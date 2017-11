Kamenovo pred Strazburom

Kako je Kosovo izgubilo jednu od najatraktivnijih parcela od 33.000 kvadrata kod plaže Kamenovo u Budvi nakon višedecenijskih sudskih sporova u Crnoj Gori? Zašto će kosovska Agencija za privatizaciju pravdu tražiti pred sudom u Strazburu i šta može da očekuje u tom sporu?

Agencija za privatizaciju Kosova (KAP) je nakon brojnih i dugih sudskih sporova izgubila izuzetno atraktivan i vrijedan komad zemlje površine 33.000 kvadrata na crnogorskoj obali - zaleđe plaže Kamenovo u Budvi. Za vlasništvo nad Kamenovom decenjama su se sporili preduzeće Rekreaturs Budva, KAP i mještani koji traže povrat zemlje koja im je oduzeta eksproprijacijom. KAP je pokušavao bezuspješno da dokaže da Kamenovo pripada Kosovu, a ne preduzeću Rekreaturs iz Budve koje je u Centralnom registru privrednih subjekata u vlasništvu 99,7 odsto Atlas banke, crnogorskog biznismena Duška Kneževića.

Kada je o Kamenovu riječ viši pravni zastupnik u KAP-u Veton Kajtazi za RSE kaže da su Crnoj Gori iscrpljene sve pravne mogućnosti.

"To je pravosnažna odluka. Mi smo iskoristili sva pravna sredstva u Crnoj Gori, naravno poštujući Ustav i pravni poredak Crne Gore, mi smo išli da se preko sudskog sistema odbrane naša prava. Nažalost, moram konstatovati jednu stvar, sudski sistem Crne Gore nije adekvatno odgovorio. Jer se ovdje radilo o više pravnih radnji i krivičnih koje, nažalost, sudski sistem u Crnoj Gori nije usvojio. Tako da smo mi u jednoj jako nezgodnoj poziciji. Ishod nije adekvatan onome što smo mi očekivali. To je 33.000 kvadrata na najboljoj mogućoj lokaciji i možete da pretpostavite koja je to vrijednost. Ja ne mogu da valorizujem to, ali je ogromna vrijednost", kazao je Kajtazi.

Hronologija sudskih sporova oko vlasništva je veoma složena. Za KAP je prvenstveno sporan način na koji je imovina prištinskog preduzeća Rekreaturs 1999. godine uknjižena na istoimeno preduzeće sa sjedištem u Budvi. KAP tvrdi da su 1999. godine četiri radnika tog preduzeća srpske nacionalnosti, uz dokumentaciju koju su posjedovali, preregistrovali državno preduzeće DP Rekreaturs iz Prištine u DP Rekreaturs Budva i rešenjem nadležnih institucija svu imovinu uknjižili na budvansko preduzeće.

"Potom je direktor DP Rekreaturs iz Prištine Hisni Fejzullahu ovlastio Čedomira Raičevića da uloži žalbu protiv Rešenja broj 12/07, da se izbriše nezakonita registracija promene sedišta DP Rekreaturs Priština u Rekreaturs Budva. Ali posle ulaganja žalbe, naprasno i bez ičijeg ovlašćenja, podneskom od 5.3.2009. Čedomir Raičević izjavljuje da povlači žalbu protiv rešenja", kazao je za RSE Ylli Kaljoshi iz KAP-a i objasnio da je tako rešenje postalo pravosnažno.

KAP ulaže žalbu na zakonitost odluke koju u junu 2009. godine državno tužilaštvo Crne Gore odbacuje. Isti epilog je imala i krivična prijava KAP-a protiv Čedomira Raičevića koju je Viši sud odbacio. KAP nema informaciju da li su vladine institucije dvije zemlje razgovarale oko imovine u Kamenovu, ali će država Kosovo, prema tvrdnjama Vetona Kajtazi, preduzeti sve mjere u cilju zaštite svoje imovine.

"Ostaje nam Međunarodni sud u Strazburu. Nije još podnijeta tužba, ali će najvjerovatnije biti. To je jedni način na koji mi možemo da odbranimo interese Kosova u ovom slučaju", precizirao je Kajtazi.

Kakav se spor može voditi i kakvi su mogući epilozi pred Sudom u Strazburu za Radio Slobodna Evropa objasnio je advokat Aleksandar Đurišić:

"Znači, oni će tužiti za povredu prava svojine i vjerovatno za nepravičan tok suđenja državu Crnu Goru. U principu, to se rijetko događa kada iz jedne strane države tuži drugu. Dakle, to apsolutno nije arbitraža. To je samo reparacija odgovarajuće štete i to pravična neka naknada. I to bi eventualno platila držva Crna Gora toj Agenciji i to je neki maksimum u tome", kazao je Đurišić.

Ali nezavisno od ovog spora, priča oko Kamenova ima i treću spornu pravnu stranu. Ona se odnosi na restituciju. Mještanima Pržna i Svetog Stefana je još 1957. godine država eksproprijacijom oduzela 15.000 kvadrata i na njoj je tada izgrađeno odmaralište za potrebe radnika sa Kosova. Zakonskim prenosima preduzeće Rekreaturs Priština je krajem devedesetih godina prošlog vijeka bilo vlasnik zemljišta od 33.000 kvadrata u uvali Kamenovo, uključujući i restitucijom oduzeto zemljište. U Kotorskom sudu u toku je spor u kojem nekadašnji vlasnici i njihovi nasljednici pokušavaju da dokažu ta je to njihova đedovina i da su oni stvarni vlasnici atraktivnih ovih parcela u Budvi, na pjeni od mora.

U međuvremenu, dok su se vodili sporovi oko vlasništva, Ministarstvo održivog razvoja izdalo je kompaniji Rekreaturs Budva, u vlasništvu Atlas banke, urbanističko-tehničke uslove, odnosno prvi papir u proceduri dobijanja građevinske dozvole. Planskim dokumentom koji je Vlada Crne Gore usvojila, u uvali Kamenovo predviđena je gradnja turističkog naselja sa pet zvjezdica, koje će objedinjavati hotel ili dva kondo hotela i 14 vila.

Ali kakav god bio epilog eventualnog sudskog spora u Strazburu između kosovske Agencije i države Crne Gore u Strazburu on se, smatra advokat Aleksandar Đurišić, ne može odnositi na onoga ko je sadašnji vlasnik zemljišta preduzeća Rekreaturs Budva.

"Sud u Strazburu može i da poništi presude u Crnoj Gori, pa da se o njima ponovo raspravlja. Ali u principu na onoga ko je vlasnik toga, ja ne vidim način na koji to može da se proteže", zaključio je Đurišić.