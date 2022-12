Od 9. decembra direktni letovi Er Srbije između Beograda i kineskog Tjenđina

Avio-kompanija Er Srbija najavila je da će 9. decembra uspostaviti direktne letove između Beograda i Tjenđina, četvrtog najvećeg grada u Kini. Na taj način, Er Srbija ponovo uspostavlja direktne letove do Kine posle 22 godine, odnosno od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking.

Na svečanosti povodom prvog leta se, kako je navedeno, očekuje prisustvo visokih državnih zvaničnika, diplomatskog kora, delegacija srpske nacionalne avio-kompanije i drugih zvanica.

Povodom prvog leta, biće organizovana i konferencija za novinare, kao i obilazak putničkih kabina jednog od širokotrupnih aviona "erbas" A330-200 iz flote Er Srbije za dugolinijski saobraćaj, prenosi Beta. Kako je ranije saopštila Er Srbije, zbog trenutnih ograničenja zbog pandemije korona virusa, letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno i to od Beograda do Tjenđina petkom, dok će se povratni letovi obavljati nedeljom.



Od Tjenđina do Pekinga postoji pruga duga 117 kilometara kojom saobraćaju brzi vozovi i kojom se između dva grada stiže za oko 30 minuta.



Istaknuto je da će Er Srbija biti jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine.



Prosečno trajanje leta biće 10 časova od Beograda do Tjenđina i 12 časova od Tjenđina do Beograda.

Er Srbija je tokom 2020. godine već obavila više desetina specijalnih kargo-letova kojima su u Srbiju dopremljene na stotine tona medicinskih aparata i opreme.



U srpskoj avio-kompaniji se nadaju da će u skoroj budućnosti svoju mrežu proširiti i drugim strateški važnim gradovima, poput Pekinga i Šangaja.



Tjenđin je grad na severoistoku Kine sa više od 14 miliona stanovnika na obali Bohajskog mora, koje je ogranak Žutog mora i glavna je luka preko koje se snabdeva kineska prestonica Peking, ali i najznačajnija luka na severu Kine.