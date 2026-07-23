Ministar Memić: Niko iz Vlade Srbije nije me kontaktirao nakon incidenata na 'Drinskoj regati'

"Niko me do sada apsolutno nije kontaktirao niti imam povratnu informaciju da li je nadležno tužilaštvo reagovalo", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić, nekoliko dana nakon nacionalističkih incidenata i veličanja osuđenih ratnih zločinaca na sportskoj manifestaciji Drinska regata u Bajinoj Bašti u Srbiji.

U razgovoru za RSE navodi da ga posebno zabrinjava izostanak reakcije organizatora manifestacije, koji se nisu javili ni njegovim suradnicima.

Memić, jedini zvaničnik koji je reagirao na događaje u Bajinoj Bašti, upozorava da bi Ministarstvo moglo preispitati financiranje Drinske regate, ali i drugih događaja čiji organizatori ne spriječe ili ne osude slične incidente.

Kaže i da za sada nije bilo reakcija ni drugih članova Vlade Srbije na njegov javni poziv da se ovakvi ispadi osude.

Dio snimaka objavljenih na društvenim mrežama nakon Drinske regate, tokom vikenda 18. i 19. jula, pokazuje sudionike kako pjevaju nacionalističku pjesmu "Ne volim te Alija", dok su na pojedinim čamcima i odjeći sudionika istaknuti simboli i fotografije osuđenih ratnih zločinaca, među kojima i Ratka Mladića.

RSE: Jeste li, nakon što ste osudili nacionalističke incidente i veličanje ratnih zločinaca tokom Drinske regate, dobili bilo kakvu informaciju od policije ili tužilaštva da je pokrenuta istraga, da se utvrđuje odgovornost?

Memić: Niko me do sad apsolutno nije kontaktirao niti imam povratnu informaciju da li je nadležno tužilaštvo reagovalo.

Ja sam pokušao, odnosno moj pomoćnik je pokušao da dođe i do direktora turističke organizacije, jer pazite, ovo nije neka nevladina organizacija koja je konkurisala kod nas.

Ovo je lokalna turistička organizacija koju mi kao ministarstvo finansiramo.

Ne samo tu, nego smo mi za ove četiri godine finansirali na hiljade sličnih događaja u Srbiji.

Nismo uspjeli da dobijemo odgovor, čovjek se nije ni javio na telefon mom pomoćniku, tako da sa te strane nisam ni dobio odgovor. Ali sam jasno osudio i osuđujem svaki vid vrijeđanja na nacionalnoj osnovi i tu nema nikakve zadrške.

RSE: Ministarstvo financijski podržava Drinsku regatu. Smatrate li da organizatori snose dobar dio odgovornosti kada se na manifestaciji koju i država financira dešavaju ovakve stvari?

Memić: Organizatori bi u najmanju ruku morali da se ograde. Zato što su organizatori tih pojedinačnih ispada ljudi koji dolaze na tu manifestaciju.

RSE: Je li do vas došla ikakva reakcija organizatora?

Memić: Ne, apsolutno. Lično smatram da to uopšte nije fer sa njihove strane. Moraju dati odgovor na to. Morali bi dati odgovor na to.

RSE: Hoće li Ministarstvo preispitati buduće finansiranje Drinske regate ako organizatori ne poduzmu mjere da spriječe ovakve incidente?

Memić: Mi imamo, kao što sam vam rekao, hiljade organizacija i manifestacija koje finansiramo. Ja ću i dalje tražiti odgovor ljudi koji su organizatori i da vidim šta će oni da kažu na tu temu. Svakako da bi oni morali u najmanju ruku osuditi ono što smo vidjeli.

Ukoliko ne osude, ukoliko nikakvim svojim gestom ne daju odgovor na ono što smo vidjeli, ja smatram da takve događaje, ne samo Drinsku regatu nego ni jednu manifestaciju takvog tipa, ne bi trebalo podržavati ukoliko to i ne osude.

RSE: Kako komentirate činjenicu da su se slični incidenti dešavali i ranije? Da li to pokazuje da dosadašnje reakcije institucija nisu bile dovoljne?

Memić: Slažem se. Tamo gdje se nije reagovalo i tamo gdje nisu radili sud, tužilaštvo i policija, to nije dobro uopšte. Zato što sam ja pripadnik tog naroda. Ja sam Bošnjak koji sjedi u toj vladi.

Svi bi morali ovakve ispade osuditi i ukoliko bi se ti ispadi desili na drugoj strani, apsolutno bih ja bio prvi taj koji bi stao u odbranu drugih naroda. Tako da sam očekivao i očekujem od drugih da reaguju po ovom pitanju.

RSE: Da li očekujete da će vas podržati i drugi članovi Vlade Srbije? Je li bilo reakcija na ono što se dogodilo na Drini?

Memić: Ja sam juče dao tu izjavu. Za ovih 24 sata nakon moje izjave niko me nije pozvao, iskreno da budem, niko me nije pozvao da je prokomentariše.

RSE: Ne očekujete da će se to desiti?

Memić: Pa ne znam, ne mogu da kažem da ne očekujem. Vidio sam da je moja reakcija naišla na potpunu podršku ljudi u Srbiji i da su mnogi podijelili tu izjavu i dali podršku. Vidim da među ljudima u Srbiji, posebno srpske nacionalnosti, postoji veliki broj onih koji ne žele da se poistovjete s tim. Vjerujem da postoji veliki broj ljudi koji je tu moju izjavu podržao.

RSE: Možete li još jednom obećati da će Ministarstvo ubuduće pažljivije pratiti manifestacije koje financira i tražiti od organizatora jasna pravila i reakcije u ovakvim slučajevima?

Memić: Ja vam to obećavam. Ne želim da se na bilo kojoj manifestaciji koja treba da okuplja ljude dešavaju ovakve stvari. Neko je juče dobro rekao, bilo bi dobro da se tu pjevaju pjesme "U svijetu postoji jedno carstvo, u njemu stanuje drugarstvo", da imamo takvu poruku.

Međutim, meni je najviše žao što još nemamo reakciju organizatora i to mi najviše smeta. A naravno da ćemo preispitati ne samo ovu manifestaciju nego sve manifestacije koje imaju sličan problem, odnosno koje budu imale sličan problem, a tamo nemamo reakciju organizatora.

RSE: Što biste poručili Bošnjacima u Srbiji i Bosni i Hercegovini koji ovakve scene doživljavaju kao zastrašivanje?

Memić: Ja sam uvijek za to da gledamo pozitivne stvari, a njih je zaista puno. Ovakve stvari su, prije svega, nevaspitanje tih ljudi.

Opet hoću da kažem, tamo je bilo možda par hiljada ljudi, a mi smo vidjeli nekoliko njih koji su vrijeđali pripadnike drugih naroda. Pogotovo me dotakla činjenica da se to dešava na granici sa BiH.

Mi moramo biti spremni da, kad se ovakve stvari dese, odmah ih osudimo i da kažemo da one imaju ime i prezime. Ali slažem se sa vama da je ovo posao nadležnih organa koji moraju da reaguju i da daju odgovor zašto ne reagiraju.