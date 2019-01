Crnogorsko Specijalno tužilaštvo je saslušalo visokog funkcionera Đukanovićeve Demokratske partije socijalista (DPS) Slavoljuba Stijepovića, povodom afere "Koverta", odnosno video snimka koji je objavio biznismen Duško Knežević na kome se vidi preuzimanje koverte sa navodnih 100.000 eura donacije za vladajuću partiju u izbornom periodu. I u Skupštini Crne Gore je otvorena prva rasprava o tome da li je i ko prao novac u izbornom periodu, odnosno da li je kompromitovan i ugrožen crnogorski politički i izborni sistem.

Novinarske ekipe nisu uspjele da snime ulazak visokog funkcionera DPS-a Stijepovića u zgradu Specijalnog tužilaštva, niti je nakon njegovog saslušanja izdato bilo kakvo saopštenje. Stijepović je saslušan u svojstvu svjedoka, odnosno kao akter na video snimku koji je objavio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, za koji Knežević tvrdi da je predao skoro 100.000 eura Stijepoviću za finansiranje Demokratske partije socijalista u izbornom periodu.

Naknadno je Stijepović saopštio za portal CDM “da u interesu postupka ne može komentarisati detalje slučaja do njegovog okončanja”, te da je da odgovori na sva pitanja koja nadležni organi imaju.

Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji i Evropska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora.

Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je prethodno u intervjuu za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao kako je rekao u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnji da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično.

Uz to, Knežević nije želio da otkriva koliko je novca predao u prethodne dvije decenije navodeći da će to biti dio međunarodne istrage.

"Kao što svi poslovni ljudi znaju, da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo okupi biznismene i odredi im tarife koliko ko treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos. Imali smo dosta ličnih transakcija, mada su one bile podvedene pod partijske, ali ne znam gdje je novac završavao. Dosta tog novca sam davao njemu (Milu Đukanoviću) direktno. O mnogo novca se radi, ali zbog međunarodne istrage moram neke informacije da sačuvam", kazao je Knežević.

Poslanici vladajuće koalicije u skupštinskom Odboru za bezbjednost su odbili prijedlog da se povodom afere "Koverta" pred tim odborom saslušaju direktor policije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, vrhovni i specijalni tužilac.

Prijedlog je podnijela opoziciona Socijaldemokratska partija (SDP), čiji je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da je kontrolno saslušanje neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem ugrožen zbog korupcije.

"Postoji tih sto ili dvjesta hiljada eura, imamo kvalifikaciju pranje novca. Imamo jednu kvalifikaciji da je to radio Demokratski front, a drugu kvalifikaciju da je to radio pripadnik vaše partije (DPS). To je kontroverza. Tužilac treba da odgovori šta je od ovoga tačno. I vaš interes je veći nego moj, da se oko ovih stotina hiljada eura razriješi. Jer do tada ste osumnjičeni, vi kao partija (DPS). Neka tužilac kaže jeste li to vi ili DF", rekao je Krivokapić na sjednici Odbora.

Odbijajući prijedlog za saslušanje, član odbora iz Demokratske partije socijalista Ljuiđ Škrelja je je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije.

"To je jedno djetinjasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdijeva crnogorsku javnost budalaštinama", rekao je Škrelja.

Poslanici vladajuće koalicije su saopštili da ne žele kontrolno saslušanje čelnika bezbjednosnih i tužilačkih institucija povodom teških optužbi biznismena Duška Kneževića, jer smatraju da su te institucije počele sa radom na predmetima koji su otvoreni u slučaju Atlas banke i slučaju "Koverta" odnosno navodnim spornim donacijama biznismena Kneževića vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista.

'Inicirati vanredno zasjedanje Skupštine'

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Stanišić je odbacio inicijativu za kontrolnim saslušanjem šefova tužilaštva i policije, rekavši da bi to bilo preuranjeno jer očekuje da njihova istraga dâ rezultat.

"Ovaj Odbor neće dozvoliti da se njegov rad pretvori u sudnicu. Niti će da se miješa u rad onih organa, posebno Vrhovnog državnog tužilaštva, koje je u postupku izviđaja. U ovoj fazi ne smijemo dozvoliti da radimo poslove nekoga ko je za to plaćen i ko je već preduzeo mjere i radnje po pitanju o kojem je cijela crnogorska javnost upoznata", kaže Stanišić.

Predsjednik opozicione Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je najavio da će povodom afere "Koverta" inicirati vanredno zasjedanje Skupštine Crne Gore.

"Prevelik je interes građana, ugroženo je povjerenje u najviše organe vlasti u Crnoj Gori, prozvani su za tešku korupciju najviši organi vlasti u Crnoj Gori, imamo aferu za koju postoji jedna dijagnozu, a dva potencijalna krivca. Od tužilaštva tražimo šta je istina", naveo je Krivokapić.

Biznismen Duško Knežević je počeo sa iznošenjem optužbi prema vlastima i predsjedniku Milu Đukanoviću kada je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, a gotovo istovremeno Specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o njegovom poslovanju. Za Kneževićem je u međuvremenu raspisana potjernica i određen mu pritvor do trideset dana.

Knežević je saopštio da je istraga protiv njega pokrenuta kako bi "mafija preuzela njegovu imovinu i poslovni sistem" i naveo da je on i britanski državljanin i da ne namjerava da dolazi u Crnu Goru.