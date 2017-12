General Bajić: Žrtve Banskih dvora su kolateralna šteta

Penzionisani general nekadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA) Ljubomir Bajić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nema nameru da odgovara na pitanja hrvatskih pravosudnih organa, a nakon što je za njim i još četvoricom državljana Srbije juče u Zagrebu podneta krivična prijava.

On i danas stoji iza odluke o bombardovanju Banskih dvora u Zagrebu koju je doneo pre 26 godina:

"Potez hrvatskih organa me nije iznenadio jer imao sam informacije od dobro informisanih ljudi, malo ću biti da kažem prost, rekli su mi 'ne da bi te mleli u meso za sarmu nego u alevu papriku'", kaže.

RSE: Šta vam to znači?

Bajić: Ne mogu nikad da mi oproste Banske dvore. Eto zbog toga. (smeh)

RSE: Mislite da je to smešno?

Bajić: Pa čujte, ima i gorih stvari koje su se dešavale. A i nama su se dešavale, pa niko ne odgovara. A ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam to učinio jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira. Znam šta su oni trpeli i šta im se spremalo.

RSE: U slučaju bombardovanja Banskih dvora pravosudni organi Hrvatske su vas označili kao lice koje je odgovorno za delo u kom je jedno lice stradalo, a četvoro ranjeno. Govorimo o žrtvama. Jeste li u poslednjih 26 godina zbog njih preispitivali svoju odluku?

Bajić: Često sam se sećao takvih momenata. Neću da budem ironičan, ali znate, kada se dešavaju takve stvari ima i kolateralna šteta. Ja nisam izmislio taj izraz. Pa ako vas takav odgovor zadovoljava, eto to vam mogu reći. Meni je žao gubitka tog života, a zna se ko je bio meta.

RSE: Ko?

Bajić: Onaj koji je rekao da Srbe tako treba udariti da praktično nestanu, da je srećan da mu žena nije Jevrejka i da rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije želela jer je samo tako mogla da ostvari svoju samostalnost. Da postane nezavisna država.

RSE: Aludirate na Franju Tuđmana.

Bajić: Sigurno.

RSE: Da li ste spremni da odgovorite na pitanja hrvatskih pravosudnih organa?

Bajić: Ne. Ja imam svoju državu, svoju otadžbinu, imam njene organe i njima se stavljam na raspolaganje.

RSE: Da li vas je iko iz pravosudnih organa Srbije kontaktirao?

Bajić: Ne.

RSE: A da li su vas kontaktirali povodom slučaja obaranja helikoptera u Sloveniji, za šta vas je na 28 godina zatvora osudio sud u Italiji?

Bajić: Jesu.

RSE: Šta mi o tome možete reći?

Bajić: Možemo o tome da razgovaramo kada bi vi pročitali izveštaj naše državne komisije koji je skrivan. Neko iz našeg Ministarstva inostranih poslova je taj izveštaj skrivao. A tu se vidi da smo postupili baš onako kao što u ratu postupa svaka vojska. Mi uopšte nismo znali da je to helikopter. Nismo znali ni čiji je. Mi smo na ekranu imali neidentifkovan objekat koji je leteo iz Mađarske, u Hrvatsku, prema Bihaću. To mu je bio kurs. A jedan od principa protivvazdušne odbrane je da se u zaštiti objekata i teritorije cilj uništi što dalje od objekta zaštite teritorije. Prema tome to je za nas bio legitiman cilj.

RSE: I tu je poginulo četvoro ljudi.

Bajić: Jeste.

RSE: S obzirom na to da ste u Italiji osuđeni, a da je u Hrvatskoj protiv vas podignuta krivična prijava, da li biste uopšte smeli da izađete iz Srbije?

Bajić: Ja iz Srbije nisam izašao od kada je Milo Đukanović uveo marku, a bili smo zajednička država. Meni je i Srbija velika, da znate.