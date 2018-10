Balta: Ja se umjetnosti neću odreći

Završen je VII Tuzla film festival, na kojem je ove godine prikazano više od stotinu filmova. Dodijeljena je, Vila, prestižno filmsko priznanje Festivala, a Tuzlu je posjetilo stotine glumaca. O Festivalu, koji sve više izrasta i postaje prepoznatljiv na prostorima EX YU, razgovarali smo sa Borisom Baltom, direktorom Tuzla film festivala.

RSE: Završen je VII Tuzla film festival. Šta smo sve mogli vidjeti u proteklih osam dana?

Balta: Vidjeli smo preko stotinu filmova, koji su se izdogađali na VII Tuzla film festivalu. Od konkurencije od 800, odabrali smo nekih 15-ak posto filmova. Imali smo veliki broj premijera na našem Festivalu, između ostalog, imali smo svjetsku premijeru iz Japana.

Imali smo i veliki broj gostiju i glumaca, poznatih, Tarik Filipović, Sergej Trifunović, Miodrag Radonjić, mali Luka Grbić, koji je zvijezda u usponu, iz filma Južni vetar. Ove godine smo napravili fantastičan rezultat, kada je u pitanju festivalska građa. U gradu je svaku noć bilo publike, to je isto jedna vrlo zanimljiva činjenica, čak i kada je BiH igrala fudbal protiv Turske i Sjeverne Irske, svaku noć bilo oko 200 ljudi u sali Narodnog pozorišta.

Kada uzmemo da Tuzla nije imala 22 godine kino, prije osnivanja Tuzla film festivala, na ovom sedmom festivalu smo doživjeli da publika plješće na kraju filma, ako im se svidio. Na neki način smo otvorili našu kontaminiranu publiku.

RSE: U ovih sedam godina, koliko je Tuzla film festival narastao? Hoćete li pred osmi, postaviti nove i veće ciljeve?

Balta: Mislim da bi sada trebalo održati standard u naredne tri godine. Mislim da nema potrebe više za rastom jer mi moramo da rastemo u skladu sa našom publikom. Ovo je također bio veliki skok, osam dana Festivala, do sada ih je bilo pet. Narasli smo za 40 odsto od protekle godine i mislim da ćemo zadržati taj standard naredne tri do pet godina. Mora da se skupi puno više sredstava, da bi moglo da se ide dalje.

Imamo ekipu koja je zaista profesionalna, kvalitetna, ali nam nedostaje još deset ljudi, koji bi bili u stalnom radnom odnosu. Često me pitaju koji je festival bio teži, prvi ili ovaj sedmi. Ovaj sedmi je definitivno teži, bez obzira što imamo i iskustvo i znanje i teoriju i praksu u svojim rukama i to poprilično dobro radimo. Sada je ovo sasvim druga manifestacija, nego ona koja je bila prve godine.

RSE: Šta za Festival kažu glumci, posebice regionalni, jer znamo da je zaista bilo značajnih imena iz svijeta filma na Festivalu? Postaje li Tuzla film festival već prepoznat kao važan regionalni događaj?

Balta: Svi regionalni glumci, koji su prošli kroz naš Festival, su izrazito zadovoljni. Tuzla im ostaje u stvarno lijepom sjećanju. Gdje god sada odem, mene svi na Balkanu znaju, upravo zato što ljudi pričaju jako pozitivno o našem Festivalu. Svi glumci, koji su bili do sada, su zadovoljni i vraćaju nam se rado nazad.

Naša nagrada već nosi dva ili tri boda na Filmskoj fondaciji, stavljeni smo u kalendare Hrvatskog audio-vizualnog centra, pored Filmskog centra u Srbiji, slovenačkog audio-vizualnog centra, makedonskog također. Sada se formirao i crnogorski i oni su nas isto uvrstili u kalendar festivala. Svim svojim producentima šalju na mail do kada je otvoren naš konkurs za filmove.

Veliki broj filmova dobijemo koji su sa prostora Evrope. Imamo kategoriju koja je Future generation shorts. Zbog toga dolazi i sve veći broj mladih umjetnika iz Berlina, Engleske, Francuske, Italije, Grčke, Kipra. Čak su bila dva iz Australije i po jedan iz Pakistana i Amerike.

RSE: Postaje li Vila, filmska nagrada vašeg Festivala, sve prestižnije priznanje?

Balta: Vila postaje sve prestižnije. Moram se požaliti da nam daleko više novca treba jer morate odvojiti i nagradu za Vilu. Neki festivali imaju budžet nagrada, koliko naš hotel košta. Naravno da finansije, koje dajete umjetnicima, vas stavljaju na mapu prestižnosti. Normalno da ljudi apliciraju više na te festivale jer se žele tamo pojaviti. Nadam se da ćemo u dogledno vrijeme i mi moći da uspostavimo jedan takav kvanitet novca, zajedno sa nagradom. Onda ćemo moći da pariramo svima.

RSE: Odakle crpite entuzijazam za organizaciju jednog ovako ozbiljnog događaja, koji traje osam dana i koji je grad kulturno preporodio ovih dana?

Balta: Istina je da je kulturna slika grada promijenjena sa Tuzla film festivalom, da je uspostavljena filmska industrija, koja sve više raste, može biti u manjem ili većem obliku. Tuzla je kroz Tuzla film festival dobila početke filmske industrije ovdje.

Ovo što radim, volim. Baš sam zaljubljen u umjetnost i mislim da bez umjetnosti ne bih mogao živjeti. Ako ovdje ne bude podrške za to, otići ću negdje drugo i raditi to. Ja se umjetnosti neću odreći.

Što se tiče našeg rada, to je čisti entuzijazam. Podrške kantona i grada, nikada ne bi moglo biti na ovolikom nivou, da nema neke druge podrške. Ljudi se boje da investiraju u kulturu. Kultura definitivno ne treba da vraća, ne generira profit, kao što to radi termoelektrana, to joj nije ni namjena. Ona vraća nešto sasvim drugo. Ona pravi ugodnu sliku društva. Ona vam daje socijalni kontekst grada u kojem ljudi žele da žive. Uvijek je duhovna satisfakcija nešto što je definitivno bolje.

U BiH je definitivno problem odlaska mladih ljudi, odlaska mladih intelektualaca, mladih umjetnika koji su uspješni. Na primjer, sada često razgovaram sa kolegom Srđanom Šarencem, koji je najnagrađivaniji reditelj dokumentarnih filmova. On je na ivici da se skupi i ode. Kada izgubite jednog takvog reditelja, kada ga ljudi ubace u sistem, kada mu daju podršku i on počne proizvoditi filmove, koji dobijaju nagrade, onda vi stanete i kažete - to je naš čovjek, i mi smo to mogli. BiH ostaje u nekom zapećku, posebno vaš grad, iz kojeg je taj čovjek i ponikao.

RSE: Zanimljivo je da nikada niste dopustili da u ovaj Festival prodre trunka politike, niti politička pojavljivanja. Je li time festival teže organizirati?

Balta: Jeste, teže je. Naš Kanton, za cjelokupnu kulturu, odvoji 100.000 KM. Vi možete pričati sa ministrom, možete pričati sa premijerom i oni vama mogu reći da ti odobravaju svih 100.000 KM. Ali, onda imate hampu sa druge strane. Onda imate udruženja koja pripadaju određenim političkim opcijama, nacionalne korpuse, onda se oni počnu buniti za nekih 400 KM, da ih sada ne imenujem. Po Tuzli se jako dobro zna kako to funkcionira. Onda političari moraju imati podršku tih udruženja. To je jedno klupko iz koga vi ne možete da izađete. Sve je to zapetljano.

Država nam je u haosu i u tom haosu se vi morate nekako snaći. Da li je to entuzijazam, da li je to ludilo, ili je to neka tvrda bosanska glava, koja ne želi da napusti ovaj prostor, ne znam.

RSE: Koliko je ovaj južnoslavenski prostor, čije filmove prvenstveno i njeguje Tuzla film festival, kulturno i povijesno bogat?

Balta: Reći ću vam najiskrenije šta mislim. Južni Slaveni, ovaj dio Balkana, urbani dio Balkana, najodgojeniji je narod. Druga je stvar što smo mi ovdje vjekovima pritiskani i tlačeni sa raznih strana. Ovaj naš prostor je izuzetno bogat inteligentnim ljudima i dobrim umjetnicima, kada govorimo o ovoj branši, susretljivim ljudima. Mislim da stvarno uništavamo jednu divnu sredinu, koja našoj djeci može mnogo pružiti.