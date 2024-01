Hrvatska razmatra ponovno uvođenje obveznog vojnog roka

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je da se analizira mogućnost ponovnog uvođenja vojnog roka u Hrvatskoj te će idućih tjedana izaći pred javnost s prijedlogom rješenja.

"Sigurnost je proces koji se stalno sagledava, sigurnosni rizici i odgovori na njih sve su vrijeme prisutni", rekao je Medved novinarima nakon obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica, jedne od vojnih operacija Hrvatske vojske iz devedesetih godina.



Vlada svakodnevno radi na jačanju sigurnosnih sastavnica i sustava domovinske sigurnosti, a pitanje vojnog roka je stalno prisutno, istaknuo je Medved podsjetivši da je Hrvatska zadržala dragovoljni vojni rok, prenijela je Hrvatska radio-televizija.



"Što se tiče obveznog segmenta, to detaljno analiziramo, uvažavajući okolnosti i postignuća koja bismo time imali, ali vodeći računa i o gospodarskom segmentu i financijama. Radi se o složenom procesu pa me čude određeni ljudi kad vrlo brzo izbacuju rješenja", rekao je.



Ministarstvo obrane predložit će Vladi module koje bi ugradili vezano za pripremu mladih, bilo da se radi o postupanjima zbog posljedica klimatskih promjena, elementarnih nepogoda, stanja katastrofa ili ratnih ugroza, najavio je.



"Sigurnosna platforma u cijelom se svijetu u protekle dvije godine izrazito izmijenila. Sagledavamo u kojem smjeru će se to odvijati", kaže Medved.

Ministar obrane Ivan Anušić kazao je u međuvremenu takođe 22. siječnja da je vraćanje, odnosno služenje vojnog roka preozbiljna tema koja zahtijeva financijski i politički konsenzus.

Anušić je novinarima u Zadru rekao da je vojni rok u Hrvatskoj zamrznut 2008. i dodao da, nakon toliko godina, to nije pitanje koje se može reći "iz rukava" jer je to "preozbiljna je tema koja zahtijeva - operativno, financijski, infrastrukturno i politički konsenzus".

"Kad se usuglasi najbolji način na koji bi se vratio vojni rok, ili vojna izobrazba, javnosti će se to priopćiti. Svi imaju svoje zamisli kako će to izgledati, ali će na kraju struka reći kako će se to izvesti, istaknuo je ministar Anušić u Zadru, na proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica.



Vojna operacija "Maslenica" je bila jedna od operacija koja je završila Olujom i oslobođenjem hrvatske teritorije koju su bile okupirale srpske snage devedesetih godina.