Različite reakcije dok saveznici razmatraju Trumpov poziv za podršku u Hormuškom moreuzu

Poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa za pomoć u osiguravanju brodskih ruta kroz Hormuški moreuz, koji je Iran praktično zatvorio napadima na brodove i prijetnjama novim napadima, naišao je na podijeljene reakcije dok saveznici razmatraju opcije.

Trump je u objavi na društvenim mrežama 15. marta rekao da će "mnoge zemlje" poslati ratne brodove zajedno sa Sjedinjenim Državama "kako bi moreuz ostao otvoren i siguran".

Izjava američkog predsjednika dolazi dok zračni napadi na Iran ulaze u treću sedmicu. Trump nije naveo na koje zemlje misli, iako je rekao da će "nadamo se" pridružiti Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo i "druge".

Međutim, odgovor 16. marta bio je prilično suzdržan.

Britanija i Danska djelovale su otvorene za pomoć u osiguravanju plovidbe na Bliskom istoku, iako uz ogradu da ne žele biti uvučeni u širi sukob koji Sjedinjene Države i Izrael vode protiv Teherana.

"Radimo s drugima na osmišljavanju vjerodostojnog plana za Hormuški moreuz kako bismo osigurali da možemo ponovo otvoriti plovidbu i prolaz kroz moreuz," rekao je britanski premijer Keir Starmer.

Wall Street Journal je 15. marta, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, objavio da bi Trumpova administracija mogla već ove sedmice objaviti da se više zemalja složilo da formira koaliciju za pratnju brodova kroz ovaj ključni plovni put.

U izvještaju se navodi da se o tome još razgovara i da bi se misija mogla mijenjati u zavisnosti od situacije na bojištu. Također se navodi da potencijalni učesnici raspravljaju o tome kada bi takva misija počela – tokom neprijateljstava ili tek nakon prekida vatre.

Ministri vanjskih poslova Evropske unije planiraju 16. marta razgovarati o jačanju male pomorske misije na Bliskom istoku, ali se ne očekuje da će raspravljati o proširenju njihove uloge na moreuz, koji je plovni put za oko petinu svjetske trgovine naftom.

U međuvremenu, čini se da su Njemačka, Grčka i Italija spremne da potpuno odbace učešće.

"Šta Trump očekuje od nekoliko evropskih fregata što moćna američka mornarica ne može uraditi? Ovo nije naš rat, mi ga nismo započeli," rekao je njemački ministar odbrane Boris Pistorius.

U intervjuu objavljenom 16. marta u Financial Timesu, Trump je rekao da NATO čeka "vrlo loša budućnost" ako zemlje članice ne pomognu Sjedinjenim Državama u Iranu.

"Primjereno je da oni koji imaju koristi od moreuza pomognu da se osigura da se tamo ništa loše ne dogodi," rekao je Trump Financial Timesu.

Wall Street Journal je također izvijestio da su američki naftni direktori upozorili zvaničnike administracije da će se energetska kriza izazvana ratom s Iranom vjerovatno pogoršati.

Tokom niza sastanaka u Bijeloj kući i nedavnih razgovora s ministrom energetike Chrisom Wrightom i ministrom unutrašnjih poslova Dougom Burgumom, izvršni direktori kompanija Exxon Mobil, Chevron i ConocoPhillips rekli su da bi poremećaji u plovidbi kroz moreuz mogli "nastaviti stvarati nestabilnost na globalnim energetskim tržištima," izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na osobe upoznate s tim pitanjem.

Ako bi vojne snage počele pratiti brodove kroz moreuz dok neprijateljstva još traju, to bi označilo opasnu novu fazu američko-izraelskog rata protiv Irana.

Teheran je uzvratio američkim arapskim saveznicima u regionu i mogao bi ciljati strane mornarice u moreuzu, iako su Trump i drugi američki zvaničnici rekli da je iranska mornarica uništena tokom američko-izraelskih zračnih napada.

Uprkos snažnim američkim i izraelskim zračnim napadima, Iran je ostao prkosan, lansirajući rakete i dronove prema Izraelu i američkim arapskim saveznicima u regionu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi osporio je 15. marta Trumpovu tvrdnju da Teheran traži pregovore s Washingtonom. Trump je rekao da nije spreman za razgovore jer "uslovi" Teherana "nisu dovoljno dobri".

"Mi nikada nismo tražili prekid vatre, niti smo čak tražili pregovore," rekao je Araqchi za CBS TV. "Spremni smo da se branimo koliko god bude potrebno."

Iran je u Ujedinjenim nacijama 16. marta poručio da se neće pokoriti "nezakonitoj agresiji".

"Najhitnije i najosnovnije pitanje ljudskih prava koje se tiče Irana jeste neposredna prijetnja životima 90 miliona ljudi čiji su životi u neposrednoj i ozbiljnoj opasnosti pod sjenom nepromišljene vojne agresije," rekao je Ali Bahreini, iranski ambasador pri UN-u u Ženevi.