Ministar Memić pozvao nadležne na reakciju zbog šovinističkih ispada na Drinskoj regati u Srbiji

Husein Memić, ministar turizma i omladine u Vladi Srbije osudio je, kako je napisao na svom Facebook profilu, "šovinističke ispade koji vređaju Bošnjake i nanose štetu manifestaciji Drinska regata u Bajinoj Bašti".

Na ovoj manifestaciji, koja je održana tokom vikenda, kako je objavljeno na društvenim mrežama, može se vidjeti izvođenje nacionalističke pjesme "Ne volim te Alija", kao i prisustvo ikonografije s likovima presuđenih ratnih zločinaca.

Incident se dogodio nakon obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Na pismeni upit Radija Slobodna Evropa, upućen nadležnom ministarstvu za komentar o ovom incidentu, iz ministarstva je odgovoreno da je Memić stav iznio na društvenim mrežama.

Memić je u objavi pozvao policiju i tužilaštvo da hitno reaguju, te naveo kako su "za takve postupke, koji raspiruju nacionalnu mržnju odgovorni isključivo oni koji ih čine i za to moraju snositi i odgovornost i javnu osudu".

"Husein Memić ne može nikome da zabrani da dođe na bilo koji događaj, niti može biti odgovoran za pojedinačne ispade i uvrede. Drinska regata postoji još od 1994. godine, a Ministarstvo turizma i omladine je u poslednje četiri godine finansiralo više od 1.000 različitih manifestacija širom Srbije, među kojima je i ova manifestacija. Kako onda ministar može biti odgovoran za incidente i pojedinačne ispade na bilo kom događaju?", naveo je on.

Iz turističke organizacije "Tara-Drina" Opštine Bajina Bašta, koja organizuje regatu, nije odgovoreno na upit RSE o cijelom slučaju.

Povodom incidenta se na Facebook stranici oglasio i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.

On je rekao kako se "Drinska regata u Bajinoj Bašti, koja je turistička i rekreativna manifestacija, svake godine pretvori u skup na kojoj se veličaju osuđeni ratni zločinci".

"Turizam i rekreativna manifestacija. Rekreativno, svake godine, organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici, tradicionalno koriste priliku da veličaju osuđene ratne zločince", napisao je Duraković na Facebook profilu.

Inače, regata u Bajinoj Bašti je najstarija i najmasovnija manifestacija na rijeci Drini i tradicionalno se održava svake godine sredinom jula.