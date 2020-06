Radi se o ispadu grupice marginalaca, ali problem je cjelokupna društvena atmosfera mržnje koja se kreira desetljećima – ocjena je kolumniste Jasmina Klarića i novinara Damira Petranovića o nedavnom ispadu sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima.

"I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ (Hrvatska demokratska zajednica), a provodio ga je i ovom mandatu - u kojem su Milorad Pupovac i njegova Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) u koaliciji s tim istim HDZ-om. Mislim da se s puno većim pravom može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je uopće kreirala mogućnost da nekome padne na pamet da uz nekoliko piva napiše takvu idiotsku poruku", ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) kolumnist portala telegram Jasmin Klarić.

U naselju Kustošija na zagrebačkoj periferiji grupa od desetak mladića je 11. lipnja navečer razvila dvije zastave veteranske udruge bivših Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i transparent sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima.

Protiv šestorice od njih određen je istražni zatvor, a Državno odvjetništvo je podnijelo protiv njih kaznene prijave za javno poticanje na nasilje i mržnju.

Sam predsjednik Savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje političke kampanje zasnivali na porukama mržnje prema Srbima.

"Neki ljudi misle da se treba dočepati vlasti upravo naporukama koje u različitim dijelovima Hrvatske na žalost izriču mladići koji ne znaju što to sve znači i čemu sve to služi, a evo sada je dospjelo i u glavni grad," kazao je Pupovac, ne navodeći eksplicitno na koje pri tom "ljude" misli.

Škoro, Penava i HDZ

"Bjelodano je jasno da je Milorad Pupovac, govoreći o onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na transparentu na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave, ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer", kaže Klarić.

Naime, mural s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" početkom svibnja je osvanuo i u Vukovaru, gdje je gradonačelnik Ivan Penava, jedan od najbližih suradnika odnedavnog političara i kandidata na prethodnim predsjedničkim izborima u BiH, pjevača Miroslava Škore.

To je uzburkalo situaciju u tom gradu na istoku Hrvatske u kojem su ožiljci rata još uvijek vidljivi – i na građevinama i među žiteljima.

HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, izgubila je u svibnju vlast u Vukovaru, nakon što su gradonačelnik Penava, svi vijećnici HDZ-a u tom gradu, te vodstvo vukovarskog gradskog HDZ-a izišli iz stranke.

Formirat će vlastitu stranku, a na parlamentarnim izborima 5. srpnja biti će na listi desničarskog Domovinskog pokreta, što ga je osnovao Škoro.

Transparent sa vulgarnom porukom sa periferije Zagreba i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu u hrvatskoj politici i javnosti.

Međutim, drugi od Škorinih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović kazao je medijima kako se sa reakcijama – pretjeruje.

"Ne može se zbog nekoliko izoliranih incidenata koji uopće nisu primjer društvenog ozračja stvarati moralna panika. Takve gnjusobe su izolirani incidenti," poručio je Hasanbegović.

Plenković pozvao na istragu

Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna:

"Radi se o ispadu grupice marginalaca, od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa, a navijačke grupe baš nisu poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima nadaje kao jedina prava mjera domoljublja", zaključuje Klarić.

Novinar portala index.hr Damir Petranović komentira kako aktualni val antisrpskog raspoloženja jeste počeo rasti 2016. godine, "kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori, ili je i formalno u Škorinom Domovinskom pokretu".

"Međutim, ne treba smetnuti s uma da su nosivi stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja to ne bih sužavao na Škorinu družinu, jer govorimo o fenomenu koji postoji mnogu dulje nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. Mislim da treba šire promatrati tu sliku", poručuje Petranović.

To netko radi za nečiji račun, komentirao je ovih nekoliko najnovijih slučajeva govora mržnje premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, naglašavajući da policija mora istražiti cijeli slučaj.

"Je li to eto tako 'slučajno' tri i po tjedna pred izbore, možemo i o tome razgovarati. Ja za to u ovom trenutku nemam nikakve indicije niti dokaze.Ali netko tko to radi, radi to za nečiji račun. To nije nešto što u Hrvatskoj 2020. godine treba biti nekakav organski poriv. Ne vidim - zašto?

Zašto bi ti mladi ljudi radili takve stvari koje su nedopustive, neoprostive, kažnjive, nepotrebne, ružne… Ja mislim da treba utvrditi zašto su to ti mladi ljudi napravili", ocijenio je Plenković.

Na unutarstranačkim izborima u ožujku ove godine lista Plenkovićevog protukandidata Mire Kovača, koji je optuživao Plenkovića da je skretanjem HDZ-a ulijevo skrivio poraz na predsjedničkim i europskim izborima, doživjela je potpun poraz.

Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, ovo je treće kazneno djelo javnog poticanja na mržnju i nasilje u ovoj godini.

U 2019. godini bila su dva, u 2018. godini bilo ih je sedam, a u 2017. godini bila su tri slučaja, i sva su do sada razriješena.