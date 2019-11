Deo demokrata odbacuje Obamino upozorenje da skreću previše ulevo

Deo takmaca za kandidata Demokratske stranke na predsedničkim izborima 2020. godine ne slaže se sa upozorenjem bivšeg šefa američke države iz svojih redova Baraka Obame (Barack) da ne idu previše ulevo jer će time odbiti deo birača. Pojedini demokratski pretendenti, pak, pozivaju na jedinstvo.

Iako Obama nije pomenuo nikoga po imenu, poruka koju je uputio u petak u Vašingtonu pred donatorima Demokratske stranke, jasno se odnosila na senatore Elizabet Voren (Elizabeth Warren) i Bernija Sandersa (Bernie), koji su među glavnim pretendentima a njihove platforme se smatraju levičarskim.

Oboje se zalažu za sveobuhvatne strukturne promene i politiku koja bi drastično promenila ulogu vlade u životima Amerikanaca.

Centrističko krilo Demokratske stranke odavno upozorava da ultralevičarski kandidati mogu da otuđe umerene republikanske i nezavisne birače čiji su glasovi neophodni za pobedu nad aktuelnim predsednikom Donaldom Trampom (Trump), ocenjuje "Gardijan" (The Guardian).

"Prosečni Amerikanac ne smatra da moramo da u potpunosti srušimo sistem i potom ga ponovo izgradimo. Smatram da je važno za nas da ne izgubimo to iz vida", kazao je Obama.

"Ovo je i dalje manje revolucionarna, a više zemlja zainteresovana za poboljšanja (postojećeg sistema)", dodao je bivši predsednik SAD.

Sanders: Ne rušim sistem, borim se za pravdu

Iako nijedan kandidat nije eksplicitno odbacio Obamine komentare, Sanders, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, najodlučnije je branio svoju platformu.

"Pa, zavisi šta podrazumevate pod rušenjem sistema", odgovorio je Sanders dodajući da njegovu agendu podržava ogromna većina Amerikanaca koji žive od plate.

"Kada govorim o podizanju minimalne zarade do nivoa neophodnog za normalan život, ja ne rušim sistem. Mi se borimo za pravdu", precizirao je senator iz Vermonta.

On je dodao da "kada ukazujem o tome da je zdravstvena zaštita ljudsko pravo i zaustavljanju sramote da je Amerika jedina velika zemlja na planeti koja ne garantuje zdravstvenu zaštitu za svakog muškarca, ženu i dete – to nije rušenje sistema".

Kako prenosi "Njujork tajms" (The New York Times), Sanders je istakao da je "to trebalo da uradimo pre 30 godina".

Elizabet Voren je reagovala pomirljivije hvaleći Obamin doprinos u proširenju zdravstvenog osiguranja (the Affordable Care Act) na još nekoliko desetina miliona Amerikanaca koji ga ranije nisu imali.

Buker: Prestanimo da rušimo jedan drugoga

Istovremeno, Kori Buker (Cory Booker), senator iz Nju Džersija i jedan od demokratskih pretendenata na izborima 2020, pozvao je svoje partijske kolege da "prestanu da ruše jedan drugoga", te da umesto toga podrže širok spektar takmaca za predsedničkog kandidata ove stranke, "jer ko god to bude, imamo jednu priliku da Donald Tramp ostane predsednik samo u jednom mandatu. Stoga nisam zainteresovan za razdvajanje na levicu ili desnicu ili kritikovanje drugih ljudi."

On je pozvao demokrate da prestanu da povlače "veštačke linije".

"Umoran sam od izjava pojedinih ljudi u ovoj kampanji, 'pa, ako ova osoba bude izabrana, ne mogu da je podržim'. Da li se šalite?" konstatovao je Buker.

Jedan od demokratskih pretendenata Džulijan Kastro (Julian Castro), sekretar za stanovanje i urbani razvoj u Obaminoj administraciji, ističe da iako ozbiljno shvata reči bivšeg predsednika, ipak veruje da bilo ko od njegovih kolega ima veće šanse od Trampa.

"Njihova vizija budućnosti zemlje je mnogo bolja i biće popularnija nego Trampova," istakao je Kastro.

Obama: Biti ukorenjen u realnosti

Obama je dosada pažljivo izbegavao da zauzme stranu u nadmetanju unutar Demokratske stranke u kojoj je sve očigledniji spor između progresivnog krila, koje je u usponu, i stare centrističke garde koju oličava Džo Bajden (Joe Biden), potpredsednik SAD u vreme kada je on bio na čelu države.

Međutim, u petak je na skupu Demokratske alijanse, grupe bogatih članova ove stranke koji su odvojili znatnu količinu novca za kampanju, izjavio da je morao da reaguje jer pojedini najglasniji i najoštriji glasovi, pre svega u društvenim medijima, ne reprezentuju većinsko mišljenje u Demokratskoj stranci.

On je naveo da su imigracija i zdravstveno osiguranje pitanja gde stavovi demokratskih pretendenata nisu u skladu sa raspoloženjem javnog mnjenja.

"Ima mnogo birača podložnih ubeđivanju, kao i dosta demokrata kojima je samo stalo da vide da stvari imaju smisla. Ne žele da vide 'blesave' stvari, već samo malo pravičnije. Mislim da je veoma važno kako tome pristupamo", istakao je Obama.

"Čak i kada idemo preko dosada utvrđenih granica i hrabri smo u našim vizijama, naši stavovi treba da budu ukorenjeni u realnosti, da uvidimo činjenicu da birači, uključujući demokratske i svakako nezavisni skloni ubeđivanju ili čak umereni republikanci, ne dele ista mišljenja koja se iskazuju u pojedinim levičarskim sadržajima na Tviteru", dodao je bivši predsednik SAD.

Međutim, Piter Dau (Peter Daou), nekadašnji saradnik Hilari Klinton (Hillary Clinton), ne slaže se sa Obaminim stavom.

"Reći da su 'Amerikanci umereniji nego ovi divlji levičari' u osnovi je priznanje da je ultradesničarska propagandna mašinerija odnela prevagu", istakao je Dau.

On dodaje da se levičarski kandidati i pokret (Too Far Left) zalažu da pravičnost i jednakost: "Zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, dostojanstvo za sve ljude, ne samo za oligarhe…".

Obama odabrao stranu

Obama je ovakvim stavom delimično odabrao stranu, ocenjuje "Bi-Bi-Si" (BBC). Naime, Sanders se zalaže za "političku revoluciju", a Voren za "velike sistemske promene", pa postoji rizik da takvom platformom otuđe umerene birače čiji su glasovi neophodni za pobedu nad Trampom.

"Bi-Bi-Si" piše da ovakav Obamin stav ne iznenađuje. Naime, iako su ga konzervativni kritičari okvalifikovali kao radikalnog socijalistu, on je u dva mandata vodio pragmatičnu, umerenu politiku.

To je izazvalo nezadovoljstvo među progresivnim članovima Demokratske stranke koji su smatrali da je Obama "jedan od njihovih" kada je izabran 2008.

Deo njih gleda na Obamino predsednikovanje kao na propuštenu priliku da se sprovedu suštinske, strukturne promene nakon krize 2008. godine.

Sada podržavaju Vorenovu i Sandersa i ne prihvataju indirektne lekcije bivšeg predsednika.

Podela između umerenog i progresivnog krila u Demokratskoj stranci je stvarna i postoji rizik od potresa.

"Obama možda nije odabrao omiljenog kandidata, ali je odabrao stranu," ocenjuje "Bi-Bi-Si".

Neizvestan ishod nadmetanja među demokratama

Obama je pokušao da ublaži nervozu među demokratama koji brinu zbog preširokog spektra takmaca, što će dovesti do produženog nadmetanja na primarnim izborima, a to bi ostavilo malo vremena kandidatu koji pobedi da se pripremi za suočavanje sa Donaldom Trampom.

Za sada je neizvestan ishod unutarstranačkih izbora, a prvo odmeravanje snaga zakazano je u Ajovi u februaru. Prema istraživanjima, za sada najviše šansi da pobedi u toj državi ima Pit Butidžedž (Pete Buttigieg).

Pojedine demokrate se pribojavaju da trenutno najveći favorit Džo Bajden neće moći da pobedi Trampa zbog čega se očekuje uključivanje u trku novih pretendenata.

Nedavno je to učinio Dival Patrik (Deval Patrick), guverner Masačuseca u dva mandata, a spekuliše se da bi to mogao da učini i bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg (Michael Bloomberg).