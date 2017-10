Židovski kongres protiv revizionizma u Hrvatskoj

Glavni pravnik-savjetnik Svjetskog židovskog kongresa Menachem Rosensaft najavio je u razgovoru za jedan hrvatski portal da će Svjetski židovski kongres organizirati međunarodnu kampanju zbog revizionizma oko holokausta u Hrvatskoj.

U židovskoj zajednici u Hrvatskoj pozdravljaju ovu najavu. Inicijativa će pomoći hrvatskoj Vladi u borbi protiv desnog radikalizma, ocjenjuju analitičari.

Zbog revizionizma oko holokausta i obnove ustašonostalgije u Hrvatskoj, na što po njihovoj ocjeni nema uvjerljive osude od strane hrvatskih vlasti, Svjetski židovski kongres koji okuplja židovske zajednice iz preko 100 zemalja, među kojima je i Hrvatska, organizirat će tim povodom međunarodnu kampanju, najavio je glavni pravnik-savjetnik Svjetskog židovskog kongresa Menachem Rosensaft u razgovoru za hrvatski portal indeks.hr.

On hrvatski slučaj stavlja u kontekst jačanja revizionizma oko holokausta od Grčke preko istočnoeuropskih država do Francuske. Kako kaže, moderni poštovatelji ustaša „nisu dio vlade niti su aktualno značajna politička snaga. Današnja hrvatska vlada je daleko od toga da se može opisati reakcionarnom ili neofašističkom. Ali, ključni je problem u tome što hrvatske vlasti pokazuju nevoljkost da uvjerljivo - naglasak je na 'uvjerljivo' - osude sve one koji slave ustaše i njihovu reinkarnaciju“, kazao je Rosensaft u interviewu.

Svrha kampanje nije napasti Hrvatsku, nego baš suprotno - pomoći Hrvatima da prepoznaju mračno razdobljesvoje povijesti i da odgovarajuće prepoznaju i obilježavaju sjećanje na žrtve Jasenovca i drugih ustaških logora, pojasnio je Rosensaft.

Predsjednik zagrebačke Židovske općine i Koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus kaže za Radio Slobodna Europa da nije iznenađen ovom inicijativom:

„Na žalost, sve ovo što se događa kod nas – kako se rješavaju problemi sa pločama, kako se kod nas 'ne zna' što je bio pozdrav 'za dom spremni' , a da ne govorimo o drugim stvarima poput netolerancije – sve je to vjerojatno potaklo tu inicijativu.“

Zakoni koji bi sankcionirali ustaške pozdrave i isticanje simbola postoje, ali se ne primjenjuju, nije bilo reakcije ni policije ni Vlade na postrojavanje crnokošuljaša na Trgu bana Jelačića, izjednačuje se „dva totalitarizma“ , odnosno ustaško donošenje i provođenje rasnih zakona sa komunističkom represijom nad političkim protivnicima, što ne stoji, nabraja Kraus. Na naš upit kada očekuje da bi kampanja mogla krenuti, kaže kako mu je na to teško odgovoriti:

„Meni to zvuči kao nekakvo upozorenje da se nešto počne raditi, a ne da čekamo što će neka komisija ili što će netko reći.“

Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za RSE podsjeća da je bujanje suvremene desnice u nizu europskih zemalja koja sve više postaje dijelom mainstreama izazvalo zebnju da bi se neke ružne svari iz europske povijesti mogle ponoviti:

„Ta je zebnja po mom sudu u ovom trenutku pretjerana, ali – kako kaže stara poslovica - tko se jednom opeče, taj i na hladno puše, i u tom smislu to treba razumjeti. Pri tome ključno pitanje nisu – i to uvijek treba reći – ovakvi ili onakvi radikalni ili radikalistički ispadi, koliko činjenica da postoje sredine – a Hrvatska je za to dobar, odnosno loš primjer - u kojima nema reakcije, u kojima se to prihvaća ili kao nešto što je manje-više normalno ili kao nešto što je nevažno, pa ne treba reagirati.“

Odnosno, reagiraju dvojica ili trojica javnih intelektualaca, dok se time nitko iz političkog mainstreama ne bavi.

„I to je po mom sudu razlog za intervenciju izvana, jer unutar Hrvatske očito nema snage za takvu intervenciju. Sa druge strane, to je pokušaj da se istovremeno pritisnu vlasti u Zagrebu da neke stvari učine, ali da im se u isto vrijeme objektivno govoreći olakša da to učine, jer je takve stvari uvijek lakše vlastitim desničarima prodati kao nešto što se čini pod pritiskom. To je metoda koju je Tuđman godinama koristio“, zaključuje Puhovski.