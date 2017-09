Bet Israel: Rehabilitacija Lukasa, dokaz širenja proustaških ideja

Zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Israel oštrim je priopćenjem osudila sudsku rehabilitaciju jednog od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca desne orijentacije Filipa Lukasa, koji je 1945. godine u odsutnosti osuđen na smrt. Lukas je bio predsjednik Matice hrvatske zaslužen za njezino skretanje udesno u drugoj polovici tridesetih, pozdravio je osnivanje Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i podržavao je do njenog kraja i oduševljeno je govorio o Anti Paveliću.

"Rehabilitacija Filipa Lukasa još je jedan dokaz kapilarnog širenja proustaških ideja u Hrvatskoj. Židovska vjerska zajednica Bet Israel smatra da se ovom presudom u Hrvatskoj dodatno ojačava atmosfera nesnošljivosti, a Hrvatska sramoti pred svijetom", stoji u oštrom pismu što ga je ovih dana zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Israel uputila javnosti povodom presude zagrebačkog Županijskog suda od prije dva mjeseca kojom je ukinuta smrtna presuda geografu i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske Filipu Lukasu iz 1945. godine.

Oni navode kako je Lukas "otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam".

"Svojim javnim djelovanjem izravno je pridonio stvaranju atmosfere progona u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata podržavao je takvu politiku", dodaje se u pismu.

Priopćenje je potpisao predsjednik Bet Israela Aleksandar Srećković, koji je za Radio Slobodna Europa (RSE) kratko prokomentirao: "Piše sve u našem pismu".

Optužnica iz 1945. Lukasa je teretila da je "vršio akciju i propagandu u korist okupatora i njegovih pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdavanjem okupacije i osuđivanjem Narodnooslobodilačke borbe", a argumenti za ukidanje tadašnje presude bili su da je Lukas osuđen za verbalni politički delikt, da su u postupku prekršeni načelo zakonitosti i načelo primjene blažeg zakona i da je suđen zbog djela i osuđen na kaznu smrti koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nisu bili propisani.

Presuda je ukinuta u postupku kojeg je pokrenuo vinkovački ogranak Matice hrvatske u suradnji sa klerikalnom udrugom "U ime obitelji".

Na optužbe da se na taj način rehabilitira i NDH, odvjetnik "U ime obitelji" Krešimir Planinić odgovorio je da je Lukas hrvatski velikan od kojega se i sada može podosta naučiti za sadašnje i buduće hrvatske prilike.

Mainstream javnost bez reakcije

Radio Slobodna Europa je pokušao stupiti s Planinićem u kontakt kako bi za prokomentirao prosvjed Bet Israela, ali nije odgovorio na pozive, poruke i mailove RSE.

"Ova je reakcija, zapravo, više vezana uz kontekst nego uz tekst same presude, uz situaciju kao da se čini da je na neki način pukla brana pa da će početi razne rehabilitacije. To sasvim sigurno izaziva nelagodu kod ne samo židovskog, nego i jednog drugog dijela stanovnika Hrvatske, ali je trebalo biti oprezniji s nekim formulacijama", komentar je političkog analitičara Žarka Puhovskog na oštre reakcije Bet Israela na sudsku rehabilitaciju Filipa Lukasa.

Na pitanje RSE – je li njihovo upozorenje na mjestu ili ne – Puhovski odgovara: "Upozorenje je generalno na mjestu, samo je po mom mišljenju uzet krivi povod".

Žarko Puhovski kaže da kod pojava desnog ekstremizma u Hrvatskoj nije problem u tome da netko zastupa stavove koji se nikako ne mogu tolerirati, već u tome da mainstream javnost na to ne reagira.

"Mainstream javnost ne reagira, nego uvijek imate tri ili četiri 'javna zabadala' koji su zaduženi da reagiraju. Kod nas više-manje samo radikalni ljevičari reagiraju na provokacije desnice, a ne recimo i liberali, kao što je to slučaj u drugim pristojnim sredinama i to je za mene bitna razlika spram ostalih razvijenih sredina. Tu je razlika i spram situacije u devedesetima, kada je to imalo direktnu podršku vlasti, a sada je ta podrška u 'grijehu propusta', u prešućivanju, ali ne u direktnom podržavanju", ocjenjuje Puhovski.

Sudska rehabilitacija Filipa Lukasa pred dva mjeseca prošla je bez nekog posebnog odjeka u hrvatskoj javnosti.