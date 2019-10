Od utorka se u Zagrebu, Rijeci i Opatiji održavaju Dani srpske kulture u Hrvatskoj, jedinstvena prilika da se hrvatska javnost upozna sa recentnim kulturnim postignućima u Srbiji, po izboru Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“. Od prošle godine Dani se osim u Zagrebu odvijaju i u Rijeci, a plan je da narednih godina budu i u drugim hrvatskim gradovima.

Kazališne predstave, koncerti, predstavljanje knjiga, predavanja, filmska premijera – to je 13 događanja u kojima će hrvatska publika moći do kraja mjeseca uživati, a sve po izboru Srpskog kulturnog društva (SKD) „Prosvjeta“. O sadržaju kojeg nude za Radio Slobodna Europa govori predsjednica zagrebačkog pododbora „Prosvjete“ Aneta Vladimirov.

„Čini mi se da je ovogodišnji program još raznovrsniji nego ranijih godina, ne samo po broju događanja nego i po vrsti kulturnih formata na koje ove godine računamo,“ kaže gospođa Vladimirov.

U Zagrebu će biti predstavljene novoizišle knjige „Proljeća u Topčideru“ Pece Popovića i „Dolina srpskih kraljeva“ Milisava Savića.

„Sa druge strane, pozvali smo predstavu 'Crvena' Branislava Lečića i Marka Grabeža , koja će se održati i u kazalištu KNAP („Kazalište na Peščenici“) u Zagrebu i u Rijeci u Kulturnom centru Kalvarija. Jednako tako, skrenuta nam je pažnja i jako smo sretni da nam dolazi jedna mlada grupa – Pozorište 'Promena' iz Novog Sada, koja je radila na recentnom hrvatskom tekstu Tene Štivičić 'Tri zime' sa redateljicom Jasnom Đuričić. Oni su 20. oktobra na sceni 'Gorgona' zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti,“ objašnjava naša sugovornica.

U sklopu Dana premijerno će u Hrvatskoj biti prikazan novi film Gorana Markovića Delirijum Tremens, a biti će održana i predavanja o suvremenim migracijama „Kordun van Korduna“, o arhivskoj građi Srba u Hrvatskoj i o izdavaštvu „Prosvjete“. U Hrvatskom glazbenom zavodu gostovat će Big band RTS-a, a u klubu „Močvara“ grupa „Kralj Čačka“.

„Važno je da Dani srpske kulture iziđu iz Zagreba,“ kaže za RSE predsjednik riječkog pododbora „Prosvjete“ Damir Radović.

„Od prošle godine manifestacije Dana održavaju se u Zagrebu i Rijeci, a nadamo se da će sljedeće godine tu ući i Osijek, Vukovar i još neki gradovi diljem Hrvatske,“ kaže Radović.



U srijedu će u opatijskom centru „Gervais“ biti održan koncert Miroslava Ilića. Protiv njegovog nastupa na „Rujanfestu“ u Zagrebu prosvjedovala je udruga ratnih vojnih invalida Zagreba, jer da je pjevao o četnicima i širio mržnju, i bezuspješno pozvala na bojkot. Je li bilo takvih naznaka u Opatiji?

„Mislim da se Miroslavu Iliću svakako treba dozvoliti da pjeva, jer on to radi odlično. Na 'Rujanfestu' je bilo tridesetak tisuća posjetitelja. To govori samo po sebi i mislim da više ništa preko toga ne treba komentirati. U Rijeci nemamo najavljene nikakve prosvjede. Nitko se nije žalio,“ kaže Radović.

Sve su manifestacije besplatne, uz prethodno podizanje ulaznica u „Prosvjeti“ u Zagrebu, odnosno Rijeci. Održavanje Dana srpske kulture financirano je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Ovo nije jedina manifestacija posvećena promociji srpske kulture. Primjerice, od 11. do 19. travnja održan je 11. Festival srpske kulture u Istri s manifestacijama u Puli, Peroju, Rovinju, Fažani, Labinu i Poreču, a organizirali su ga Klub Srba Istarske županije - Koordinacija Srba za Istru i Parohija pulsko-perojska. Od 16. do 17. kolovoza bili su i u Splitu organizirani Dani srpske kulture u organizaciji splitskog pododbora SKD „Prosvjeta“, a od 17. do 19.kolovoza održani su u tri istarska grada - Puli, Umagu i Rovinju 11. Dani srpske kulture u Istri, u organizaciji Zajednice Srba u Istri i umaškog pododbora SKD „Prosvjeta“.