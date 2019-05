Hrvatska bira između F-16 i Gripena

Nakon neuspjeha posla sa Izraelom oko nabave borbenih aviona, Hrvatska je iznova započela pregovore sa Sjedinjenim Državama i Švedskom, potvrdio je ministar obrane Damir Krstičević. Hrvatsko nebo sada čuvaju nekoliko decenija stari Migovi 21 bis.

Hrvatska planira izravnom pogodbom od Sjedinjenih Država ili Švedske kupiti borbene avione koji će zamijeniti postojeće Mig 21 bis stare nekoliko decenija, potvrdio je ministar obrane Damir Krstičević medijske špekulacije koje unazad nekoliko dana kolaju u hrvatskim medijima.

Pregovara se sa predstavnicima američkog Lockheed Martina i švedskog Saaba koji proizvode avione F-16 i Gripen.

Prema medijskim napisima, hrvatsko Ministarstvo obrane će im sljedeći mjesec uputiti službeni dokument u kojem će biti navedene željene tehničko-taktičke performanse aviona i logistički paket na osnovi kojih bi Lockheed Martin i Saab mogli dati ponude.

„Vidjet ćemo što ćemo u tom drugom koraku dobiti od naših partnera, i – na osnovu onoga što dobijemo - kroz sve potrebne analize stručna skupina će odabrati ono što je važno. Bitno je da je ova vlada odlučna da to pitanje riješi, i vjerujem da ćemo to i učiniti“, kaže ministar Krstičević.

Nakon što su u siječnju ove godine Izraelci priznali da je njihovom greškom propala hrvatska kupovina njihove verzije „Barak“ američkog F-16, jer Amerikanci ne dopuštaju preprodaju svojih aviona s ugrađenom tuđom opremom, krenulo se iznova. Već u veljači se premijer Andrej Plenković našao u Münchenu, s predstavnicima Lockheed Martina i Saaba, a razgovori su nastavljeni i sljedećih mjeseci.

Šveđani su početkom svibnja posjetili Hrvatsku, i – prema medijima – razgovaralo se o mogućnosti nabave Gripena C/D verzije, a glavni pregovarač za nabavu novih aviona u ime Oružanih snaga RH, generalni direktor Glavnog stožera Oružanih snaga viceadmiral Robert Hranj bio je i u Sjedinjenim Državama.

Kakav god posao da se sklopi, kupljeni avioni neće u Hrvatsku sletjeti dan nakon potpisanog ugovora.

Umirovljeni zrakoplovni general Josip Štimac komentirao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) razne mogućnosti nabave i snalaženja do isporuke, s obzirom da su postojeći Migovi doista prilično stari.

„Ako ćemo ići sa Šveđanima – oni su nudili svoje polovne Gripene C/D, na kojima bi se mi i obučavali, vidjeli je li to valja ili ne valja. Mislim da je to isto jedna od mogućnosti da se ide s tim modelom i da se onda s njima pregovara, ali ne za nove Gripene C/D, nego za model E/F, jer i oni sada modele C/D mijenjaju za modele E/F“, ističe Štimac.

Što se američkih F-16 tiče, mediji prenose kako su najnoviji F-16 blok 70/72 koji su ranije bili nuđeni Hrvatskoj sada nedostupni u kratkom roku, jer bi njihova proizvodnja krenula tek za dvije godine, a Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovačka i Bugarska imali bi u slučaju da Hrvatska sklopi posao prednost, jer već od ranije imaju potpisane ugovore za isporuku.

Štimac o varijanti nabave F-16 kaže: „F-16 je odličan avion i to bi nama bilo jako dobro, samo možda je i tu rješenje neka kombinacija – ako nam Amerikanci pronađu polovne F-16, pa ga dograde do bloka 50, pa može i do bloka 40. To bi isto nas zadovoljilo, to je odličan avion“.

Ministar Krstičević pohvalio se i da će Hrvatska od Sjedinjenih Država uskoro dobiti na poklon još dva višenamjenska borbeno-transportna helikoptera Black Hawk UH 60 M, uz postojeća dva koji su u Hrvatsku stigli prošle jeseni. Sjedinjene Države Hrvatskoj će pokloniti ukupno 12 helikoptera tog tipa, uz dodatnu opremu i obuku pilota i osoblja.