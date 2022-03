Dodik napustio sjednicu Predsjedništva BiH zbog stava o Ukrajini

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, napustio je u srijedu sjednicu Predsjedništva BiH.

On je na početku sjednice zatražio izmjenu dnevnog reda i zauzimanje stava u vezi sa situacijom u Ukrajini, nakon početka ruske invazije na tu državu, ali su druga dva člana - Željko Komšić i Šefik Džaferović bili protiv izmjena.

Nakon sjednice članovi Predsjedništva razmjenili su međusobne optužbe zbog takve završnice.

Šta je rekao Dodik?

''Oni su željeli napraviti nove presedane u kršenju ustavnog poretka, Poslovnika (o radu Predsjedništva) i Ustava koji važe u ovoj zemlji", izajavio je pak Dodik medijima po izlasku iz zgrade Predsjedništva BiH.

"'Udruženi poduhvat' koji čine Džaferović, Komšić i Bisera Turković (ministrica vanjskih poslova BiH) krši Ustav BiH, ohrabreni od određenih američkih i evropskih struktura, po onome što oni misle da je jedino ispravno'', kazao je Dodik.

Dodao je kako je ''neizvjesno kako će se i hoće li se moći nastaviti dalje raditi''.

Ponovio je kako je ''Predsjedništvo BiH jedino zaduženo za vanjsku politiku BiH i da samo Predsjedništvo može zauzeti određene stavove te da to nije Ministarstvo vanjskih poslova, a posebno to nisu ambasade''.



''Niko ne spori teritorijalni integritet, pa ni ja, da se poštuje teritorijalni integritet Srbije, što ne poštuje Komšić, kao što ne sporim ni teritorijalni integritet BiH ili bilo koje članice Ujedinjenih nacija pa ni Ukrajine i to sam i ranije rekao'', dodao je Dodik.

''Gotovo da nema rečenice u javnom diskursu, a da se to ne upoređuje sa Sarajevom i BiH. Ako misle da je krajnje vrijeme da se obračunaju sa Ustavom BiH, to će morati da sačekaju", rekao je Dodik dodavši da je ovo "krah ukupnog sistema."

"Ako pada Ustav, pada i država. Gospoda su odlučili da sruše Ustav'', smatra Dodik.



Dodik je napomenuo i da će uložiti vitalni nacionalni interes, ustavna mogućnost proglašenja neke od odluka destruktivnom po interese entiteta, na svaku odluku koju druga dva člana Predsjedništva BiH eventualno donesu.

''Jedino ispravno je da se zauzme neutralan stav. Ne svrstavam se ni na stranu Rusije, ni na stranu Ukrajine'', tvrdio Dodik.

Šta su rekli Komšić i Džaferović?

Komšić je nakon sjednice kazao da je ''dnevni red usvojen jednoglasno''.

''Zatim je Milorad Dodik predložio izmjene Zakona o Centralnoj banci BiH, kao i tačku gdje bi se raspravljalo o situaciji u Ukrajini, istina bez prijedloga zaključaka i materijala. Po proceduri i poslovniku i taj prijedlog je stavljen na glasanje, Dodik je bio 'za', a Džaferović i ja smo bili protiv", kazao je Komšić.



Komšić je kazao da je Dodik zatim izjavio da su na teritoriji Ukrajine nastale dvije države.



"To je za mene neprihvatljivo. Dakle ne možemo raspravljati o tim stvarima na osnovu činjenice da je to stvar koju priznaje samo Ruska Federacija. To je bio završni govor Dodika prije nego je napustio sjednicu", izjavio je Komšić.

U nastavku je izneo tvrdnju da Dodik "izvršava dogovorene planove s Ruskom Federacijom", a sve u cilju destabilizacije BiH.

"Šta god on pričao i koga god on vrijeđao, jasno je da postoji jedan plan. Taj plan je očigledno pokrenut i ide se u realizaciju", zaključio je Komšić.

Dodao je da je ''što se tiče našeg glasanja u Ujedinjenim nacijama i pridruživanju izjavama Evropske unije'' Ministarstvo vanjskih poslova svaki put je tražilo stav od Predsjedništva.

''Džaferović i ja smo uvijek glasali 'za', a Dodik se nije oglasio ni sa 'da' ni sa 'ne''', kazao je Komšić.

Džaferović kaže da je BiH to ranije riješila i da ima potpuno jasne stavove kad je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu.

Naveo je i da je ''Dodik tražio da BiH bude neutralna, ali BiH nije neutralna i ostat će uz sav civiliziran svijet''.

Raniji stavovi članova Predsjedništva

Dodik je ranije u više navrata kazao da je najbolje da Predsjedništvo BiH izrazi stav da se BiH po pitanju događanja na istoku Ukrajine ne svrstava na bilo koju stranu.

Druga dva člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su rusko priznanje nezavisnosti separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine te kasniju agresiju Rusije na Ukrajinu.

Šta je zaključeno 2014.?

Predsjedništvo BiH je posljednji put raspravljalo o Ukrajini još 2014. godine i to u sastavu Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nebojša Radmanović, kada je usvojena zajednička Izjava o situaciji u Ukrajini, prilikom prvog sukoba na istoku ove zemlje.



Tada je saopšteno da Prеdsјеdništvо BiH prаti pоrаst pоlitičkih nаpеtоsti u Ukrајini i pоgоršаnjе mеđunаrоdnih оdnоsа u vеzi s tim, te da očekuje rješenje krize mirnim i demokratskim sredstvima.