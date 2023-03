Scheffer: Putin bi sada trebalo da se plaši putovanja van Rusije

Bez obzira da li će ikada izaći na suđenje ili ne, ruski predsednik Vladimir Putin će uvek biti "odbegli optuženik" od međunarodne pravde, kaže američki advokat David Scheffer.

Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je u petak (17. mart) nalog za hapšenje Putina, tereteći ga za ratne zločine u Ukrajini, uključujući ilegalnu deportaciju dece.

Scheffer, koji je bio američki ambasador za ratne zločine u administraciji Billa Clintona, od 1997. do 2001. godine, a danas je saradnik u nevladinom Savetu za spoljne poslove (Council of Foreign Relations) navodi da treba očekivati i nove optužbe protiv ruskog lidera, kao i ljudi koji izvršavaju njegova naređenja.

"Putin bi zaista trebalo da se plaši putovanja van granica Rusije. Možda, sa izuzetkom zemalja kao što su: Kina, Belorusija, Iran, Severna Koreja", izjavio je Scheffer, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

RSE: Može li Vladimir Putin biti uhapšen nakon što je MKS izdao nalog za hapšenje?

Scheffer: Iskreno, Putin će biti hapšen do kraja života. Zbog naloga za hapšenje koji je izdao MKS, on će biti trajno identifikovan kao optuženi u bekstvu sve dok ne bude uhapšen i izveden pred MKS za ono što je poznato kao potvrđivanje optužbi. Nakon toga, ako se sudije slože, on će biti optuženi pred MKS-om.

Ali ovo etiketiranje, kao optuženog u bekstvu, trajaće godinama, sve dok ne bude uhapšen - ako ikada bude uhapšen.

RSE: Ko može da uhapsi Putina?

Scheffer: Vlasti svake države potpisnice Rimskog statuta (ugovor kojim je ustanovljen Međunarodni krivični sud) su dužne da to učine. To znači da bi, ako bi otputovao na teritoriju bilo koje države potpisnice ugovora, bio uhapšen.

Uvek postoji mogućnost da ako je u Rusiji ili negde drugde, u Kini, Severnoj Koreji ili Belorusiji, bude podvrgnut nekoj tajnoj operaciji da ga se uhapsi. Ali, znate, to je ekstremna situacija.

RSE: Šta ako neke od država odbiju da to urade?

Scheffer: Ako potpisnice Rimskog statuta i odbiju da ga uhapse, krše svoje obaveze prema tom Statutu. One moraju da odluče da li žele da se na njih gleda kao na one koje krše svoje ugovorne obaveze ili ne.

Pre nekoliko godina, država Jordan, koja je potpisnica Statuta dozvolila je predsedniku Sudana, Al-Baširu da dođe na njihovu teritoriju i odbila da ga uhapsi iako je on bio, a i dalje je optužen pred MKS-om. Sudije su razmotrile taj slučaj i zaključile da Jordan ima jasnu obavezu da uhapsi Al-Bašira. Tako da mislim da će odluka o Putinu ostati.

​RSE: Da li Putin sada strahuje od putovanja?

Scheffer: Naravno. On to sada mora da vrlo ozbiljno uzme u obzir. Hoću reći, čak i lokalna putovanja, koliko sam upoznat on više ne putuje avionom iz straha od opasnosti na nebu. On gde god da po Rusiji putuje to čini svojim vozom.

On sada mora strahovati od bilo kakvog putovanja izvan granica Rusije, osim možda u države kao što je Kina, Belorusija, Iran, Severna Koreja. Te države ga gotovo sigurno neće uhapsiti.

RSE: Da li je u prošlosti bilo ovakvih slučajeva za nekog drugog?

Scheffer: Da. Al Bašir iz Sudana je bio strogo ograničen u svojim putovanjima. Morao je da bude veoma oprezan gde je putovao.

Desilo se da je otputovao u Južnu Afriku. Prvo ga je dočekala, ali je vrlo brzo morao da napusti ovu zemlju, nakon pretnji da bi mogao da bude uhapšen.

Zašto? Zato što je Južna Afrika potpisnica Rimskog statuta. Dakle, da, (nalog za hapšenje) u velikoj meri ograničava nečiju sposobnost da vodi bilo kakvu međunarodnu diplomatiju. Gospodin Putin će biti nepoželjan na međunarodnom planu, u to nema sumnje.

RSE: MKS optužuje Putina da je odgovoran za ilegalne deportacije dece iz Ukrajine što je ratni zločin. Mislite li da mu se još optužbi može staviti na teret?

Scheffer: Da. Siguran sam da će biti optužen za dodatne ratne zločine. I sam tužilac je ranije ove nedelje signalizirao da bi mogla biti podignuta optužnica za ratni zločin gađanja energetske infrastrukture Ukrajine, koja je imala izuzetno veliki uticaj na bezbednost i dobrobit civilnog stanovništva jer je tokom hladnih zimskih meseci ostala bez struje.

Ne bi bilo iznenađujuće da Međunarodni krivični sud uskoro izda nalog za hapšenje i za ovaj zločin.

Mislim da to nije iznenađujuće, ako MKS izda ubrzo međunarodni nalog za hapšenje i zbog toga.

Tu je mnogo drugih optužbi koji će se sručiti na njega, jer je Putin bio veoma transparentan u pogledu svog vođstva ruskom vojskom u agresiji na Ukrajinu. Pošto je bio toliko transparentan, on je sam sebe više puta javno inkriminisao. Tako da mislim da će biti još izdatih naloga za njegovo hapšenje zbog ratnih zločina.

RSE: Kremlj je rekao da je ovaj nalog za hapšenje "neprihvatljiv" i "ništvan" nalog navodeći da Rusija ne priznaje nadležnosti MKS-a. Kako bi to moglo uticati na provođenje ove naredbe?

Scheffer: Mislim da će njihovi protesti biti ignorisani. To je stari argument i činjenica da Rusija nije potpisnica Rimskog sporazuma, ne oslobađa je odgovornosti ako (Putin) odluči da ode na teritoriju države potpisnice ili one države koja je dala nadležnost MKS nad svojim teritorijama.

Bez obzira da li to čine kao stranka na sudu ili kao država koja je odobrila jurisdikciju suda nad svojom teritorijom što je Ukrajina uradila još 2014. kada je Putin krenuo na Krim.

Nije važno kako (Rusija) odgovara. Do kraja njegovog života, ova poternica će biti tu, nikada neće biti uklonjena. Ovo je realnost. Vreme je da se suoči sa ovom realnošću. Možda se neće pojaviti pred MKS još 15-20 godina. Možda nikada neće izaći. Ali on će uvek biti optuženi begunac od međunarodne pravde.

Nema zastare. Do kraja njegovog života ovaj nalog će mu visiti nad vratom, nikada neće biti ukinut.

RSE: Šta ovaj nalog za hapšenje znači za rat u Ukrajini?

Scheffer: Nadam se da šalje signal da će, ne samo Putin već i visoko vođstvo pod njim, koje provodi njegova naređenja i koje planira i činjenje ovih zločina u Ukrajini, početi da shvata da pravda kuca na njihova vrata i da, hteli oni to ili ne, to se dešava.

Mogu da protestuju koliko hoće, ali to se dešava i to je značaj današnje vesti.