'Pumpanje' priče o građanskom ratu u Crnoj Gori

Duboka politička kriza u Crnoj Gori je dobila novu dimenziju, kroz nova vrijeđanja, verbalne i fizičke incidente. Najjača opoziciona grupacija Demokratski front, već nekoliko dana ponavlja tezu da je "Crna Gora na ivici građanskog rata". I najmanji povod se koristi za plasiranje ratne retorike i teza o mogućim sukobima u državi. Kuda to vodi i kako na to reaguju politički subjekti?

Forsiranje ratne retorike, najave sukoba, te javno tretiranje političkih protivnika kao ličnih neprijatelja obilježilo je političku scenu u Crnoj Gori prethodne sedmice. Kreator ove retorike je opozicioni Demokratski front (DF), čiji najviši funkcioneri opravdavaju svoj novoustanovljeni politički diskurs tezom da su napadnuti od strane institucija i da se nad njima vrši državni teror koji sprovodi vladajuća Demokratska partija socijalista(DPS).

Nakon niza izjava u Podgorici lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je sličnu tezu ponovio i na presu u Beogradu, gdje je iznio svoje viđenje političke situacije u Crnoj Gori.

"Mi smo poslali poruku da je Crna Gora na ivici građanskih sukoba iz jednostavnog razloga što takva vrsta i količina nasilja (od strane vlasti) će na kraju velikog pritiskaneminovno proizvesti nasilje", rekao je Mandić.

I drugi lider Demokratskog fronta Milan Knežević je, proceduru skidanja imuniteta njegovom kolegi Nebojši Medojeviću zbog istrage za pranje novca, prije nekoliko dana tretirao kao ulazak u sukobe:

"Crna Gora je na ivici građanskog rata, svidjelo se to nekome ili ne. Ja ne želim da se u Crnoj Gori prospe ni kap nečije krvi, ali sam spreman da branim sebe...", rekao je Knežević.

Skretanje javnosti sa realnih problema

Neprijateljska politička atmosfera je stvorena nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je tužilaštvo najprije osumnjičilo, a zatim optužilo čelnike Demokratskog fronta da su učesnici zavjere u slučaju "Državni udar", odnosno da su imali svoju ulogu u nasilnom rušenju vlasti. Ključni sukob se vodi između vladajuće Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta, pri čemu Đukanovićeva stranka tvrdi da Demokratski front želi da sruši državu Crnu Goru, a Demokratski front tvrdi da DPS želi da uvede diktaturu.

Građanski dio opozicije ocjenjuje da zaoštravanje političkog diskursa, pad nivoa političke kulture i širenje političke mržnje, između DPS-a i DF-a ima za cilj skretanje pažnje javnosti sa realnih problema.

"Ta dva ekstrema političke scene oličeni u DF-u s jedne strane i sa druge DPS-u i načinu vladanja koji demonstrira, godinama dijele Crnu Goru i ne dozvoljavaju građanima i ukupnoj javnosti da se fokusiraju na ono što su realni problemi crnogorskog društva. I Đukanović(DPS) je govorio uoči izbora u Nikšiću kao o nastavku rata, a ovih dana predstavici DF-a demonstriraju ratnu retoriku i najavljuju građanske sukobe. Tako da je ta retorika apsolutno identična s obje strane, tako da su to dvije strane iste medalje. I jedni i drugi vuku Crnu Goru nazad u '90-te, a ne zaboravimo da se radi o tadašnjim ratnim saveznicima", komentariše Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.

Odgovarajući na pitanje kuda vodi širenje ratne retorike, Neđeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže:

"To definitivno vodi kompromitaciji DF-a i pojedinih čelnika te grupacije. Ali ono što zabrinjava sve nas koji se borimo za demokratske promjene je, to što to vodi kompromitaciji i kompletne opozicije. Tako da DF pribjegava retorici koja je apsolutno neprihvatljiva, za koju ne postoji nikakvo opravdanje i koja nanosi štetu onome što je glavni cilj opozicije, a to su neophodne političke promjene kao uslov budućnosti ove zemlje."