Proslava političke pobjede nad Đukanovićem u državnoj Vili Gorica

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić suočava se sa optužbama da je ušao u sferu zloupotrebe državne imovine u političke svrhe, organizovanjem proslave, prve godišnjice od pobjede na parlamentarnim izborima u Vili Gorica, najreprezentativnijem objektu državnog protokola.

Proslava u čast partija koje su pobijedile na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, a kasnije formirale parlamentarnu većinu, zakazana je za ponedjeljak (30. avgust).

U pozivnici koju potpisuje premijer Zdravko Krivokapić, navodi se da poziva na "godišnji prijem pod nazivom 'Luča slobode', povodom godišnjice pobjede na parlamentarnim izborima 2020. godine" u Vilu Gorica.

"Proslava godišnjice izborne pobjede u Vili Gorica svakako se može smatrati zloupotrebom državnih resursa", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.

Čemu služi Vila Gorica?

Vila Gorica nalazi se u Podgorici i predstavlja objekat za reprezentativne potrebe najviših državnih institucija, protokolarne potrebe, održavanje službenih sastanaka, održavanje svečanosti povodom jubileja, uručivanja nagrada i drugih prijema.

Objekat mogu da koriste predsjednici države, Vlade, Skupštine, kao i čelnici pravosuđa.

Činjenicu da će državni objekat za reprezentativne potrebe koristiti za proslavu izborne pobjede aktuelnih političkih partija koje čine vlast, otvara pitanje zašto se novcem poreskih obveznika plaća proslava osvajanja vlasti dijela političkih partija.

Vujičić smatra da, ako postoji potreba za određenom vrstom proslave, onda to treba da se riješi na nivou političkih partija.

"Razumijem da premijer Krivokapić nema svoju partiju i da je negdje sklon da to proslavlja u ime države i na državnom nivou, ali postoje građani koji nijesu glasali za listu i partije koje je on predvodio i ne žele da plaćaju sve to. Stoga, čudno mi je da se ovakav jedan događaj organizuje u državnom prostoru odnosno, u Vili Gorici i zbog toga bi neko trebalo da snosi odgovornost", kaže Vujičić.

Promjene nakon tri decenije

Na parlamentarnim izborima 30. avgusta 2020. godine pobjedu su ostvarile stranke i partije tadašnje opozicije, nakon čega su parlamentarnu većinu formirale koalicije okupljene oko prosrpskog Demokratskog fronta (DF), Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA.

Oni su za jedan skupštinski mandat bili u prednosti nad Demokratskom partijom socijalista (DPS) Mila Đukanovića, manjinskim nacionalnim strankama Albanaca i Bošnjaka i dvije stranke sa socijaldemokratskim predznakom. Tada je nakon 30 godina smijenjena vlast koju je predvodio Milo Đukanović.

Sadašnje vladajuće partije su, dok su bile u opoziciji, u svim izbornim kampanjama optuživale tada vladajući DPS za zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe i da na taj način obezbjeđuje podršku birača na izborima.

Kabinetu premijera Zdravka Krivokapića je RSE poslao pitanje: da li se organizovanjem izborne pobjede u Vili Gorica – objektu za državni protokol, čini zloupotreba državnih resursa u političke svrhe? Odgovor iz kabineta premijera do objave ovog teksta nije stigao.

Šta kažu u opoziciji?

Šef poslaničkog kluba najjače opozicione stranke DPS Danijel Živković rekao je za RSE da je organizovanje proslave godišnjice izborne pobjede u državnom objektu - klasična zloupotreba državnih resursa.

"S obzirom na to da je premijer prvi čovjek u izvršnoj vlasti koji bi trebao da bude predsjednik Vlade svih građana. On ovako zloupotrebljava svoju funkciju kroz zloupotrebu funkcije i državne resurse. Mi živimo vrijeme apsurda od 30. avgusta prošle godine na ovamo", rekao je Živković.

Dodao je da se DPS sigurno neće odazvati proslavi, iako je ta stranka dobila poziv.

"Premijer pokušava da se stavi u poziciju čovjeka koji je očigledno premijer samo jednom dijelu građana, onih koji su birali političke partije koje su izabrale njegovu vladu. Vjerovatno premijer u svojoj glavi ima razloga za slavlje s obzirom na to da je još uvijek predsjednik Vlade a da je izgubio povjerenje dvije trećine vladajuće većine", zaključio je Živković.

Marko Rakočević iz Socijaldemokrata poručio je da se radi o "klasičnom primitivizmu i jeftinoj provokaciji".

"Nadam se da niko ozbiljan sa domaće i međunarodne scene neće prisustvovati tom brukanju demokratije", napisao je Rakočević na Tviteru.

Poziv premijera Krivokapića da prisustvuje proslavi poslanik Albanske liste Genci Nimanbegu ocjenjuje kao "neprimjeren akt".

"Iz razloga što se slavi nešto što bi trebalo biti sasvim normalno i to se slavi u objektima koji su pod državnom ingerencijom u Vili Gorica. To je samo jedna u nizu grešaka koje ova Vlada i premijer čini u svom mandatu", ocjenjuje Nimanbegu.

Nimanbegu za RSE nije mogao da precizira da li će prisustvovati najavljenoj proslavi.

"Ne cijenim da bih mojim prisustvom dao legitimitet nekoj proslavi. Smatram da Crna Gora nije oslobođena 30. avgusta, kao što premijer govori, jer onda to ulazi u istorijske podjele. Onda bi njegova izjava - da Crna Gora 75 godina nije bila slobodna - došlo do toga da je sloboda bila do 1945. godine, što je apsurdno i anahrono. Stoga, veoma teško da ću se odazvati pozivu premijera, posebno iz ovih razloga oko istorijskih dilema koje sam takav poziv uzrokuje", rekao je Nimanbegu.

Ko će se, a ko neće, odazvati pozivu?

Vladu premijera Zdravka Krivokapića su kao ekspertsku 4. decembra 2020. u crnogorskom parlamentu podržali poslanici DF-a, Demokrata i URE.

Nije poznato da li će lideri najjače vladajuće grupacije u crnogorskom parlamentu - DF - čiju je listu na tim izborima predvodio sam Krivokapić, prisustvovati ceremoniji obilježavanja izborne pobjede, jer je od formiranja Vlada i Krivokapić na meti svakodnevnih kritika DF-a.

DF je krajem juna zatražio smjenu premijera i Vlade i najavio antivladine proteste za septembar.

Ko će doći na proslavu, te da li je premijer pozivnicu uputio crnogorskom predsjedniku i lideru DPS-a Milu Đukanoviću, prvacima opozicionih partija, predstavnicima diplomatskog kora u i crkvenim velikodostojnicima - pitanje je koje je RSE uputio Krivokapiću a na koje nije dobio odgovor.

Pored pokušaja da RSE dobije stav DF-a i Demokrata o najavljenoj proslavi izborne pobjede u Vili Gorica, odgovori nijesu uslijedili.

Iz trećeg konstituenta parlamentarne većine, Građanskog pokreta URA, izvršni direktor Zoran Mikić za RSE kaže da ni mjesto, ni vrijeme održavanja proslave nije adekvatno.

"Pogotovo ako imamo na umu trenutnu epidemiološku situaciju i porast broja oboljelih [od COVID-a 19] svakog dana, a naročito ako imamo na umu najavu zdravstvenih vlasti da će broj oboljelih u septembru možda ići čak i više od hiljadu slučajeva dnevno", kaže Mikić.

On napominje da je 30. avgust "važan datum u crnogorskoj istoriji", koji treba obilježiti, ali da će se URA, koja nije dobila zvaničan poziv, narednih dana odrediti da li će prisustvovati proslavi.

"Ostaje da vidimo da li će uopšte doći do održavanja tog skupa. Narednih dana ćemo, zajedno sa kolegama koje su dobile pozivnicu, zauzeti stav da li se odazvati tom pozivu, jer još nijesmo zauzeli stav", kazao je Mikić.

Lider vladajuće Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković još nije dobio pozivnicu, potvrdio je za RSE.

"Ako dobijem pozivnicu, onda ću razmisliti u vezi sa tim i donijeću odluku. Ne znam na koji način sada neko uzima za pravo da organizuje proslavu, kada je pobjeda svih. Nije jedna partija pobijedila DPS, nego su pobijedile tri koalicije i petnaestak partija koje sačinjavaju te koalicije", kazao je Joković.

Pojedine zvanice su otvorenim pismima javnosti navele razloge zbog kojih neće prisustvovati prijemu u Vili Gorica.

Među njima je i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

'Prijem na koji me pozivate, odnosi se na promociju djela onih političkih struktura koje su učinile sve da ukinu Specijalno državno tužilaštvo i mene.'

"Prijem na koji me pozivate, odnosi se na promociju djela onih političkih struktura i vrijednosti koje su u prethodnom periodu učinile sve da rješenjima, koja su suprotna svim međunarodnim pravnim standardima, ukinu Specijalno državno tužilaštvo i mene kao glavnog specijalnog tužioca uklone sa javne funkcije koju obavljam. To je dio istih političkih struktura, koje su pokušale i dalje istrajavaju u namjeri moje fizičke, profesionalne i moralne likvidacije. Zato ovaj poziv nijesam u mogućnosti da prihvatim", naveo je tužilac Katnić u pismu Krivokapiću.

Proslava u jeku epidemije

Na pozivnici premijera Krivokapića piše da je potrebno da gosti uz pozivnicu ponesu i digitalnu COVID potvrdu da su vakcinisani.

Sam premijer Krivokapić do sada nije vakcinisan.

Proslavu Krivokapić organizuje uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji kada Crna Gora dnevno u prosjeku bilježi više od 600 novozatraženih korona virusom.

Prethodno je premijer nagovijestio takozvani crni scenario u odnosu na širenje korona virusa rekavši da se, prema informacijama iz Instituta za javno zdravlje, očekuje od septembra po hiljadu novozaraženih dnevno.

