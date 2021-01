Glasovi iz Srbije na Kosovo stižu kroz 'tranzit'

Državljani Kosova sa pravom glasa koji žive van teritorije Kosova, od 13. do 21. januara će moći da se prijave za glasanje putem pošte na prevremenim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 14. februar.

To važi i za državljane Kosova srpske nacionalnosti koji žive van Kosova. Međutim, postavlja se pitanje kako će ti glasovi biti dopremljeni na Kosovo ovaj put.



Na izborima 2019, pojedini glasovi iz Srbije su proglašeni nevažećim jer nisu stigli putem pošte, a neki su i bili predmet posebne kontrole.

Eljezi: Ista pravila važe za glasače iz Srbije

Portparol Centralne izborne komisije Kosova (CIK) Valjmir Eljezi (Valmir Elezi) u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) objašnjava da glasački listići i takozvani glasački paketi u poštansko sanduče CIK-a moraju stići do 12. februara.



“Dakle, period glasanja putem pošte počinje od 2. do 12. februara i to važi za sve glasače koji se uspešno registruju kao glasači van Kosova”, podvlači Eljezi.

Prijave za glasanje putem pošte će se vršiti elektronskim putem, odnosno sa jedne email adrese podnosilac zahteva može da prijavi sebe i uže članove porodice, sa istim prezimenom.



Kako se navodi u uputstvu CIK-a, u obrazac za prijavljivanje za registraciju, podnosilac prijave treba da napiše svoj telefonski broj, a da će putem tri poziva na taj broj prijava biti verifikovana.



“Ako se podnosilac prijave ne javlja na telefon, onda će njegova prijava biti odbijena”, navodi se.



To važi i za one koji žive na teritoriji Srbije a žele da ostvare svoje pravo da glasaju na kosovskim izborima 14. februara.

Smakići: Glasovi iz Srbije stižu tranzitom kroz poštu u Severnoj Makedoniji

Međutim, Pošta Kosova i Pošta Srbije nemaju nikakav sporazum o pošiljkama a to je za RSE potvrdio vršilac dužnosti direktora Pošte Kosova Dževdet Smakići (Xhevdet Smakiqi).



Ipak, kaže da kosovski Srbi sa pravom glasa koji žive na teritoriji Srbije imaju pravo da pošalju svoje glasove putem pošte, na isti način kao i kada su se održavali parlamentarni izbori 2019. godine, a to je tranzitom putem pošte u Severnoj Makedoniji a sa kojom Kosovo ima potpisan važeći sporazum o pošiljkama.



„Budući da Zakon Republike Kosovo o izborima predviđa da se može glasati putem pošte, građani Kosova, koji žive na teritoriji Republike Srbije, mogu da glasaju na isti način kao 2019. godine. Tranzit se vrši kroz poštu u Severnoj Makedoniji. Ako se šalju (glasački listići) preko pošte u Crnoj Gori, sa njima imamo sporazum o međunarodnom saobraćaju i prihvataju se“, kaže Smakići.

Upozorava da glasovi, ukoliko se ne pošalju na navedeni način, neće biti važeći.



Sa druge strane, Ranđel Nojkić, bivši direktor Pošte na Kosovu, koja funkcioniše u srpskom sistemu, tvrdi da glasački listići iz Srbije ne dolaze putem pošte jer saradnja između dve pošte ne postoji.



“Bila je praksa da je OEBS preuzimao glasačke listiće i išli su direktno u Izbornu komisiju a ne u Poštu Kosova pa u CIK”, navodi Nojkić i dodaje da za njega nije sporan proces prebacivanja glasačkih listića iz Srbije već “ono što se dešava unutar Pošte u Srbiji prilikom glasanja”.



“To je nešto što je upitno, to je problematično. To glasanje je uvek bilo upitno i pod znakom pitanja i mislim da se uslovi po tom pitanju nisu poboljšali da bi to (glasanje) bilo transparentno i regularno”, smatra Nojkić.

Ranija praksa i problemi

Ranijih godina, misija OEBS-a na Kosovu je Centralnoj izbornoj komisiji pomagala u sprovođenju izbora, pružajući im savete tehničke prirode, odnosno imala je ulogu posrednika.

Iz te misije niko nije odgovorio na upit RSE da li će i ovoga puta posredovati u sprovođenju prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu.



Na poslednjim parlamentarnim izborima, održanim oktobra 2019. godine, kutiju sa kovertama u kojima je bilo preko tri i po hiljade glasačkih listića, iz Srbije je u pošti u Prištini doneo oficir za vezu Srbije sa Kosovom Dejan Pavićević.



Ti glasovi su, međutim, poništeni jer je Izborni panel za žalbe i pritužbe na Kosovu utvrdio da oni nisu na Kosovo stigli putem Pošte već su samo predati pošti na Kosovu, što je u suprotnosti sa izbornim pravilima o glasanju van Kosova.



Oficir Srbije za vezu sa Kosovom Dejan Pavićević nije bio dostupan za izjavu na temu dopremanja glasačkih listića CIK-u.



Inače, pre nego što su glasovi iz Srbije 2019. godine proglašeni nevažećim, bili su i pod istragom jer su zvaničnici CIK-a tokom procesa verifikacije i kontakta sa kovertama pristiglim iz Srbije, završili u bolnici zbog alergijske reakcije na neku supstancu koja se nalazila na tim kovertama.



Nacionalni institut za javno zdravlje utvrdio je da nije bilo infektivnog uzroka a tužilaštvo je tada pokrenulo istragu i saopštilo da su uzorci koverti poslati na laboratorijsku analizu.



Raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu je došlo nakon što je Ustavni sud Kosova utvrdio da Vlada na čelu sa Avdulahom Hotijem nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i tri meseci zatvora zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade.