo mog sina, nije ni bilo. To je donijelo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a tužilaštvo u Prijedoru još uvijek vodi istragu za to nepostojeće djelo, kao što se vode istraga za nepostojeće djelo i potjernica za državni udar.

Ovo nedvosmisleno, jasno, ukazuje da se od prvog dana potvrđuje sve ono što sam ja rekao, kao i grupa „Pravda za Davida“ / da je vrh institucija Republike Srpske, i ljudi koji sjede u njima, duboko upetljan u otmicu, ubistvo i zataškavanje dokaza i činjenica o ubistvu mog sina Davida.

RSE: Pomenuli ste identičan postupak koji se vodi protiv vas u Prijedoru, Va[ advokat je rekao za RSE da očekuje da će i to biti obustavljeno. Vi trenutno živite u Austriji. Da li razmišljate o povratku u Banjaluku, Bosnu i Hercegovinu, ako se i taj postupak obustavi, možda čak i ranije?

Dragičević: To može da bude samo navlakuša. Više informacija o tome vam za sad ne mogu dati.

Šta se dešava sa istragom Tužilaštva BiH?

RSE: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu preuzelo predmet od pravosudnih institucija u RS. Da li ste upućeni u tok istrage?

Dragičević: Po mojim saznanjima, ništa se ne dešava. U aprilu su preuzeli predmet, naravno ja kao otac gledam na to da je to prioritet. U tom spisu imaju sve dokaze, međutim, trenutno ne znam ni djelo kako je okvalifikovano, nisu ni s tim izašli u javnost.

Vremena nema za čekanje, vidite i sami da oni čekaju po tri-četiri godine da bi neku nepostojeću odluku o nepostojećem djelu donijeli, i kao mi sad, ili ja lično, na tome treba da budem zahvalan.

RSE: Hoćete li istupati u javnost sa nekim novim informacijama, ako i dalje ne bude pomaka u slučaju pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine?

Dragičević: Bez obzira na sve u koje imam povjerenja, ja imam svoj vlastiti put, i naravno da ću čim primjetim nešto istupiti. Do sad me nisu ni u jednom mom zarezu, ne riječi, demantovali.

Sve dokaze posjedujem da je moje dijete oteto, mučeno, silovano, na kraju udavljeno od MUP-a Republike Srpske zajedno sa tužilaštvom, međutim, svi već četiri godine uživaju na slobodi dok se progonimo i ja, i majka Suzana, moja porodica, a najviše trpe članovi grupe „Pravda za Davida“ koji su stali iza mene i koji su već četiri godine izloženi teroru vlasti u Republici Srpskoj, progonu, suđenjima koja su svakodnevna.

O podršci u BiH

RSE: U Sarajevu je 11. septembra održan skup gdje je nekoliko hiljada građana došlo kako bi dali podršku i vama i ocu Dženana Memića, mladića koji je nastradao na Ilidži 2016. godine, u incidentu koje je Tužilaštvo Kantona Sarajevo okvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću, dok je porodica Memić tvrdila da je on ubijen.

Dragičević: Imamo još veliku podršku. Puno vremena je prošlo, svi dokazi u slučaju David i Dženan postoje, tako da treba to biti malo energičnije i treba nam drugačija akcija Tužilaštva BiH i Agencije za istragu i zaštitu, da sve resurse stave za rješavanje ova dva slučaja.

Strpljenje me izdaje, previše vremena je prošlo. Ja neću čekati od proljeća do proljeća, od godišnjih odmora do godišnjih odmora kako bih se smirio ili ja ili ljudi koji stoje iza mene.

U glavi imam tačno rok, mislim da je to negdje na treću godišnjicu moga progona, to je 30.decembar. Ne bude li Tužilaštvo BiH preduzelo konkretne korake, mislim da ću izaći sa saopštenjem i neću više kao prije postavljati nikakve ultimatume, datume, zahtjeve. Daću samo jedno saopštenje, ali čuće se već sve o tome.