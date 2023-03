Hrvatski ministar iznio da EU preispituje bezvizni režim 

Kako bi se riješilo pritisak iregularnih migranata koji dolaze "zapadnobalkanskom rutom", Evropska unija(EU) razmatra mogućnost ukidanja bezviznog režima za zemlje kandidate koje svoju viznu politiku ne usklade sa EU, prenio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglaske sa sastanka resornih ministara država članica EU koji se 9. i 10. ožujka održava u Bruxellesu.

Po njegovoj ocjeni, potezi poput srpskog ukidanja bezviznog režima za državljane Burundija, Tunisa i Indije su ad hoc politička rješenja, koja nisu dovoljna, a sada se razgovara o sustavnom rješenju.

"To znači da će se pratiti kako zemlje koje uživaju bezvizni režim sa EU surađuju po pitanju usklađivanja svojih viznih politika sa viznim politikama EU. To je pogotovo važna tema za zemlje kandidate. One bi po definiciji trebale usklađivati svoju viznu politiku kao dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU sa državama članicama EU", kazao je Božinović.

Primjer BiH i Srbije

On je kazao kako švedsko predsjedništvo EU inzistira na tom usklađivanju, i da postoji široki konsenzus da se tu mora nešto napraviti. Hrvatski ministar pojasnio je kako to izgleda na primjeru Hrvatske, gdje sada preko 90 posto iregularnih migranata dolazi iz BiH.

"A najveći broj njih u BiH dolazi iz smjera Republike Srbije. Radi se o državljanima država koji imaju bezvizni režim s tim zemljama i to su ti tzv. turisti o kojima govorimo, koji se, dok dođu do hrvatske granice, pretvore u ilegalne migrante i onda nastoje ući na teritorij Hrvatske, dakle na teritorij EU", kazao je ministar.

Bez suradnje zemalja kandidata na sprječavanju iregularnih migracija, u pitanje može doći bezvizni režim za ulazak u EU za građane tih zemalja.

EU: Nema suradnje, nema benefita

"U raspravi je postignut širok konsenzus da se u jednoj perspektivi može ići i prema izmjeni europskih uredbi koje reguliraju pitanje mehanizma eventualne suspenzije viznog režima. Dakle, ukoliko ne surađujete, onda ne možete ni očekivati benefite koji dolaze s aspekta slobodnog ulaska na teritorij EU", dodao je Božinović.

Provjera usklađenosti vizne politike zemlje kandidata sa viznom politikom EU uspostavila bi se na tragu već postojećeg presedana, američkog Visa Waiver sustava (članstvo neke zemlje u tom sustavu omogućuje njenim građanima da zbog turizma, posla ili tranzita borave u Sjedinjenim državama do tri mjeseca bez vize) gdje se temeljito prati provedba onog na što se zemlja sudionica obavezala prigodom primanja u taj sustav.

"I samo švedsko predsjedništvo EU je navelo primjer Visa Waivera kao modela o kojem bi trebalo razmišljati na razini EU", pojasnio je hrvatski ministar.

Švedska ministrica: O izuzeću od viznog režima i suspenziji tog izuzeća

U ime švedskog predsjedanja EU, švedska ministrica za migracije Maria Malmer Stenegard je na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara unutarnjih poslova kazala kako se dugo vremena nije raspravljalo o viznoj politici EU na ministarskoj razini.

"Vjerujem da je došlo vrijeme da se ta tema vrati na dnevni red sa svježim pristupom kako da se učini više strateškom i održivom. EU ne može ignorirati činjenicu da su odluke o izuzeću od primjene viza ponekad dovele do ozbiljnih problema, gdje je postojeća legislativa onemogućavala poduzimanje potrebnih mjera", kazala je švedska ministrica.

Ona je kazala kako je tema sastanka resornih ministara bila - kriteriji za izuzeće od viznog režima i osnove i procedure za suspenziju izuzeća od viznog režima, u slučajevima kada je došlo do zloupotrebe ili je dovelo do ozbiljnih negativnih posljedica.

"Iz rasprave zaključujem da je dana puna potpora potrebi da se revidira mehanizam suspenzije viznog režima kako bi EU omogućio da bolje reagira na zloupotrebe. Također, iskazana je široka potpora potrebi da se kvalitetnije nadzire kako zemlje izuzete od primjene viza ispunjavaju sve kriterije za bezvizni ulazak u šengensko područje.

Potporu dala i europska povjerenica za unutarnje poslove

Ona je pozdravila što je europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson na sastanku ministara izrazila svoju namjeru da što je prije moguće predstavi prijedlog uredbe o reviziji mehanizma suspenzije viza, kako i posvećenost Europske komisije nadzoru zemalja izuzetih od viznog režima.

"Vjerujem da će današnja rasprava dati Komisiji korisno političko usmjeravanje", poručila je švedska ministrica.

Rasprava i o readmisiji unutar EU

Druga tema o kojoj se raspravljalo na sastanku ministara unutarnjih poslova bio je prihvat migranata koji su zatečeni na području EU, a da nemaju pravo na međunarodnu zaštitu ili azil, ili im je to pravo odbijeno.

"Države članice preko čijeg teritorija su ti ljudi došli bi ih morale prihvatiti nazad. To su ti sporazumi o readmisiji koji se baš i ne provode onako kako je to zamišljeno", kazao je Božinović.

On nije spominjao o kojoj se to zemlji radi, međutim Italija posljednjih mjeseci odbija iz drugih država EU odbija prihvatiti iregularne migrante koji su do EU stigli "mediteranskom rutom" od sjeverne Afrike do Italije.