Hrvatska predsjednica: Ne miješamo se u unutarnje stvari BiH

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Najprije se susrela s članovima Predsjedništva BiH s kojima je razgovarala o aktuelnim pitanjima između dvije zemlje.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović nakon sastanka naveo je kako očekuje da će Hrvatska pomoći BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji (EU) i aktivaciji MAP-a, te pozvao predsjednicu Grabar-Kitarović da bude partner Bosne i Hercegovine na tom putu.

"S obzirom da se mi nalazimo u izraženoj predizbornoj kampanji, ova posjeta je dobra prilika da Bosna i Hercegovine ostane na svom evropskom putu. Vjerujem da BiH i dalje zaslužuje Vašu pažnju. Kada je u pitanju MAP, zamolit ću Vas da Vi, gdje možete najviše intervenisati, intervenišete, jer BiH zaslužuje najvišu pažnju kada je riječ o aktivaciji MAP-a", istakao je Čović.

Također, privredna saradnja jedno je od polja koje, kako smatra Čović, doprinosi razvoju dobrih odnosa, ali i unutrašnjem razvoju BiH.

"Mislim da moramo raditi na jačanju trgovinskih odnosa i drugih struktura koje mogu omogućiti da mladi ljudi prepoznaju da BiH može biti podložna investicijama i tako kreirati budućnost", ocijenio je Čović.

BiH i Hrvatska najbliže su jedna drugoj i po mnogo čemu upućene jedna na drugu, te je, kako je navela predsjednica, interes Hrvatske da pomogne BiH na njenom putu ka onim ciljevima koje je sebi zacrtala.

Govoreći o zalaganju za Hrvate u BiH, Grabar-Kitarović ocijenila je kako se Hrvatska ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali da se zalaže za konstitutivnost svih naroda, a među njima i Hrvata.

"Bojim se da se u BiH, kad sagledamo situaciju i gledamo prema rješenju unutrašnjih pitanja koja opterećuju zemlju, to promatra kao dobitak za jedan narod, a gubitak za drugi. To što se zalažemo za ravnopravnost i konstitutivnost Hrvata ne znači da želimo da ta prava idu nauštrb ostalih naroda koji žive ovdje. Hrvatski narod želi mir i ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Hrvati nisu, niti će biti nacionalna manjina, niti će dopustiti to", riječi su predsjednice Hrvatske.

U svjetlu izmjena Izbornog zakona Grabar-Kitarović je ocijenila kako se moraju ispoštovati sudske odluke, te istakla kako se ne miješa u unutrašnja pitanja BiH.

Izražavajući podršku napretku, kazala je i kako je ključno na tom putu osigurati puno funkcionisanje vlasti nakon izbora.

"Ključno je osigurati da nakon jesenskih izbora BiH osigura djelovanje institucija kako ne bi završile u paralizi. Ne želim da vam zakonodavstvo pišu međunarodne institucije, niti međunarodna zajednica, nego da to radite sami. Za to je potrebna politička hrabrost i mudrost i nadam se da će je politički čimbenici naći za dobrobit svojih naroda. BiH nije imala, niti će imati većeg zagovornika evropskog puta od Hrvatske. Hrvatska spada među nekoliko država koje zagovaraju argument da treba priznati kredibilni napor i tu sa drugim prijateljima radimo kako bismo pridobili i ostale saveznice", istakla je Grabar-Kitarović.

Predsjedavajući Čović iznio je očekivanja kako će do maja, kada je i krajnji rok, sa partnerima u BiH pokušati usaglasiti izmjene zakona, te osigurati provedbu rezultata općih izbora.

Hrvatska i BiH su značajni partneri, navela su oba državnika, te istakli kako su zemlje upućene jedne na drugu. Ipak, neka od pitanja se bespotrebno otvaraju, kazala je predsjednica Hrvatske, poput Pelješkog mosta.

Ocijenila je kako nema nikakvih smetnji za njegovu izgradnju, te navela kako je isto potvrdila i EU.

To je unutrašnje razvojno pitanje Hrvatske, podcrtala je, kao i stvar povezivanja hrvatske teritorije, a koje ne ide na štetu BiH.

Dok je trajao sastanak s članovima Predsjedništva BiH, ispred ispred Ambasade Republike Hrvatske u Sarajevu okupilo se oko 20 članova Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda.

Mirno okupljanje, kako su naveli, reakcija je na poruke premijera i predsjednice Hrvatske da će oni politiku prema susjedima i probleme s narodima u regiji rješavati onako kako je to radio Franjo Tuđman.

"Kolinda Grabar-Kitarović je dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana", poručio je predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić.

Tokom svoje posjete, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović susrešće se i sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH.

Predsjednica će se sastati i sa vrhbosanskim nadbiskupom, kardinalom Vinkom Puljićem, zatim visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inzkom, te predstavnicama udruženja "Majke Srebrenice".

Dan će završiti svečanom večerom koju u njezinu čast priređuje Predsjedništvo BiH.

Drugi dan planirana je posjeta srednjoj Bosni, a prvi put će posjetiti i Tuzlu.

Na poziv potpredsjednika Republike Srpske Josipa Jerkovića, u sklopu službene posjete, predsjednica Hrvatske u petak će obići i Posavinu.

Planirano je da se susretne s s predstavnicima općine Derventa, crkvenim predstavnicima, te hrvatskim povratnicima iz ove općine i šireg područja.