Otpor nezavisnom nadzoru revizije razlog kašnjenju zakona

Europska komisija prijavila je Hrvatsku Sudu Europske unije jer Hrvatska nije u svom zakonodavstvu do kraja primijenila europsku direktivu o financijskoj reviziji. Krivac za nedonošenje novog zakona je Ministarstvo financija, u Hrvatskoj revizorskoj komori tvrde da se njih ignorira i planira im se smanjiti ovlasti, a poznavatelji kažu da u kašnjenju nema neke zadnje namjere.

Europska unija donijela je 2014. godine novi set propisa kojima bi osnažila kvalitetu i neovisnost financijskih revizora, i oni su trebali biti implementirani u nacionalna zakonodavstva do sredine prošle godine. Međutim Hrvatska je kasnila, u veljači ove godine joj je još jednom produljen rok, a kako Hrvatska i dalje nije izmijenila zakonodavstvo, uslijedila je tužba Sudu Europske unije.

Krivac je institucija koja je trebala napraviti novi zakon – Ministarstvo financija, čiji prvi čovjek Zdravko Marić sada kaže da će da će se rješenje naći već sljedeći tjedan i da će prijedlog zakona biti upućen u proceduru prije saborske ljetne stanke, dakle u sljedećih mjesec dana.

Stručnjak za krizni management i ovlašteni revizor Danko Sučević pojašnjava za naš program kako ovo kašnjenje sa implementacijom europskih rješenja za reviziju nema veze sa „Agrokorom“, jer se radi o procesu pokrenutom na europskoj razini još prije tri godine, i da kašnjenje nije rezultat nekog mračnog plana.

„Tu nitko sa hrvatske strane ne blokira i namjerno ne provodi tu direktivu. Radi se o tome da se Ministarstvo financija – kao i svaki puta – sjetilo to raditi u zadnji čas. Pa su to napravili u devetom mjesecu prošle godine, pa su došli parlamentarni izbori, pa promjena Vlade, a to očito nije bilo u prioritetima ove Vlade“, kaže Sučević.

U Hrvatskoj revizorskoj komori otklanjaju svaku odgovornost za nastalu situaciju. Kada je prijedlog zakona koji bi uskladio hrvatsko zakonodavstvo s europskim pravnim okvirom upućen u javnu raspravu, upozorili su da netko nije kako treba pročitao europsku direktivu i uredbu, jer da prijedlog nije sa njima usklađen. Zatražili su od Ministarstva financija da se i revizorska struka preko svoje komore uključi u izradu novog prijedloga zakona.

Nezadovoljni bili svi

Od prošlog kolovoza traju najave Ministarstva da će ih pozvati u radnu grupu za izradu novog prijedloga zakona, ali od svega toga ništa, kaže za naš program predsjednik Hrvatske revizorske komore Zdenko Balen. On kaže kako su prijedlogom zakona bili nezadovoljni i Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska zajednica računovođa.

„Bojimo se netransparentnog donošenja zakona. Naš prijepor u odnosu na nacrt prijedloga zakona od jeseni prošle godine je što mi smatramo da su prekoračene ovlasti koje su utvrđene direktivom i uredbom EU na način da se značajan dio ovlasti prenosi sa strukovne organizacije - Hrvatske revizorske komore - na neko novo nadležno tijelo Ministarstva financija, i tu je naš glavni prijepor u komunikaciji s Ministarstvom“, navodi Balen.

Nezadovoljni predloženim rješenjima u Hrvatskoj revizorskoj komori napravili su vlastiti prijedlog zakona i uputili ga Ministarstvu financija da i on bude na stolu kada jednom krene ozbiljna rasprava svih zainteresiranih. Ali do toga, kaže Balen, još nije došlo.

„Imamo samo neslužbene informacije da je neformalna uža skupina pri Ministarstvu financija u ovih nekoliko posljednjih mjeseci nešto radila na zakonu. Pa se mi pitamo – tko to radi zakon o reviziji bez Hrvatske revizorske komore kao strukovne organizacije? To je ključ stvari“, naglašava Balen.

Sučević pojašnjava da je intencija promjena koje traži Europska unija nezavisni nadzor nad radom revizora i nezavisno certificiranje novih revizora, što sve sada radi Hrvatska revizorska komora. Kako sada stvari stoje, nadzor se sada najviše bavi time -je li se revizor dovoljno zaštitio od odgovornosti.

„A nikada nitko nije dobio bilo kakvu opomenu ili tako nešto jer je potvrdio izvješća koja nisu bila vjerodostojna! Znači – provjeravaju drži li se revizor procedura, a ne provjeravaju suštinu, dakle provjeravaju formu, a ne suštinu“, konstatira Sučević.

Dodatno, ako se nadzor i certificiranje revizora prepusti nekom neovisnom tijelu, revizorska komora gubi dobar dio prihoda, i njihovo je nezadovoljstvo shvatljivo. Sučević kaže kako otpor revizora rješenju da ih kontrolira neko nezavisno tijelo nije hrvatski specifikum, i da je upravo zato Europska unija i krenula sa izmjenom pravnog okvira.

Hrvatska nije bila jedina koja je u veljači bila prozvana zbog kašnjenja u implementaciji europskog pravnog okvira za reviziju. Osim nje, posljednje upozorenje pred prijavu sudubilo je upućeno i Cipru, Estoniji, Poljskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Međutim,oni su očito napravili domaću zadaću, jer ih se više ne spominje,a čini se da je jedino Hrvatska ostala sjediti na ušima.