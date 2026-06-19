Tužilaštvo u Beogradu istražuje da li su za slučaj 'zvučnog topa' odgovorni studenti

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 19. juna da istražuje informacije o tome da je tokom sastanka studenata u blokadi u januaru 2025. dogovarana "simulacija" zvučnog topa na protestu koji je u glavnom gradu Srbije održan 15. marta te godine.

Tog dana na masovnom antivladinom okupljanju, hiljade ljudi razbežalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice.

Učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i potisku koji ih je naterao da se sklone.

Dok aktivisti, nezavisni istražitelji i opozicija tvrde da je policija upotrebila zvučno oružje, vlast to do danas negira.

Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je u petak da je u okviru druge istrage koja se tiče smrti studentkinje Filozofskog fakulteta od 26. marta ove godine, došao i do informacija u vezi sa "zvučnim topom".

"U toku pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost koji je održan 22. januara 2025. godine", navodi VJT.

Na tom sastanku je, navodi Tužilaštvo, tema diskusije bio "zvučni top".

Iz dokumentacije plenuma, kažu u VJT, na studentskom sastanku je rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela" i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Tužilaštvo saopštava da postoji sumnja da su učesnici sastanka nakon ovih razgovora počeli da rade na realizaciji plana da se simulira situacija u kojoj će izgledati da je policija na protestu 15. marta protiv demonstranata koristila "zvučni top".

"Sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države", navodi VJT.

Tužilaštvo se obratilo Upravi kriminalističke policije, Službi za borbu protiv terorizma, kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređena, navodi se u saopštenju.

Takođe, VJT traži od policije da sa učesnicima studentskog sastanka obavi razgovore kako bi se utvrdile okolnosti i postupci organizatora tokom martovskog protesta.

Naloženo je i da se razgovara sa svima koji su tvrdili da je protiv učesnika protesta upotrebljen "zvučni top".

"Pored toga, potrebno je da se utvrdi ko je organizator lekarskih pregleda učesnika protesta zbog navodnih posledica od 'zvučnog topa' ", navodi se u saopštenju.

Šta se do sada zna?

Više od godinu dana od incidenta u centru Beograda predmet "zvučnog topa" je u fazi predistražnog postupka u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Policija i predstavnici vlasti odbacuju tvrdnje da je država koristila nedozvoljeno zvučno oružje na demonstrante. Te tvrdnje potkrepljuju izveštajem Ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) koju je Srbija molila za "nezavisnu istragu".

Slučaj je privukao pažnju i međunarodne javnosti. Na istragu su pozivali iz Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Međunarodna nevladina organizacija "Earshot", koja se bavi audio istraživanjima, je na osnovu svedočenja demonstranata rekonstruisala zvuk koji se čuo i na osnovu toga zaključila da je na protestu najverovatnije korišćeno zvučno oružje.