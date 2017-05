Ambasador Skat između 'Informera' i ološa

Deo ministara aktuelne Vlade i ovdašnjih medija, koji u javnosti važe za provladine, utrkuju se u kritikama, kako navode, nediplomatskog ponašanja Kajla Skata, američkog ambasadora u Beogradu, nakon što je on, istakavši da se koristi povremenom terminologijom srpskog premijera Aleksandra Vučića, tabloid "Informer" označio pojmom "ološ".

Tim povodom, Ivica Dačić, šef diplomatije i jedan od potpredsednika Vlade upravo je u izjavi Informeru, najavio zvaničnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova je, pak, istom tabolidu rekao da je Skatov istup neočekivan i nediplomatski.

Niko od njih dvojice, međutim, nije pomenuo pregršt naslovnih stranica, sa kojih prenosimo citate onako kako su objavljeni: "Ambasador Skot ucenjuje: Srbija da zarati sa Putinom", "Kajl Skot hoće da zavlada Srbijom", "Janković Skotov skot", "Skot u dilu sa reketašima", koje je taj tabloid poslednjih meseci objavljivao.

Nije to ni jedini zapadni diplomata sa kojim se taj tabloid obračunavao, istovremeno glorifikujući predstavnike Rusije u Srbiji.

"Izuzetno je ružan način na koji taj list piše o stranim diplomatama. Optužuje za subverziju vlasti bez ikakve ograde od strane Vlade Srbije, za koju mislim da je dužna da se ogradi od takvih novina i od takvog tona, od takvog tretiranja stranih ambasadora koji predstavljaju te zemlje ovde", kaže za RSE Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu.

Posmatrajući dnevna izdanja ovog lista izgleda da se na njegovoj često krajnje uvredljivoj i nipodaštavajućoj kritici, nalaze svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tretmanu poput ambasadora Skata redovno su izlagani opozicioni političari, ali i novinari, intelektualci, te javne ličnosti.

Dragan Šormaz, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije, ali i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, odbacuje mogućnost da se radi o tendencioznom izveštavanju – navodeći da se slično ponaša većina medija u Srbiji.

"Možda je problem što institucije koje su zadužene da nešto rade ne rade. Ali da očekujete da nekog ambasadora brani predsednik Vlade....", pitanjem na pitanje odgovara Šormaz.

Na konstataciju da bi mediji koji svesno blate bilo koga za to morali da snose posledice, Šormaz odgovornost prebacuje na regulatorna tela:

"To treba da rade nadležne institucije. Da eventualno upozore na takvo ponašanje. I ako to nisu radile onda se slažem sa vama da je to problem."

Takođe, sagovornik RSE iz redova vlasti odbacuje ocene da je u centru incidenta tabloid koji se, po njegovoj sadržini, može opisati kao provladin:

"Po mojim informacijama nijedan medij nije provladina novina, tabloid, ili televizija. A da li vole tako da se predstavljaju, da li imaju takve aspiracije....? To jednostavno postoji svugde, pa i u Srbiji", smatra Šormaz.

Šta je tačno to što je ambasador Skat izrekao što je podiglo toliku buru u delu javnosti Srbije koja je bila gluva kada su neke od kultnih kritički orijenatisanih emisija skidane sa televizijskih programa, a novinari dobijali i još uvek dobijaju otkaze?

Ovako je Skat odgovorio na pitanje novinarke "Informera" o navodnoj blokadi evropskog puta Srbije zbog nezadovoljstva "načinom na koji Vučić vodi zemlju".

Ivan Vujačić, primećujući da Skatov istup nije bio po diplomatskim standardima, ističe da je nesumnjivo bio podstaknut ranije objavljen napisima usmerenim protiv njega.

"Nije on jedini strani diplomata koji je iziritiran načinom pisanja tih novina. Ako se dobro sećam jedanput su slikani bivši američki i britanski ambasador pod naslovom ’Pe....ka posla". To mi je neko od njih rekao. Verovatno je akumulacija raznoraznih ekscesa iz raznoraznih tabloida doprinela tome da on tako nešto kaže", rekao nam je Vujačić.

Rade Veljanovski, dugogodišnji novinar i univerzitetski profesor, zaključuje da država u ovom slučaju podržava one koji obesmišljavaju sve moralne i profesionalne kodekse izveštavanja. Još jednom se pokazalo da su u zapećku države oni kojima je javni interes prioritet.

"Ljudi malih demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, ne mogu drugačije da se ponašaju nego da podržavaju medije koji su isto tako na niskom stepenu i profesionalnog i etičkog sostvenog uređivačkog koncepta. I to je vrlo problematično sa tog stanovišta da ne moraju da biraju reči i kada je nešto tačno i kad nije tačno", zaključuje Veljanovski.

Ocene eksperata da se "Informer" ogrešio o pravila profesije i etike do sada nisu posebno koštale ovaj dnevnik. Za raspravu je da li na tome može zahvaliti upravo političkoj podršci ili zaista institucionalnoj tromosti.