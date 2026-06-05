Vještačka inteligencija kao novi izborni izazov za birače, institucije i regulativu u BiH
Vještačka inteligencija donosi nove mogućnosti, ali i rizike za izborne procese. Opšti izbori u BiH su zakazani za oktobar. U ovoj epizodi govorimo o potencijalnoj zloupotrebi AI za širenje dezinformacija i političkih manipulacija, koliko su na to spremni birači, institucije i zakonodavni okvir te o važnosti edukacije i medijske pismenosti. Sagovornik je Hasan Kamenjaković iz Koalicije 'Pod lupom'.
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