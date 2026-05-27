EU očekuje pravičan postupak u slučaju pritvorenih direktora srpskih institucija na Kosovu

Evropska unija saopštila je da pažljivo prati slučaj privođenja sedam direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu, koje rade u sistemu Srbije, zbog navodnog uticaja na slobodnu volju birača.

Portparol EU naveo je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) i da Misija EU za vladavinu prava (EULEX) prati ovaj slučaj na terenu.

"Računamo na to da će kosovske vlasti poštovati i obezbediti pravičan postupak tokom čitavog procesa, u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. To podrazumeva i da svako određivanje pritvora bude neophodno i proporcionalno", navodi se u odgovoru EU.

Osnovni sud u Priština odredio je 21. maja jednomesečni pritvor za sedam direktora srpskih institucija, uz obrazloženje da postoji realna opasnost da bi okrivljeni, ukoliko budu pušteni na slobodu, mogli da izbegnu krivičnu odgovornost ili ponove krivično delo.

Osumnjičeni za uticaj na slobodnu volju birača privedeni su 19. maja po nalogu Osnovnog tužilaštva, koje je, kako je saopšteno, reagovalo po službenoj dužnosti nakon medijskih izveštaja o navodima lidera stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, Nenad Rašić, da Srpska lista vrši pritisak i ucenjuje njegove pristalice.

Srpska lista, vodeća stranka kosovskih Srba koja deluje uz podršku vlasti u Srbiji, osudila je određivanje pritvora direktorima srpskih institucija i navela da se radi o "progonu i zastrašivanju".

Obrazovne i zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu rade u sistemu Srbije i gotovo su jedine preostale nakon što su kosovske vlasti ugasile druge institucije uz ocenu da su "paralelne i ilegalne".

Nenad Rašić, koji je i vršilac dužnosti ministra u Vladi Kosova, ustvrdio je da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju dobilo otkaz u ovim srpskim institucijama, te da se u narednom periodu očekuje da još oko 40 osoba dobije rešenje o otkazu samo na teritoriji opštine Gračanica.

S druge strane, Srpska lista demantovala je sve optužbe i ocenila da Rašić pokušava da "opravda" poraz na predstojećim izborima.

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se 7. juna, a od srpskih političkih subjekata učestvuju samo Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić.

Kosovske vlasti pozdravile su reakciju kosovskog tužilaštva, dok je zvanični Srbija ocenio da su privođenja politički motivisana.