Žene 'po direktivi' protiv prava porodilja

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nedavno nije usvojio amandman kojim bi bila izjednačena prava svim porodiljama u ovom bh. entitetu. Ideja je bila da se novac iz budžeta Federacije BiH namijenjen za povećanje plata izabranim zvaničnicima preusmjeri na naknade porodiljama. Brojni zastupnici među kojima i žene bili su suzdržani kada se glasalo o ovom prijedlogu.

Tokom glasanja o amandmanu Kluba zastupnika Naše stranke na budžet Federacije BiH, prema kojem bi se iznos od oko 3,5 miliona eura, koliko je minimalno predviđeno za povećanje plata uposlenim u administraciji, preusmjerio na sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, suzdržano je pored muških kolega bilo čak devet zastupnica. Njih sedam iz vladajućih Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH, čiji su članovi činili federalnu Vladu prethodne četiri godine.

Zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić, kaže da ovakav način glasanja upravo pokazuje licemjernost Vlade i premijera koja četiri godine obećava porodiljski fond, "a nisu u stanju usvojiti niti odredbu o izjednačavanju prava nezaposlenih porodilja na nivou Federacije".

"Vi znate da mi izabrani dužnosnici zajedno sa svim državnim službenicima imamo regulisano pitanje porodiljskih naknada u punom iznosu plate u trajanju od 12 mjeseci, što je i iznad nekih evropskih standarda, a nismo u stanju na istoj sjednici na kojoj povećavamo sebi primanja, izglasati odricanje od tih sredstava ili preusmjeravanje tih sredstava u korist najugroženije kategorije, a to su nezaposlene porodilje i taj iznos je simboličan - 90 eura mjesečno, koliko primaju nezaposlene porodilje u Kantonu Sarajevo", navodi Ćudić.

Prava nezaposlenih porodilja na nivou Federacije BiH su neujednačena. Samo u Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu one primaju naknadu u trajanju od godinu. U četiri kantona porodilje naknadu primaju šest mjeseci, dok se u ostalim kantonima radi o jednokratnoj pomoći. Da bi se ta prava izjednačila na nivou cijele Federacije potrebno je oko četiri miliona eura.

Sa druge strane, status zastupnica u Parlamentu FBiH je stopostotno regulisan. Postojećim zakonom one imaju godinu porodiljskog odsustva i puni iznos plate, i to više od više od 1.200 eura mjesečno. Bez obzira na to neke od zastupnica, glasale su protiv 90 eura mjesečno za nezaposlene porodilje i to u trajanju od šest mjeseci.

Novinarka Rubina Čengić kaže da je biti suzdržan u Parlamentu tokom glasanja ili biti protiv svejedno, rezultat je isti, a to je da prijedlog nije podržan. To glasanje, navodi, "je još samo jedna odraz odrođenosti struktura vlasti ili političkih dužnosnika od naroda".

"Pravo porodilja trebalo bi da bude jedno potpuno normalno pravo i za njega bi nekako svi trebalo jednoglasno da se zalažu da se u svim budžetima pronađe novac za žene koje se ovakvom jednom teškom socijalnom i ekonomski teškom trenutku odluče da rode djecu. To što su žene iz SDA i HDZ-a BiH bile suzdržane je, prema mom mišljenju, potpuno isto kao da su bile protiv. To govori da one niti razmišljaju o potrebama stanovnika u BiH, prvenstveno majkama i čini mi se da je to najbolja slika odnosa vlasti prema građanima ove države", kaže ona.

Komentarišući činjenicu da je novac bilo potrebno samo preusmjeriti umjesto na povećanje ionako velikih plata izabranim dužnosnicima, Čengić napominje da su to odbili ljudi koji imaju plate, plaćen odvojeni život, plaćene putne troškove da posjete porodice i još mnogo drugih privilegija.

"I sada još govorimo o novom povećanju plata, iako govorimo stalno o zamrzavanju troškova, obavezama prema MMF-u, nedostatku novca itd, a na drugoj strani imamo famoznih par stotina maraka za porodilje. Dakle, potpuno je jasno šta biraju ljudi koje smo izabrali za Parlament", dodaje ona.

Nakon što se pokrenula javna debata o ovakvom načinu glasanja u Parlamentu Federacije neke od zastupnica SDA odluku da budu suzdržane tokom glasanja pravdale su navodima da se na rješavanju prava nezaposlenih porodilja radi već dvadeset godina.

Može vas interesovati: Nema naknade za porod mimo roka

Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke, kaže da bi da je je usvojen predloženi amandman od 1. marta mogle krenuti isplate nezaposlenim porodiljama.

"Ne da nam ne treba 20 godina, nego nam ne treba ni dvadeset mjeseci. Sredstva postoje u budžetu, imamo novac, ali ga ne želimo preusmjeriti za tu namjenu. Jednim potezom te Vlade mogla su se riješiti ta pitanja", smatra ona.

Analitičarka Ivana Marić kaže da je logično da zastupnice nisu ništa manje otporne na autoritet centrale partije od muškaraca.

"Sramotno je da mi to pitanje nismo riješili 20 godina. Kako se brzo dogovore oko povećanja plata, a za porodilje im treba 20 godina, kao da neko novo naučno otkriće pripremaju, a ne da pronađu četiri miliona eura koliko je potrebno", kaže Marić.

Fondacija Cure već dugo vremena radi na ujednačavanju porodiljskih naknada i rješavanju ovog problema na državnom nivou. Vildana Džekman iz ove organizacije navodi da pitanje prava porodilja nije samo žensko pitanje.

"Ja bih prije rekla da imamo jednu oštru mušku direktivu od strane muškog kadra unutar političkih partija, koji dominira. Dakle riječ je o jednoj oštroj direktivi na koji način će se glasati o nekim amandmanima inicijativama i slično. To je jedan problem. Drugi problem, na kojem radimo sa ženama, je da ih osvijestimo da su one vrlo snažne ukoliko udruženim snagama djeluju u kontekstu aktivnosti u svojim političkim partijama", navodi Džekman.

U isto vrijeme Bosna i Hercegovina nije u stanju da se uhvati u koštac sa rješavanjem problema "bijele kuge" koja joj prijeti. Prema riječima zastupnice Sabine Ćudić, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježen je najveći pad živorođene djece.

"Prvi problem je da su suzdržano glasale zastupnice HDZ-a koje dolaze iz onih kantona u kojima je najnepovoljnija situacija za porodilje. Dakle, naš amandman je predviđao izjednačavanje prava porodilja u sarajevskom Kantonu upravo sa onim kantonima iz kojih dolaze zastupnici i zastupnice HDZ-a. Dakle, on je primarno išao u prilog, usudimo se reći tamo gdje najveći broj Hrvatica u Federaciji BiH. Zar to nije vitalni nacionalni interes Hrvatica u BiH da ostvaruju civilizacijsko pravo na regulisano porodiljsko odsustvo?", navodi Ćudić.

"S druge strane, imamo zastupnice iz SDA koje dolaze iz cijele Federacije, između ostalog, ne želim upirati prstom, zastupnicu koja je ostvarila porodiljski naknadu u proteklom mandatu i niz drugih koji su ostvarili svoja prava na osnovu statusa zastupnika i zastupnica, a to pravo uskraćujemo najugroženijim kategorijama", zaključuje Sabina Ćudić.

U Bosni i Hercegovini pravo na naknadu nezaposlenim porodiljama sistemski je riješeno samo u Republici Srpskoj. Ovo pitanje regulisano je u svim evropskim državama.