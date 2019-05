Kosovo u sporu oko zemljišta na crnogorskoj obali

Pred Osnovnim sudom u Kotoru održana su dva pripremna ročišta u sporu za dokazivanje ko je stvarni nasljednik prava svojine nad 14 miliona eura vrijednim zemljištem u zaleđu plaže Kamenovo kod Budve, gdje se nekada nalazilo odmaralište radnika Kosova.

Oko vlasništva nad vrijednim zemljištem se spore: Agencija za privatizaciju Kosova (KAP) koja već dvadeset godina pokušava da dokaže vlasništvo nad više od tri hektara zemljišta na moru; i preduzeće Rekreaturs Budva koje je u većinskom vlasništvu Atlas banke u stečaju (biznismena Duška Kneževića, koga potražuju crnogorski pravosudni organi) koja je na berzi kupila preduzeće Rekreaturs Budva.

Ovim povodom se pred pravosudnim organima Crne Gore duže od dvije decenije vode različiti sudski postupci, a spornu pravnu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je stečajna uprava Atlas banke nedavno objavila prodaju dijela imovine Atlas banke.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li stečajna uprava može oglasiti prodaju 33.000 metara kvadratnih zemljišta u uvali Kamenovo za koje KAP pred sudom u Kotoru osporava pravo svojine budvanskom preduzeću, stečajni upravnik Mirko Radonjić je za Radio Slobodna Evropa kazao:

"Udio Atlas Banke AD Podgorica u stečaju u firmi Rekreaturs nije oglašen za prodaju. Stečajni upravnik neće pristupiti prodaji bilo kojeg dijela imovine Atlas Banke dok se za to ne budu stekli potrebni uslovi počev od pravnih do tržišnih. Svako ko bude imao interesa da osporava bilo koju odluku Stečajnog upravnika to može učiniti u zakonom propisanoj proceduri", objasnio je Radonjić.

Duže od dvadeset godina Agencija za privatizaciju Kosova u različitim postupcima pred sudskim organima Crne Gore pokušava da dokaže je preduzeće Rekreaturs iz Prištine stvarni vlasnik vrijednog zemljišta "na pjeni od mora", a ne istoimeno preduzeće iz Budve na koje je, prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine, zemljište uknjiženo.

To je za Radio Slobodna Evropa kazao Veton Kajtazi, viši pravni zastupnik ove agencije kosovske Vlade. Sudu je dostavljena dokumentacija o radnjama četiri bivša radnika Rekreaturs iz Prištine koji su ratne 1999. sjedište firme iz Prištine premjestili u Budvu a poslije pravosnažne sudske odluke i zvanično registrovali, objasnio je Kajtazi.

"Registracija nije sporna, registracija je na ime Rekreaturs Budva, mada smo i to sporili ranije u sudskom postupku jer je tu bilo mnogo krivičnih radnji. Ali registracija je završena pravosnažnom sudskom presudom Suda u Kotoru i sada je važno utvrditi da li je to vlasništvo Rekreaturs Budva ili R ekreaturs Priština, odnosno države Kosovo. Našom tužbom pred Osnovnim sudom u Kotoru osporićemo sve to. Mi ništa ne možemo na silu da uradimo. Želimo pravnim putem da dođemo do naše imovine. Ništa drugo", kazao je Kajtazi.

I Atlas Banka u stečaju kao "većinski vlasnik preduzeća Rekreaturs Budva pred kotorskim sudom ima svog pravnog zastupnika", potvrdio je stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić i kazao:

"Uvažavajući pravo javnosti da bude obaviještena smatramo da je ta informacija za sada dovoljna i sigurni smo da će sud svoj posao odraditi po zakonu. Iz tog razloga ne vidimo kako od pomoći može biti eventualno 'prepucavanje' zastupnika dvije strane u sporu preko medija. Ostavimo sud da radi svoj posao", poručio je Radonjić.

Pravni zastupnik KAP Veton Kajtazi objašnjava da kosovska strana neće odustati od vrijednog zemljišta i najavljuje da će, ukoliko to bude neophodno, pravdu tražiti pred međunarodnim institucijama.

"Još nemamo pravnih uslova za Strazbur jer se mora završiti cijeli postupak i iscrpiti sva pravna sredstva u matičnoj državi, ovom slučaju Crnoj Gori. Ako se recimo, dogodi da mi pravosnažno izgubimo sve to onda ćemo ići na opciju Strazbura. To je zadnja opcija", objasnio je Kajtazi.

U zaleđu plaže Kamenovo nekada se nalazilo odmaralište radnika Kosova, koje je odavno van funkcije. KAP nije upoznata sa načinom na koji je Atlas Banka kupila 99,7 odsto preduzeća Rekreaturs Budva. U međuvremenu, Ministarstvo održivog razvoja 2014. godine je izdalo dokumentaciju, odnosno urbanističko tehničke uslove za uvalu Kamenovo budvanskom preduzeću Rekreaturs na kojoj je predviđena gradnja luksuznog turističkog naselja.