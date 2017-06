Hrvatska: U toku rasprava o novim ministrima

U Hrvatskom saboru u toku je proces potvrđivanja rekonstruirane Vlade, u koju je umjesto Mosta ušla Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. Oni dobivaju dva resora i jedno od vicepremijerskih mjesta, a u sklopu rekonstrukcije iz vlade izlazi kontroverzni HDZ-ov ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić. Međutim, čini se da oko reforme obrazovanja neće sve ići baš tako glatko.

Do kraja dana Sabor bi trebao potvrditi nove ministre u Vladi Andreja Plenkovića. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati će sa pet od devet svojih zastupnika osigurati Plenkoviću većinu, a zauzvrat će njihov lider Predrag Štromar postati ministar graditeljstva i jedan od potpredsjednika Vlade, a njihova kandidatkinja Blaženka Divjak postati ministrica znanosti i obrazovanja.

Štromar bi kao potpredsjednik Vlade preuzeo i koordinaciju društvenih djelatnosti u Vladi, funkciju koju do sada obnaša ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, konzervativni katolik koji se na unutarnjem i vanjskom planu protivi pravima LGBT osoba.

Plenković radi rokadu HDZ-ovih ministara, gdje je najznačajnija vijest da odlazi kontroverzni ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić optuživan za navodne plagijate i klerikalizaciju kurikularne reforme. HDZ uvodi tri nova ministra, a dvojica samo mijenjaju resore. Plenković likuje što je ipak na kraju uspio osigurati novu većinu:

„Vjerujem da će se nakon današnjeg glasovanja i Vlada i Sabor vratiti u normalne okvire djelovanja, premda je i svih ovih zadnjih tjedana, unatoč dva kruga lokalnih izbora, Vlada funkcionirala normalno.“

Štromar zvuči kao da u rekonstruiranoj Vladi ne misli biti statist:

„Hrvatska narodna stranka unosi u ovu Vladu svoje vrijednosti da stvorimo jedno kvalitetnije, otvorenije, bolje društvo. To nam je glavni cilj i razlog zašto smo ušli u ovu Vladu HDZ-a, nacionalnih manjina i još nekih partnera.“

On je kao posebno važno istakao da će njihova buduća ministrica nastojati depolitizirati reformu obrazovanja. Međutim, klerikalna stranka Hrast koja je koalicijski partner HDZ-a uvjetovala je potporu rekonstrukciji Vlade svog jedinog zastupnika ostankom do sada imenovanih voditeljica kurikularne reforme, od kojih se jednu povezuje sa klerikalnim nevladinim udrugama, i to su – čini se – dogovorili.

Dakle, čini se da ta tema nije do kraja zaključena. Na pitanje tportala kako komentira ovaj dogovor Hrasta i HDZ-a, predložena ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak odgovara: „Ja tvrdim da to nije istina. Ako je to istina, mi nemamo što raditi zajedno.“

Ona i Štromar viđeni su kako ulaze u zgradu Vlade.

Nekadašnji ministar liberalne vokacije, a sada politički analitičar Božo Kovačević kaže za Radio Slobodna Europa kako ne očekuje da će narodnjaci – ma koliko liberalni bili - toliko inzistirati na kurikularnoj reformi da dovedu u pitanje svoje sudjelovanje u Vladi.

„Ta koalicija je rezultat činjenice da je trebalo uhljebiti nekoliko političara iz Hrvatske narodne stranke, i drugo – iza scene su već dugo vođeni pregovori HNS-a sa HDZ, a da pritom nije napravljen nikakav programski dokument koji bi davao za pravo gospodinu Štromaru da će HNS sada promijeniti politiku Vlade. Ne, riječ je o tome da je HNS, da bi uhljebio nekoliko onih koji su sada izgubili na lokalnim izborima, ulazi u HDZ-ovu Vladu koja – što je normalno za svaku Vladu – određuje i okvire unutar kojih će se odvijati reforma znanosti i obrazovanja“, kaže Kovačević.

Brak HDZ-a i narodnjaka izložen je teškim napadima, kako bivših HDZ-ovaca koji su otišli udesno i sada HDZ optužuju za izdaju zbog suradnje sa liberalima i srpskom manjinom, tako i sa lijeva i od antisistemskih stranaka. Najžešći je bio dojučerašnji HDZ-ov partner, čelnik Mosta Božo Petrov.

O predloženim ministrima mora raspraviti sedam matičnih saborskih odbora, a onda će se plenarno glasati. Nije nemoguće da to potraje i do kasno navečer.