Dok partije, koje su osvojile najviše glasova na proteklim lokalnim izborima, sastavljaju pregovaračke timove za formiranje koalicija u gradovima gdje je to neophodno, opozicione stranke iznose nove prigovore o neregularnosti proteklih izbora. U fokusu dijela opozicije su "šareni izborni listići". Radi se o dijelu izbornih listića na kojima se glasalo flomasterima i iscrtavanjem raznih simbola kao što su trouglovi, kvadrati i drugo. Opozicija to vidi kao neregularnost i zloupotrebu.

Dio opoziconih partija je uputio niz prigovora u odnosu na izborni proces tokom lokalnih izbora. U izbornom materijalu pronašli su preko 500 glasačkih listića na kojima su birači umjesto zaokruživanja partije za koju glasaju, obilježavali broj izborne liste trouglovima, kvadratima, slovima i drugim specifičnim oznakama, koristeći i flomastere u boji.

Opozicija vjeruje da je obilježavanje listića rezultat prethodnog pritiska ili potkupljivanja birača, odnosno da je dio birača dobio instrukciju kako da dokaže da je "pravilno" izabrao. Takođe, opozicija vjeruje da je takvim postupcima zakinuta za minimum tri odbornička mandata u Mojkovcu, da je povrijeđena tajnost glasanja, a time i Izborni zakon. Oštre ocjene Demokrata i Građanskog pokreta URA su izrečene na račun vladajućih partija jer su spornim simbolima zaokruživane njihove izborne liste.

"U zvaničnoj pravnoj proceduri smo utvrdili preko 500 glasačkih listića u Mojkovcu, što čini oko tri odbornička mandata, koji su označeni flomasterima raznih boja i specifičnim simbolima u vidu trouglova i slično", navodi Momo Koprivica iz Demokrata.

"Na nedozvoljeni način bilo je označeno 426 glasačkih listića. Glasanje je izvršeno putem raznih simbola, dupli krug, višestruko zaokruživanje, simbol u obliku srca, simbol u obliku slova D, u obliku cvijeta", dodaje Zoran Mikić iz Pokreta URA.

U Demokratskoj partiji socijalista (DPS), koja je ubjedljivo pobijedila u Mojkovcu, odbacuju optužbe, tvrdeći da su najnovije optužbe opozicije još jedno pravdanje ubjedljivog poraza.

"Mislim da su to gluposti. Postoji Zakon o izboru odbornika i poslanika i njega poštuje Demokratska partija socijalista. A ti vječiti gubitnici kojima je poraz, ne prvi, nego Bog zna koji u nizu, oni pokušavaju da svoje poraze opravdaju nekim glupostima. Bolje da se okrenu svojim biračima i da prave program kakav odgovara građanima Mojkovca i Crne Gore, a da se ne bave spekulacijama, podmetanjima. To što su gospoda iz URA, DF i Demokrata radili na dan izbora u Mojkovcu, to je sramota. Kakav su pritisak na birače vršili, kako su snimali glasače koji dolaze na biračka mjesta, ali im to nije pomoglo, građani su ih prozreli", kaže poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić.

Opozicija zahtijeva da se svi "šareni" listići ponište, a tim povodom je podnijeta krivična prijava protiv nepoznatih lica Vrhovnom državnom tužilaštvu. Da li listići na kojima se glasalo simbolima mogu biti poništeni, odnosno dokaz da je dio birača neregularno glasao? Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović komentariše da kada je riječ o samom činu glasanja zakon kaže da se glasa zaokruživanjem broja koji se nalazi ispred izborne liste.

"U zakonu je zaokruživanje veoma precizno. To je krug. I uvijek je do sada bila praksa da unutar paravana gdje je predviđeno da se glasa postoji hemijska olovka iste boje za sve glasače. Što znači da se prema boji ne bi moglo procjenjivati ko je za koga glasao", kaže Vujović.

Međutim, naredna odredba Izbornog zakona koja govori o nevažećim glasačkim listićima ne tretira "šarene" izborne listiće kao neregularne i potencijalno nevažeće. Zlatko Vujović zaključuje da se dešavaju zloupotrebe koje nisu obuhvaćene zakonom.

"Nevažeći glasački listić je, po zakonu,: nepopunjeni listić, zatim listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu glasano i listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste. I naravno, ovdje, pravno gledano, je problem iz razloga što je prekršena jedna norma, jer se nije glasalo zaokruživanjem", kaže Vujović.

S druge strane, navodi, "očito da postoji zloupotreba i da se radi o vrsti kontrole i narušavanja tajnosti glasanja, ali ne postoji osnov da se isti glasački listić proglasi nevažećim ukoliko se tako nešto desilo".

"Što znači da, bez obzira kako će se nadležne institucije odrediti, jasno je da se dešavaju zloupotrebe i da će reforma i izmjena zakona morati da tretira i ovo pitanje, da bi se spriječilo da se na ovaj način narušava tajnost glasanja", kaže Vujović.