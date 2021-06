Igokea, Borac i Sparsi izbačeni iz Prve lige BiH za košarkaše

Košarkaški klub (KK) Borac iz Banjaluke, KK Igokea iz Laktaša te OKK Spars iz Sarajeva, izbačeni su u niže rangove takmičenja odlukom komesara Prvenstva Bosne i Hercegovine (BiH) za košarkaše Nadira Koredžije.

U saoštenju Košarkaškog saveza BiH (KSBiH) navodi se da su pomenuti klubovi odbili da učestvuju na Final Four-u prvenstva BiH za košarkaše, te su osim izbacivanja u niži rang takmičenja kažnjeni i sa po 3.000 maraka (1500 evra).

“Ekipe KK Igokea, KK Borac i OKK Spars iz neopravdanih razloga nisu nastupile u dvije planirane utakmice Final Four turnira u Širokom Brijegu, i to dana 05. juna 2021. godine u polufinalnim utakmicama, te dana 06.juna 2021. godine u finalnoj utakmici odnosno utakmici za treće mjesto", navodi se u saopštenju KS BiH.

Za prvaka BiH u košarci za sezonu 2020/21. proglašen je Hrvatski košarkaški klub Široki Brijeg iz istoimenog mjesta, koji je jedini pristao organizovati završnicu i pojaviti se njoj.

"Donesena je odluka i registrovana je utakmica HKK Široki– KK Igokea službenim rezultatom 20:0, a zbog razloga koji su ranije navedeni (neodigravanje utakmice KK Borac – OKK Spars), ekipa HKK Široki proglašena je pobjednikom Final Foura Prvenstva BiH", stoji u sopštenju KSBiH.

Tako će OKK Spars prema ovoj odluci narednu sezonu igrati u A1 ligi BiH, dok će KK Igokea i KK Borac naredne sezone igrati Prvu košarkašku ligu Republike Srpske.

Klubovima je ostavljena mogućnost roka za žalbu prema Takmičarskoj komisiji do ponedjeljka 12. juna do 12 sati.

Iz KK Igokea povodom izbacivanja iz Košarkaškog prvenstva BiH oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem navode kako ni jedan klub koji je kažnjen neće biti izbačen iz takmičenja, te da se ovdje radi o nastavku apsurda vezanih za KSBIH.

"Borac, Sparsi i Igokea neće biti izbačeni iz lige. Sva pravna sredstva ćemo iskoristiti i izborićemo se za to. To je sve što treba reći o današnjoj pompeznoj vijesti i do sada neviđenoj odluci komesara takmičenja", ističe se u saopštenju.

Kao najodgovornijeg za aktuelno stanje okrivljuju komesara Amera Čolana, generalnog sekretara Košarkaškog saveza BiH.

"Sjetimo se da Igokea jedne sezone nije igrala takmičenje, pa smo prošle godine do poslednjeg uslovljavani da igramo tri tamičenja, što je nečuveno u sportskom svijetu! Sve je to zasluga Amera Čolana, koji treba da je servis klubovima, a on je čovjek koji ruši sve. Zato će morati da ode sa funkcije koju sada obavlja, stoji u saopštenju KK Igokea.

Iz Igokee dodaju i da je vrijeme za promjene u KS BiH u vidu "valjane registracije Saveza" za koju tvrde da mora biti usklađena sa zakonima, te da u skladu sa tim i Košarkaški Savez Republike Srpske mora imati 50 odsto učešća u odlučivanju.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine (KS BiH) prekinuo je 14. januara prošle godine takmičenje u prvenstvu BiH za muškarce, zbog kršenja propozicija Prvenstva BiH u košarci, nesuglasica i loše komunikacije između klubova u vezi nominacije i zakazivanja utakmica.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine osnovan je 27. marta 2009. godine na osnovu Odluke o dobrovoljnom udruživanju Košarkaškog saveza Herceg-Bosne, Košarkaškog saveza Republike Srpske, te Kantonalnih saveza iz Federacije BiH.

U okviru Saveza postoji Prvenstvo BiH u kojem učestvuje 13 klubova iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Niže lige su Liga A 1 u Kantonu Sarajevo, Košarkaško prvenstvo Republike Srpske te prvenstvo za košarkaše Herceg Bosne.