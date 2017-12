Još jedan povratak Đukanovića?

Da li će se Đukanović, koji ima gotovo 30 godina političkog staža, još jednom vratiti na državnu funkciju?

Enigma o tome ko će biti kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) na izborima za predsjednika Crne Gore još traje. Dok se čeka da vladajuća partija prelomi, u lokalnim strukturama DPS, kao i među političkim partijama koje su bliske vlasti, poručuju da bi bivši premijer Milo Đukanović bio idealan kandidat.

Sam Đukanović u jednom od ranijih javnih nastupa kazao je da će se partijski vrh o predsjedničkom kandidatu izjasniti u drugoj polovini novembra. Bivši premijer tada nije isključio mogućnost da se kandiduje za predsjednika države:

"Kao čovjek koji je već dao 27, 28 godina na državnim poslovima ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred onoga što je očuvanje i dalja afirmacija tekovina savremene Crne Gore. Jednako tako vjerujem da za tim neće biti potrebe", rekao je Đukanović.

Posljednje nezvanične informacije iz DPS-a govore da će o svom kandidatu ta partija odlučiti do kraja godine. Kako mediji prenose, predstavnici opštinskih odbora vladajuće crnogorske partije žele upravo Đukanovića da vide na mjestu budućeg predsjednika Crne Gore. Podršku su mu već obećale i partije koje su u koaliciji sa DPS na državnom nivou, Socijaldemokrate Crne Gore i Hrvatska građanska inicijativa.

Prvo kraj novembra, a sada kraj godine kao rok za objavljivanje imena predsjedničkog kandidata je okolnost koja ukazuje da u DPS postoje kolebanja u vezi sa tim, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević:

"Postoje kolebanja jer Đukanović ima jaku želju da bude kandidat, ali nije siguran kako će to biti prihvaćeno kod najznačajnijih međunarodnih adresa, da li će imati njihovu podršku, da li će imati otvorena njihova vrata, da li će imati njihovu saradnju? Dužina trajanja njegove vladavine u Crnoj Gori nije neka preporuka za demokratizaciju crnogorskog ambijenta", komentariše Janjušević.

O razlozima zašto DPS još nije objavila ko će biti njen kandidat na predsjedničkim izborima javnost u ovom trenutku može samo da nagađa, naglašava analitičar Sergej Sekulović. On u izjavi za RSE ne isključuje i neke druge opcije kada je izbor kandidata vladajuće stranke u pitanju:

"Dani pred nama će nam otkloniti tu enigmu, ali ako bi negdje mogli da se kladimo, ime gospodina Đukanovića bi bilo prvo na spisku. No, ja pritome ne isključujem mogućnost nekog drugog imena, neke nestranačke ličnosti koja bi bila kandidat DPS-a", ocjenjuje Sekulović.

I dok se čeka zvanična kandidatura iz DPS, u opoziciji se špekuliše raznim imenima, ali za sada nema ni indicija da li će imati zajedničkog ili više kandidata. O tome će intezivnije razgovarati kada bude poznato ko je kandidat DPS za predsednika države, saglasni su analitičari. Ukoliko to bude Đukanović realno je očekivati da će opozicija bojkotovati izbore, kaže Dragiša Janjušević:

"Imali bi tako dobar adut u rukama, prvo da se homogenizuju a drugo da naprave konačno zajedničku platformu kao jednu jaku poruku koju bi poslali domaćoj i međunarodnoj javnosti da se crnogorski abijent definitivno ne može demokratizovati sa garniturama i personalnim rješenjima koja su gotovo 30 godina na vlasti", navodi Janjušević.

Sergej Sekulović, međutim, ne očekuje potpuni bojkot opozicije u slučaju da Đukanović bude kandidat DPS-a:

"Ukoliko Đukanović bude kandidat DPS-a sigurno je da će Demokratski front izaći sa svojim kandidatom na te izbore i to predstaviti kao sučeljavanje dvije različite političke ideje i vizije i da će to za njih biti inspirativno po mnogo osnova. Što se tiče građanskog dijela opozicije, pojavljivanje Đukanovića kao kandidata vladajuće partije bi dovelo do bojkota izbora", mišljenja je Sekulović.

Podsjetimo, tokom duge političke karijere Milo Đukanović je, što se Crne Gore tiče, uglavnom bio na funkciji premijera, od 1991. do 1998, i od 2003. do 2006. kada je napravio pauzu, da bi se na čelo crnogorske Vlade ponovo vratio 2008. godine.

U jednom mandatu bio je i predsjednik države, od 1998. do 2002. godine.

Inače, pokrivao je visoke funkcije u tri države - SFR Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora.

Dodajmo da su do sada mogućnost da se kandiduju za funkciju predsjednika Crne Gore najavili Vasilije Miličković, kao predstavnik Partije penzionera, invalida i restitucije i novinar Marko Milačić, koji je tu mogućnost najavio nakon razgovora u Moskvi sa zamjenikom sekretara Generalnog savjeta Putinove Jedinstvene Rusije, Sergejom Železnjakom.