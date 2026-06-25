Više od 30 evroposlanika poziva EU da osudi pritiske na aktiviste i studente u Srbiji

Grupa od više od 30 poslanika Evropskog parlamenta (EP) pozvala je Evropsku komisiju (EK) i institucije Evropske unije (EU) da "hitno i odlučno" intervenišu kako bi zaštitile miroljubive aktiviste, novinare i studente u Srbiji koji su, kako navode, izloženi brutalnoj odmazdi države zbog iznošenja istine.

"Evropska unija ne može ostati nemi posmatrač dok zemlja kandidat koristi fabrikovane obaveštajne podatke kako bi terorisala svoje građane zato što govore istinu. Ovo je školski primer autokratske taktike kojom se guši neslaganje putem psihološkog rata i zloupotrebe pravosuđa", navodi se u pismu koje je potpisalo oko 30 evropskih zatsupnika iz pet političkih grupacija u Evropskom parlamentu.

Od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen), komesarke za proširenje Marte Kos i šefa Delegacije EU u Srbiji Andreasa fon Bekerata (von Beckerath) traži se da javno osude, kako se navodi, uznemiravanje aktivista, izvrše pritisak na srpske vlasti da odmah odbace sve optužbe protiv mirnih demonstranata i jasno stave do znanja da je instrumentalizacija straha protiv civilnog društva u potpunosti nespojiva sa procesom evropskih integracija.

"Očekujemo vašu hitnu i nepokolebljivu reakciju kako biste zaštitili žrtve ove represije i poslali jasnu poruku hrabrim građanima koji se bore za svoja prava: demokratska Srbija zaslužuje našu punu podršku i nije sama u ovoj borbi", navodi se u pismu koje je potpisalo više od 30 poslanika Evropskog parlamenta.

U pismu se podseća da su nakon protesta održanih 15. marta prošle godine u Beogradu stotine građana svedočile da su vlasti upotrebile akustično oružje protiv mirnih demonstranata. Umesto da sprovedu nezavisnu istragu, vlasti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako se navodi, pokrenuli su "orvelovsku kontraofanzivu", optužujući same demonstrante da su koristili taj uređaj.

Autori pisma ocenjuju da pravni i policijski postupci protiv učesnika protesta ne predstavljaju legitiman sudski proces, već koordinisanu kampanju zastrašivanja čiji je cilj širenje straha i slanje poruke javnosti da će svako ko digne glas protiv nepravde i autokratskog režima doživeti istu sudbinu.

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta 2025. hiljade ljudi razbežalo se sa ulice, a učesnici događaja su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji su ih naterale da se sklone.

Istraga o ovom događaju je još uvek u predistražnoj fazi, a Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 19. juna da vodi novu istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top" navodeći da postoje informacije da je stampedo bio unapred dogovorena "simulacija".

Nakon najave ove istrage, usledili su pretresi stanova i informativni razgovori sa pojedincima koji su navodno širili narativ da je vlast upotrebila zvučno oružje protiv demonstranata.