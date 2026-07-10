EU: U Evropi nema mjesta negiranju genocida u Srebrenici i veličanju ratnih zločinaca

Evropska unija uputila je poruku povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, odajući počast više od 8.300 ubijenih bošnjačkih dječaka i muškaraca te izrazivši solidarnost s porodicama žrtava i preživjelima.

U zajedničkoj izjavi visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i komesarka EU za proširenje Marta Kos navode da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije te podsjećaju na obavezu izgradnje društava mira, zaštite ljudskog dostojanstva i očuvanja temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija.

EU ističe da se žrtvama odaje počast očuvanjem historijske istine i sjećanja, kao i prenošenjem pouka iz Srebrenice budućim generacijama. Podsjeća se da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prije dvije godine proglasila 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine.

"U Evropi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca", poručuje se u izjavi.

EU poziva političke lidere u Bosni i Hercegovini i regionu da biraju odgovornost umjesto podjela i dijalog umjesto konfrontacije, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava.

Specijal RSE: Dokumentovanje genocida u Srebrenici

U izjavi se naglašava da zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva hrabrost, iskren angažman i istinsku posvećenost pomirenju, uz poruku da Evropska unija ostaje snažno opredijeljena za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države.

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci još deset žrtava.

U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8.300 Bošnjaka.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, Vojska Republike Srpske počinila genocid.

Isti sud je Srbiju proglasio krivom za nesprječavanje genocida i da je prekršila obavezu kažnjavanja počinilaca genocida.

Pred različitim sudovima, do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba, na ukupno 700 godina zatvora.

Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik Republike Srpske i komandant Vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.