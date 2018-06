Zovak: Hrvatska brzom linijom odlazi u propast

(Mišljenja izrečena u komentaru ne odražavaju nužno stavove RSE)

Domagoj Zovak rođen je 1985. u Vinkovcima samo zato što Županja nema rodilište, no kao ponosni Županjac krije taj podatak o Vinkovcima, osim što ga ispisuje na svaki dokument gdje mora napisati mjesto rođenja. Preživio je 1.400 dana opće opasnosti (opasnosti, ne benda) u Županji tako što je naučio iz američkih propagandnih filmova iz 50-ih da kad čujemo sirenu ili fijuk granate, moramo "leći i pokriti se". Poslom novinara i satiričara na News Baru i N1 televiziji bavi se jer je profesor dendrologije na šumarskom fakultetu prokleo njegovog oca zbog vječitih šala koje je zbijao na predavanjima. "Da' Bog da ti prvorođenac bio neozbiljni neotesanac kojeg nitko neće ozbiljno shvaćati!" - kriknuo je profesor i sjekirom raskolio panj hrasta lužnjaka. Prokletstvo se ostvarilo i danas Domagoja nitko ne shvaća ozbiljno: žena, djeca, obitelj, publika, a osobito njegov šef kad traži povišicu plaće.

Subota, 2. lipnja

Danas idem u Slavoniju u svatove jednoj rođakinji. Dok vozim po najdosadnijoj autocesti koja bi uspavala i naspavanije ljude od oca dvije ranoranilački raspoložene djevojčice, moj suvozač, po zanimanju profesor povijesti a po rodu rođeni brat, objašnjava mi historijski revizionizam. Povijest je možda zadnja stvar o kojoj bi pričao svaki vozač kojem prijeti sklapanje oka za vrijeme vožnje, ali povijest je meni uvijek bila kofein. Da ne kažem onu drugu riječ koja počinje s KO, ali završava na AIN, pa kad stavite K između toga dvoga znate da mislim na omiljenu “dizalicu” prosvjetitelja i enciklopedista. Kako mi je objasnio brat, motivacija suvremenih povijesnih revizionista nije samo negacija holokausta kojoj svjedočimo u Hrvatskoj, nego je cilj staviti veliki znak jednakosti između komunizma i fašizma, „dokazati“ narativ o „dva totalitarizma“, bez da ikad trezveno pogledamo i onaj treći veliki sustav, zapadnjački imperijalizam koji im je prethodio, a nastavio se do današnjih dana, kojem Europa i SAD duguju svoj položaj i bogatstvo nastalo iz smrti, genocida i pljački slabijih po Africi, Aziji i Amerikama. Kako je to brat poentirao – svi su zgroženi holokaustom, jer se dogodio u srcu Europe. No, nacisti, iako su ih usavršili, sve svoje genocidne metode preuzeli su od svojih duhovnih otaca – zapadnih imperijalnih carstava, pa je Europa 40-ih konačno mogla svjedočiti tim svojim metodama i u svojem dvorištu. Ova epifanija me držala dugo budnim, ne samo za vrijeme vožnje.

Nedjelja, 3. lipnja

Svatovi su bili OK. Puno sam pojeo, stvarno malo sam popio, a ponajviše sam razgovarao s familijom, osobito s bratićem i ženom mu iz Austrije. Volim čuti kako se živi na mjestima sretnijima od naše kifle na Balkanu. I onda čujem da ne djeluje tako bajno. Njihov novi premijer Sebastian Kurz odlučio je da mu se npr. samohrani roditelji mogu napušiti genitiva njegovog prezimena, te im je oduzeo prava i novčane potpore koje su do tada imali. Kao i svakog pravog konzervativca, i mladog Kurza uzbuđuje obračun s najslabijima u društvu. O izbjeglicama i njihovim pravima da sad i ne govorimo. Sve u svemu, situacija i u Austriji djeluje kao teška uvećanica prezimena austrijskog premijera.

Kad smo se naspavali, krenuli smo prema Zagrebu. Sad nismo pričali o povijesti. Nismo općenito puno pričali. Samo smo stare rock hitove slušali. Valjda da nas podsjećaju na vremena dok nam je rodna Slavonija bila bogata i puna ljudi.

I tako dok je svirao "Gimme Shelter" od Rolling Stonesa, na cesti ispred nas kao sunce na obzoru, svanulo je šest pripadnika Hells Angelsa na glasnim motorima.

Vraćaju se s konvencije Hells Angelsa u Jagodini, u Srbiji – objašnjava mi brat.

Bome, napredovao je načelnik Jagodine Dragan Marković Palma, pomislim si. Nekad je u Jagodinu dovodio blesave žirafe kao atrakciju, sada ozloglašenu motociklističku bandu.

Ponedjeljak, 4. lipnja

Nitko ne voli ponedjeljak, ja prvi. Još kad je kombiniran sa suncem koje jako ožeže na uranak, onda ga tek mrzim prerano probuđen i okupan u znoju.

Ovaj konkretni ponedjeljak sigurno su ipak voljeli Davor Božinović i Lovro Kuščević koji su baš tog dana izbili u vrh HDZ-a. Naravno, da bi nekome svanulo, drugome mora smrknut, a to su u ovom slučaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač koji su svoju slobodoumnost na konvenciji HDZ-a platili svojim položajima u stranci. Na red ih je na predsjedništvu HDZ-a pozvao čovjek koji je sinonim za poštenje i integritet – Božidar Kalmeta. Stier priča na saboru HDZ-a o tome kako treba prestati s klijentelizmom, a onda mu smjenu naruči čovjek okićen USKOK-ovom optužnicom. Naravno, sve uz objašnjenje kako se ne napada vrh stranke. Napadanje klijentelizma nije spominjao. Osim, ako napadanje klijentelizma nije i napadanje vrha stranke, no onda se to tako kaže, a ne da ja sad tu moram nametati očite konkluzije.

Nažalost dok nam je ponuđen Sofijin izbor između katoličkog fundamentalista Stiera i klijentelističkog fundamentalista Kalmete, Hrvatska i dalje odlazi brzom linijom u propast. Na natječaj za 132 specijalizanta u Splitskoj bolnici javilo se čak njih nula. Što je sad već nezgodno, jer ako ova država umire, a nema doktora, tko će joj proglasiti smrt, kad svi odu odavde?

Utorak, 5. lipnja

Vrijeme je postalo suludo. Travanj je bio vruć. U svibnju su bili ljetni iznenadni pljuskovi. Skroz smo preskočili one dosadne kišne proljetne dane, kad kiša pada i pada... Ne, ove 2018., kad je Trump izašao iz Pariškog sporazuma o klimi, odmah smo prešli na ljetne pljuskove koji prekidaju iznimno vruće dane. Tako je bilo i u utorak. Lijep dan, onda se odjednom smračilo i jak, jak ljetni pljusak. Barem mjesec dana prerano. No, nebo ima neke svoje razloge. Očito plače za Zdravkom Mamićem koji nije više među nama. Kad kažem među nama ne mislim da je umro, nego da je napustio Hrvatsku. Dok izbjeglice s Bliskog istoka i Afrike pokušavaju iz BiH pobjeći u Hrvatsku bilo kako, čak i pod cijenu vlastitog života, Zdravko Mamić odlazi u BiH pod cijenu vlastitog dostojanstva i integriteta. Ako je od toga dvoga uopće ostalo išta kod njega?

Mamić je dakako otišao u zagrljaj Gospi međugorskoj čiji kip je ostao poprilično indiferentno statičan pred njim. Ako nije dokaz da je Međugorje mjesto čuda kad i Gospa ispravno reagira pred kriminalcima koji je uvjeravaju da su nevini, onda stvarno ne znam što je.

Srijeda, 6. lipnja

Kriv je! Kriv je! Kriv je! Zdravko Mamić je kriv! Šest i pol godina zatvora! Nakon skoro 20 godina dominacije hrvatskim nogometom kojeg je upropastio zauvijek, nakon što je na austrijskog premijera nabio hrpu hrvatskih novinara I svojih neistomišljenika, nakon što je prijetio fizičkim nasiljem svima koji bi mu se suprotstavili, konačno je dolijala hulja svih hulja... Skoro. Jer je u BiH. I sad svi kažu „Zdravko Mamić je kukavica“. Ali recite vi meni što je veća hrabrost: suočiti se sa šest i pol godina zatvora u Hrvatskoj ili se hrabro vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje si preživio već jedan atentat? Čovjek je zapravo junak, samo to trenutno samo on zna i misli.

Ali što ćemo sa svima koji su ga stvorili, tolerirali i neprocesuirali? Koji su od njega imali direktne financijske koristi, poput HDZ-a, predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i gradonačelnika Milana Bandića? Njih ćemo opet birat, naravno, pa i ja svašta pitam?!

Četvrtak, 7. lipnja

Iz šale sam na Twitteru postavio pitanje da li protivnici cijepljenja ne cijepe ni svoje pse. Uskoro mi se javila jedna tviterašica i ispričala kako je to uistinu tako. Kako ima prepisku s gospođom koja tvrdi da joj je pas dobio autizam od cijepljenja protiv bjesnoće. I to je sad super. Znači osim što nam prijete epidemije od kojih nam djeca mogu poumirati jer su im roditelji debili, sad nam još prijeti i da nas napadaju psi sa bjesnoćom jer blesavi vlasnici vjeruju da cjepivo uzrokuje autizam kod pasa.

I kao da zla nije dovoljno u Slavoniji, Slavonski Brod je pogodio potres. Je l postoji neka prirodna (poplava, potres) ili ljudskim faktorom izazvana (smrdljiv zrak, zagađenje vode) katastrofa koja neće pogoditi ovaj grad? Nedostaju Godzilla i vanzemaljci i eto holivudski New York usred Slavonije! Tj. Bilo je nekih vanzemaljaca 90-ih, bila je invazija na nas, zar ne? Sjećam se toga. Tuđman je uzeo megafon i rekao: "Danas je naš dan nezavisnosti!" I onda smo potjerali vanzemaljce, a one koji su ostali smo pobili i zapalili im svemirske brodove. Ali ne sve. Na neke smo napisali "Hrvat zauzeto".

Petak, 8. lipnja

Idući tjedan idem u Beograd na festival Krokodil, gdje su pozvali kolegu Bornu Sora i mene da zabavimo ljude. Znam da će ih Borna zabaviti, samo ne znam zašto su mene onda zvali? Ipak, pokušavam se što bolje pripremiti. Brusim svoj srpski jezik da bi me ljudi tamo razumjeli. Bit će jako nezgodno ako dođem tamo i kažem: “Oprostite, gdje mogu kupiti umjetnog gnojiva za mrkvu?” Nitko me neće razumjeti. Ali ako kažem: “Izvinite, gde mogu da kupim veštačkog đubriva za šargarepu?” e tu već govorim srpski, “da me ceo svet razume”.

Osim toga plan mi je otići do groba Josipa Broza Tita i fotografirati se tamo s natpisom “Hrvat zauzeto”. Sreća, pa ću biti spreman srpskoj žandarmeriji na kvalitetnom srpskom jeziku objasniti što sam htio poručiti s tom provokacijom.