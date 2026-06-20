Gdje su razlike između 'briselskog modela' i hrvatskog prijedloga za BiH?

"Briselski model" za dio Bosne i Hercegovine (BiH). To predlaže jedna od vladajućih partija u Hrvatskoj, kao rješenje za izbor člana Predsjedništva BiH.

Ideju da birači u BiH sami biraju "izbornu stranu", hrvatsku ili bošnjačku, a glasovi se računaju odvojeno, predstavio je Domovinski pokret iz Hrvatske, tvrdeći da je to rješenje Domovinski pokret, koji je koalicijski partner Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Vladi Republike Hrvatske, 17. juna je objavio rezoluciju "o poboljšanju političkog položaja Hrvata u BiH", o kojoj bi se potom izjašnjavao Sabor Hrvatske.



Prijedlog rezolucije polazi od tvrdnje da Hrvati u BiH nisu u potpunosti ravnopravni s druga dva konstitutivna naroda te poziva Hrvatsku da aktivnije štiti njihove interese.



Dokument predviđa reformu izbornog sistema u BiH, uključujući mogućnost uspostave posebne izborne jedinice za izbor hrvatskih predstavnika, te zagovara veću političku, kulturnu, jezičku i teritorijalnu autonomiju Hrvata u BiH.



Rezolucija također poziva Zagreb da nastavi finansijsku i političku podršku hrvatskim institucijama u BiH, koristi sve raspoložive mehanizme u Evropskoj uniji, uključujući mogućnost veta, radi zaštite interesa Hrvata, te jača saradnju s Hrvatskim narodnim saborom BiH.



U dokumentu se osuđuje ono što autori nazivaju "preglasavanjem" Hrvata na izborima, a predlaže se i sankcionisanje političkih aktera za koje smatraju da doprinose takvoj praksi.



U uvodnom dijelu dokumenta Domovinski pokret pozitivno se osvrće na Herceg-Bosnu, ratnu političku tvorevinu bosanskih Hrvata, navodeći njenu ulogu u očuvanju položaja Hrvata u BiH i stvaranju uslova za Dejtonski mirovni sporazum.



Herceg-Bosna je ukinuta Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom, dok su politički i vojni lideri nekadašnje Herceg-Bosne pred Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine i udruženi zločinački poduhvat. političkog problema bez crtanja novih granica i formiranja "trećeg entiteta" u BiH.

Međutim, u zemlji u kojoj se vlast već bira kroz mješavinu direktnih izbora, političkog delegiranja i etničkih kvota i odluke se često blokiraju na više nivoa, takvo rješenje bi dodatno zakomplikovalo proces, ocjenjuje stručanjak za ustavno pravo.

Daniel Bochsler, profesor političkih nauka na Srednjoevropskom Univerzitetu (CEU) u Beču i Univerzitetu u Beogradu, smatra da "to što se predlaže nije 'briselski model', nego njegova pogrešna interpretacija".

"Umjesto slobodnog izbora birača na dan glasanja, uvodite trajnu podjelu biračkog tijela, što u praksi može pojačati etničke podjele umjesto da ih smanji", ocijenio je Bochsler za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Analitičari s kojima je razgovarao RSE, također, upozoravaju da bi se to kosilo i s postojećim ustavnim rješenjima, ali i sa presudama Suda za ljudska prava u Strazburu, prema kojima postojeći, etnički podijeljen izborni sistem, diskriminiše građane koji nisu pripadnici Srba, Hrvata ili Bošnjaka, konstitutivnih naroda.

Cijela priča je intenzivirana pred opšte izbore koji bi u Bosni i Hercegovini trebali biti održani u oktobru, a prijedlog Domovinskog pokreta do sada je izazvao oštre reakcije u Sarajevu.

Model za produbljavanje podjela?

Najveći politički spor u BiH godinama predstavlja izbor hrvatskog člana Predsjedništva, institucije koju čine tri člana, Bošnjak i Hrvat iz Federacije BiH i Srbin iz Republike Srpske, kao predstavnici konstitutivnih naroda.

Hrvatske stranke okupljene oko HDZ-a BiH, te uz podršku i vladajuće koalicije u Hrvatskoj, predvođene HDZ-om Andreja Plenkovića, u kojoj je i Domovinski pokret, osporavaju izbor Željka Komšića, tvrdeći da je za tu funkciju biran pretežno glasovima bošnjačkih birača.

Domovinski pokret predlaže da se taj problem riješi uvođenjem dva paralelna biračka registra, bošnjačkog i hrvatskog, unutar Federacije BiH, iz kojih bi se odvojeno brojili glasovi za članove Predsjedništva.

Birači bi unaprijed birali kojem registru pripadaju, a taj izbor bi određivao za koga mogu glasati.

Time bi izbor bio matematički razdvojen, pa glasovi iz jednog registra ne bi mogli utjecati na izbor kandidata drugog naroda. Model, kako tvrde, ne predviđa nove teritorijalne jedinice, nego promjenu načina vođenja biračkog spiska i glasanja.

Kada su u pitanju "Ostali", odnosno građani koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, predviđeno je da se mogu opredijeliti za jedan od dva registra, bez posebne treće opcije.

Florian Bieber, profesor istorije i politike jugoistočne Evrope i direktor Centra za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Grazu, kaže da ne vidi kako bi "briselski model" promijenio bilo šta u izboru članova Predsjedništva BiH.

Bieber, također, ističe da nije siguran da predlagači razumiju sistem glasanja u Briselu.

"U Briselu građani mogu birati hoće li glasati za frankofonsku ili flamansku listu, ali to mogu učiniti bez registracije i mogu promijeniti svoj izbor na svakim izborima. Dakle, ovo je slično izborima za Predsjedništvo BiH u Federaciji, gdje birači mogu glasati za hrvatske ili bošnjačke kandidate", kazao je, ističući da postoje dokazi da birači u Briselu strateški mijenjaju kandidate.

I Bochsler, koji se bavi pitanjima demokratije u podijeljenim društvima, ističe kako prijedlog desnice iz Hrvatske "ne odgovara modelu na koji se poziva".

Ističe da je ključna razlika upravo u slobodi izbora bez trajne podjele biračkog tijela.

"Razlika je u tome što predloženi model uvodi trajnu podjelu birača", naveo je Bochsler.

Upozorava da bi takva reforma imala šire političke posljedice na društvo u kojoj su u decenijama nakon rata rasle i snage koje su protiv etničkih podjela u zemlji.

"Ako stranke koje odbacuju etničke podjele moraju praviti posebne liste za različite biračke grupe, vi ih prisiljavate da se etnički dijele. To bi sigurno pojačalo postojeće podjele", rekao je Bochsler.

Pritom ukazuje da prijedlog ulazi u direktan konflikt s osnovnim principima postojećeg ustavnog sistema.

"Prema Daytonskom ustavu, građani imaju jednaka politička prava i ne postoji obaveza etničke identifikacije pri glasanju. Ovakav model napušta taj princip i otvara niz ustavnih i političkih pitanja", rekao je, upozoravajući i na potencijalni rizik takvih rješenja u postkonfliktnim društvima.

Bochsler problematizira i pojam "legitimnog predstavljanja" koji je u središtu prijedloga.

"Korištenjem tog termina pravite razliku između 'legitimnih' i 'nelegitimnih' birača unutar istog naroda. A u stvarnosti, birači imaju različite političke stavove, i svi ti glasovi su jednako legitimni, bez obzira dolaze li od nacionalista ili antinacionalista", dodajući kako takav koncept koncept "zanemaruje političke razlike unutar samih etničkih grupa".

Kako izgleda 'briselski sistem'? Belgija je podijeljena na tri regiona: Flandriju (holandsko govorno područje), Valoniju (francusko govorno područje) i Region glavnog grada Brisela, koji je jedinstven i dvojezičan. U izbornom kontekstu, Brisel predstavlja jedinstvenu izbornu jedinicu, a birač sam bira između lista koje pripadaju jednoj od dvije jezičke zajednice i odlučuje da li će svoj glas dati frankofonskoj ili flamanskoj listi. U skladu s tim, teoretski, frankofoni birač može da glasa za flamansku listu, kao i obrnuto - birač iz flamanske zajednice može da glasa za frankofonsku listu. Međutim, nije moguće glasati za obje liste. U Briselu ne postoji zvanična provjera niti registracija nacionalne ili jezičke pripadnosti birača. Pripadnost jednoj od dvije političko-jezičke linije određuje se samim izborom liste na dan glasanja. U ostalim regionima pravila su znatno stroža. U Flandriji se glasa za flamanske liste, dok se u Valoniji glasa za frankofonske liste. Za razliku od Brisela, gdje birač može da bira između dvije jezičke političke opcije, u Flandriji i Valoniji izborni sistem je vezan za teritoriju i odgovarajuću jezičku zajednicu.

Teško primjenjiv model u BiH

Ekspert za ustavno pravo Davor Trlin stava je da prijedlog tzv. briselskog modela, koji zagovaraju Domovinski pokret i dio hrvatskih političkih aktera u BiH, predstavlja nastavak etnizacije izbornog i ustavnog sistema i da je teško primjenjiv na bh. prilike

Prema njegovim riječima, model "virtualnih izbornih jedinica" predstavlja "sofisticirani oblik etničkog inženjeringa" koji dodatno učvršćuje postojeći konsocijacijski sistem.

Trlin smatra i da je pozivanje na Belgiju kao uzor "problematično" jer su razlike između dvije zemlje mnogo veće od sličnosti.

"Belgija je stabilna, bogata i dugogodišnja demokratija koja je svoj model gradila decenijama kroz političke kompromise. BiH je postratni sistem sa visokim stepenom nepovjerenja i snažnim centrifugalnim tendencijama", ističe.

Dodaje da se u Belgiji prvenstveno radi o jezičkim zajednicama, dok su u BiH politički odnosi zasnovani na etničkom principu, te da bi uvođenje novih, etničkih podregistara donijeli novu diskriminaciju.

"Pitanje etniciteta je pitanje osjećaja. To ne može biti precizno pravno utvrđeno niti trajno evidentirano u registrima", kaže Trlin.

Upozorava da bi takav model dodatno pogoršao položaj građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici Srba, Hrvata i Bošnjaka.

"Već imamo presude Evropskog suda za ljudska prava koje ukazuju na diskriminatoran položaj Ostalih. Sada bi se uvodio novi mehanizam koji bi taj položaj dodatno pogoršao", navodi.

Trlin odbacuje i argument da je Brčko distrikt dokaz uspješnosti ovakvog modela, ističući da je riječ o specifičnoj ustavnoj kategoriji koja se ne može jednostavno preslikati na cijelu državu.

Kao realniju alternativu Trlin navodi rješenja iz Aprilskog paketa ustavnih reformi, koji je bio dogovaran 2006. godine, ali bez konačnog uspjeha, prema kojem bi se članovi Predsjedništva BiH birali posredno kroz Parlamentarnu skupštinu BiH.

"To je najblaži pristup koji bi u većoj mjeri garantovao da hrvatski član Predsjedništva bude predstavnik kojeg podržavaju hrvatski politički birači, a istovremeno bi bio bliži standardima koje traži Evropski sud za ljudska prava", zaključuje Trlin.

Brčko distrikt kao argument

Domovinski pokret u elaboratu kao "domaći dokaz" funkcionalnosti neteritorijalnih modela navodi treću administrativnu jedinicu u BiH, Brčko distrikt, gdje građani na istoj teritoriji mogu ostvarivati biračka prava u dva različita entitetska sistema.

U Brčkom građanin ima tzv. entitetsko državljanstvo koje određuje za koje institucije glasa.

Na izborima to znači da dva birača na istom biračkom mjestu mogu dobiti potpuno različite listiće, u zavisnosti od toga da li su vezani za Federaciju BiH ili Republiku Srpsku.

Upravo u toj logici Domovinski pokret vidi osnovu za svoj prijedlog, umjesto izbora između entiteta, birači u Federaciji bi birali između političko-etničkih registara, ali bi ostali na istoj teritoriji.

Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije BiH, kaže da Brčko nije dokaz funkcionalnosti, nego "primjer problema".

"U Brčkom se tim modelom trgovalo. Ljudi su procjenjivali gdje im je lakše doći do mandata i prema tome birali opredjeljenje. To nije bio principijelan izbor, nego politička kalkulacija. Kad god uvedete mogućnost da neko bira kojem sistemu pripada, a nema jasnih ograničenja, ostavljate prostor za zloupotrebu", kaže Šehić za RSE.

Šehić naglašava da se Brčko ne može direktno porediti s prijedlogom Domovinskog pokreta.

"U Brčkom birate između dva sistema, Federacije BiH i Republike Srpske. To su dva odvojena politička i pravna okvira. U ovom prijedlogu vi dijelite birače unutar jednog sistema. To nije isto i ne može dati iste rezultate", naveo je.

Problem je, kaže Šehić i što se termin "legitimitet" u bh. izbornom procesu koristi "selektivno".

"Priča se o legitimitetu kod izbora Predsjedništva, a ne kod Doma naroda. Tamo imate ljude koji nisu izašli na izbore, nego su delegirani, i odlučuju o najvažnijim pitanjima. Zašto se tu ne postavlja pitanje legitimiteta?", upitao je.

Upozorava i na ključni problem diskriminacije u izbornom sistemu, na koji godinama ukazuju presude Evropskog suda za ljudska prava.

"Mi imamo građane koji imaju ista obaveze prema državi, ali nemaju ista prava. To je suština problema. Presude iz Strazbura su jasne, ali se ne provode. Ja kao građanin ne želim da se etnički opredjeljujem, a sistem me na to prisiljava", zaključio je Šehić.

Slučaj Komšić i 'novi kandidat'

Spor o izboru Željka Komšića u Predsjedništvo BiH traje gotovo dvije decenije i vraća se nakon svakog izbornog ciklusa.

Komšić je za hrvatskog člana Predsjedništva izabran četiri puta, 2006., 2010., 2018. i 2022. godine, a svaki put hrvatske stranke, predvođene HDZ-om BiH, osporavale su njegov legitimitet, tvrdeći da nije izabran većinskom voljom hrvatskih birača, nego dominantno glasovima Bošnjaka.

S obzirom na važeća pravila, svi birači u Federaciji BiH mogu glasati za oba kandidata, i bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva.

Upravo to pravilo, koje ne razlikuje birače po etničkoj liniji, u središtu je političkog sukoba koji prijedlog Domovinskog pokreta pokušava promijeniti.

Na upit RSE o ovom prijedlogu, Željko Komšić nije odgovorio.

Njegov savjetnik Slaven Kovačević, koji je kandidat za člana Predsjedništva na narednim izborima 2026. godine, daje jasnu i oštru ocjenu, što ga u očima HDZ-a BiH pozicionira kao mogućeg "novog slučaja Komšić", odnosno kandidata čiji bi izbor ponovo zavisio od glasova bošnjačkih birača.

Kovačević tvrdi da je cijela ideja pogrešno postavljena.

"To su potpuno različiti politički i ustavni sistemi. Belgija ima više izbornih jedinica, različite nivoe vlasti i specifičan historijski razvoj koji je doveo do takvog modela. To nije nešto što možete izdvojiti i primijeniti u drugoj državi bez tog konteksta", naveo je Kovačević.

Za RSE on ocjenjuje da se iza tehničkog jezika zapravo krije politički cilj izmjene ustavne strukture BiH.

"Ovo se predstavlja kao izborni model, ali u suštini je pokušaj političkog preuređenja BiH. Ako uvodite ovakve podjele unutar biračkog tijela, vi ne rješavate problem, nego ga institucionalizirate i produžavate. To znači dodatno produbljivanje etničkih linija u političkom sistemu", naveo je.

Kovačević odbacuje i argument da se radi o legitimnoj inicijativi iz susjedne države.

"Radi se o miješanju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Sve reforme, bilo ustavne ili izborne, moraju biti rezultat unutrašnjeg dogovora, a ne inicijativa koje dolaze izvana", zaključio je Kovačević.

Koga biraju građani na izborima 2026. godine

Na opštim izborima 2026. godine građani u Bosni i Hercegovini biraju Predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, te kantonalne skupštine u Federaciji BiH, ali ne biraju sve političke funkcije direktno.

Dok se većina vlasti bira na izborima, ključni organi poput Doma naroda BiH formiraju se posredno, kroz entitetske i kantonalne parlamente, što znači da konačni politički odnosi zavise i od postizbornih dogovora.

Takav sistem već godinama je predmet pokušaja reformi, od aprilskog paketa 2006. godine, koji je predviđao posredan izbor Predsjedništva kroz parlament, do kasnijih pregovora o izmjenama Izbornog zakona i pokušaja implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava. Nijedno od tih rješenja nije dobilo potrebnu političku podršku.

Saradnja na tekstu: Gjeraqina Tuhina