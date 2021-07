Fon Lajen: Neprihvatljiva zloupotreba 'pegaza' i špijuniranje novinara

Predsednica Evropske komsije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je u ponedeljak (19. jula) u Pragu da je apsolutno neprihvatljivo da vlasti ili tajne službe koriste izraelski softver "pegaz" za špijuniranje novinara ili aktivista nevladinih organizacija.

"Proveravamo da li se to dešavalo, ako jeste to je apsolutno neprihvatljivo i u suprotnosti je sa svim pravilima. U Evropskoj uniji imamo slobodu medija i slobodu govora i to spada u stubove Unije. Ako se to dešavalo to bi bilo apsolutno neprihvatljivo", kazala je Ursula fon der Lajen na konferenciji za novinare sa češkim premijerom Andrejom Babišom.

Predsednica EK reagovala je povodom medijskih objava o navodnom skandalu u koji su umešane neke vlade i obaveštajne službe, među njima i iz EU, konkretno se pominje i Mađarska, špijunski softver "pegaz", za hakovanje i prisluškivanje mobilnih telefona, inače razvijen za borbu protiv terorista koristile da špijuniraju novinare i aktiviste nevladinih organizacija.

"Pegaz" je u stanju da prati ne samo celokupnu komunikaciju mobilnog telefona već i da prenosi ono što prikazuje telefonska kamera, navodi se u zajedničkom istraživanju nemačkih medija i organizacija Forbiden storis i Amnesti internešenel.

Nakon proučavanja 50.000 telefonskih brojeva u tom istraživanju otkriveno je da je "pegaz" bio instaliran u telefonima više od 180 novinara i stotina aktivista ali i državnika i diplomata.

Među špijuniranim novinarima pored britanskih ili francuskih su i neki urednici medija u Mađarskoj.