Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Između redova
Slušajte
Između redova

Slušajte

Apple podcasti YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Dinastija Hamnei: Nasljednik čiji glas Iran nije još nije čuo

Dinastija Hamnei: Nasljednik čiji glas Iran nije još nije čuo
Embed
Dinastija Hamnei: Nasljednik čiji glas Iran nije još nije čuo

No media source currently available

0:00 0:14:23 0:00
Direktan link

Nekoliko fotografija, bez javnih nastupa i pozicija. Do neki dan to je bio život Modžtabe Hamneija. Danas je vrhovni vođa Irana, izabran nakon što je njegov otac ajatolah Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara. Kako je klerik srednjeg ranga, drugi sin ajatolaha Alija Hamneija izabran za njegovog nasljednika?

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG