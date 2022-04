Rusija ne traži da BiH plaća gas rubljama

Preduzeće Energoinvest iz Sarajeva, koje prirodnim gasom snadbijeva entitet Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH), nije dobilo zahtjev od Gazprom Exporta koji se odnosi na plaćanje gasa u rubljama, kazali su iz ovog preduzeća u petak, 1. aprila.



Navode da se od marta ove godine gas plaća u eurima.

"Kakav će stav kompanija zauzeti ako se zahtjev za plaćanje u rubljama pojavi je u razmatranju, ali zasad nemamo takvih zahtjeva. Prema zadnjim informacijama, BiH nije na tom spisku zemalja od kojih se traži naplata u rubljama. Ukoliko se pojavi takav zahtjev, to ćemo rješavati", kazali su za Fenu iz Energoinvesta.



Ugovor koji Energoinvest d.d. Sarajevo ima sa Gazprom Exportom potpisan je 1997. godine i nema roka isteka. Sve bitne promjene za suštinu ugovora definišu se aneksima.



"Trenutno se gas iz Rusije isporučuje po ugovorenim količinama i dinamici i nemamo nikakvih indicija da će doći do bilo kakvih poremećaja sa isporukama gasa. Posljednji aneks važi do 1. juna ove godine", rečeno je iz Energoinvesta.



Gas "Turskim tokom" stiže u BiH iz Rusije preko Turske, Bugarske i Srbije. Neki bh. analitičari ovih dana izrazili su bojazan da može doći do problema kada je riječ o transportu gasa preko Bugarske.



Iz Energoinvesta pojašnjavaju da i ako se to desi, tada bi cijeli jugoistočni dio Balkana i jedan dio Evrope koji se snabdjeva gasom ovim tokom, ostao bez snabdijevanja gasom, što bi imalo posljedice pravne prirode.



"Prema našim informacijama, ta opcija u ovom času nije realna", dodali su.



Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak, 31. marta da je potpisao dekret prema kojem strani kupci moraju plaćati ruski gas u rubljama od 1. aprila, a ugovori će biti obustavljeni ako ovakvo plaćanje ne bude izvršeno.



"Da bi kupovali ruski prirodni gas, moraju otvoriti račune u rubljama u ruskim bankama. Za isporučeni gas će se uplate vršiti preko tih računa od sutra", kazao je Putin u obraćanju.



Prema naredbi, kupci prirodnog gasa moraće koristiti poseban nalog u "Gasprombanci" na koji će da uplate stranu valutu. Ova banka će onda u njihovo ime promijeniti strane valute u rublje.



Putin je 25. marta naložio "Gaspromu", najvećoj svjetskoj kompaniji po rezervama prirodnog gasa, da razradi sistem naplate gasa u ruskoj valuti, rubljama.



Ovo je u skladu sa njegovim ranijim najavama da će tražiti da od "neprijateljskih zemalja" prima samo rublje za ovaj energent.



"Gasprom" dnevno izvozi gas vrijedan 880 miliona dolara. Od toga, 58 odsto se naplaćuje u evrima, 39 odsto u američkim dolarima, a 3 procenta u britanskim funtama.



Ekonomisti smatraju da se radi o potezu za ojačavanje rublje, čija vrijednost je nakon ruske invazije na Ukrajinu - i sankcija koje su uslijedile - drastično opala.



Na spisku "neprijateljskih zemalja" Moskve, ne nalazi se BiH, između ostalog, jer nije zvanično uvela sankcije Rusiji, iako je predstavnik Misije BiH u Briselu potpisao deklaraciju o pridruživanju sankcijama EU protiv te zemlje.