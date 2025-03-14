Dinastija Hamnei: Nasljednik čiji glas Iran nije još nije čuo

Nekoliko fotografija, bez javnih nastupa i pozicija. Do neki dan to je bio život Modžtabe Hamneija. Danas je vrhovni vođa Irana, izabran nakon što je njegov otac ajatolah Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara. Kako je klerik srednjeg ranga, drugi sin ajatolaha Alija Hamneija izabran za njegovog nasljednika?