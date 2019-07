Ćudić: Sezona lova na one koji podržavaju Povorku ponosa u BiH

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije saopštilo je da se u utorak navečer dogodio još jedan homofobni napad na aktiviste tog udruženja. U sarajevskom naselju Grbavica sinoć oko 18 sati i 30 minuta grupa mladića najprije je verbalno, a zatim fizički pokušala da napadne aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik, napadači su fotografisani, no policiju nije zanimalo ko se nalazi na fotografijama. U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo, potvrdili su u srijedu Radiju Slobodna Evropa (RSE), da je napad prijavljen i rekli da rade na njegovom rasvjetljavanju.

RSE: U vašem se saopštenju navodi da vas je grupa mladića najprije napala verbalno, a zatim pokušali fizički napad i to u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po Vašem mišljenju izazvalo taj napad?

Ćudić: Pretpostavljam da je razlog intervjuu iz aprila mjeseca ove godine u kojem sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću Povorku ponosa u Sarajevu. Oni su jučer kada su me na ulici prepoznali počeli uzvikivati glasno više puta: "Ovo je vođa pedera!", što je meni znak da se radi o tome, jer su nas prethodno neki portali prozivali kao organizatore Povorke ponosa, što mi nismo ni bili.

Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale se ispriječio između nas i govorio tim momcima: "Kakvo je to ponašanje, šta to radite?", i tako dalje. Mi smo se nakon toga sklonili. Dok se sve to događalo ja sam izvadio telefon i uslikao napadače.

RSE: Zanimljiva je bila reakcija policije, kako navodite u pisanom saopštenju, šta su vam rekli kada ste prijavili napad?

Ćudić: Mi smo i prije imali napade, koji su se dešavaju od 2014. godine pa do danas. Svaki put smo pozivali policiju, to je policijska stanica u Novom Sarajevu, koja uvijek dođe 15 ili 20 minuta nakon našeg poziva kada, naravno, napadači pobjegnu i onda smio mi dežurni krivci koji moraju da se pravdaju kako su nas napali. Ovaj put mi to nismo učinili, nego smo nastavili dalje i došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili napad. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima i zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam im ih više puta pokazao.

Ono što je zanimljivo, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu. Tako da ko god je ulazio u policijsku stanicu čuo je kako mi dajemo izjave. Tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se situaciji našli.

RSE: U policiji nisu uzeli fotografije koje ste vi napravili?

Ćudić: Ne, policijska stanica nije bila zainteresovana da uzme fotografije. Kada smo rekli da ćemo fotografije dati medijima da saznamo ko je na njima, policajac je rekao "ako su maloljetne osobe, ja vam savjetujem da to ne radite".

​RSE: Nije prvi put da napadaju Vas, ali i druge predstavnike udruženja i aktiviste koji se bore za promicanje LGBT prava šta nam to govori o bosanskohercegovačkom društvu?

Ćudić: Samo ponašanje policije jučer, nam pokazuje da policija još uvijek ne shvata ozbiljno LGBT zajednicu, kao što i većina građana u ovom gradu smatra da su to određeni prohtjevi. Znate, vi imate romsku populaciju i imate LGBT zajednicu koje su najugroženije u ovoj državi. Nekako, ja lično mislim da je LGBT zajednica sada pred Paradu ponosa najugroženija, zato što niko to ne smatra ključnim problemom u društvu i da će BiH ustvari na ovome imati ispit do koje će mjere ići represija.

Imam osjećaj da je otvorena "sezona lova" na sve nas koji to podržavamo i ovako će da nas prepoznaju u gradu, samo je pitanje kako će da se na to reaguje. Američka ambasadorica je 2015. godine reagovala povodom napada na nas i tada se to malo bilo smanjilo. Ali, ako je 2015. godine ambasadorica reagovala, a mi smo od 2014. godine do danas predavali policiji sve zahtjeve šta nam se dešava i sve prijeteće poruke koje smo dobijali, a policija nije riješila nijedno pitanje. Onda se postavlja pitanje, da li policija u ovom gradu obavlja svoj posao. Mi mislimo da ne, i da se ni ovaj problem neće riješiti.

​RSE: Čini se da su homofobni napadi učestaliji, iako ih je i ranije bilo jako mnogo, otkada je najavljeno održavanje povorke ponosa u Sarajevu. Kakvu to poruku šalju i na koji način se može boriti sa prije svega neznanjem koje te ljude tjera na takve postupke, pa onda diskriminacijom koja je sve učestalija?

Ćudić: Od današnjeg dana, pa možda i od aprila mjeseca kada izađem na ulicu, sve se pitam kada me neko bude napadao da li će to biti zbog Kazana (Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije iniciralo je konkursno rješenje za spomenik žrtvama ubijenim u mjestu Kazni kraj Sarajeva op.a.), ili će to biti zbog homofiobije. Mi se, evo kao organizacija nalazimo između ta dva svijeta, koji god da vas napadne trudiće se da to opravda i reći će da drugačije nismo ni zaslužili.

S druge strane, postoji ono kada se kaže o Beogradu iz devedesetih godina da li su svi znali šta se dešavalo u Sarajevu pod opsadom, onda pojedini Beograđani kažu da ko je htio taj je znao. Tako je isto i sa LGBT zajednicom, ko želi i ko vrijednije liberalne evropske vrijednosti, ko želi da ne želi u konzervativnom društvu i jednoj palanci od grada, on će da nauči i da nađe načina da razumije tu zajednicu. Međutim, vi znate da mi živimo u sve goroj i goroj situaciji u kojoj se grad pretvara u selo i dolazimo do situacije u kojoj je svakom u interesu da takve zajednice nema, odnosno da nema multikulturalnosti u gradu.