Brisel traži istragu Kneževićevih optužbi na račun Đukanovića

Gotovo nedjelju dana nakon što je afera "Koverta" zatresla crnogorsku političku scenu, objelodanjivanjem videosnimka na kome jedan od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duško Knežević, visokom funkcioneru vladajuće partije Slavoljubu Stijepoviću uručuje kovertu u kome je navodno bilo gotovo 100.000 eura, oglasila se Evropska komisija (EK).

EK od vlasti u Podgorici traži brzu i efikasnu istragu tog slučaja potencijalne političke korupcije, koju je opozicija već prozvala "Snimkom dva", asocirajući na aferu "Snimak" iz 2012. godine, koja nikada nije dobila pravni i politički epilog.

Komisija je pozvala crnogorske vlasti da, kako su precizirali, brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako je finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista (DPS) uoči izbora.

Komisija je pozvala Specijalno državno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da istraže eventualno kršenje zakona u aferi "Koverta". Evropska unija (EU), kako je izjavio Alceo Smerili iz Kancelarije za odnose sa javnošću EK, prati razvoj događaja i očekuje da crnogorske vlasti djeluju brzo i efikasno, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i osnovnim načelima vladavine prava EU.

No, da li će najnovija upozorenja koja stižu iz Brisela, u Podgorici biti ozbiljno shvaćena?

"Vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranja situacije u dubokom grlu vladajuće strukture. Upravo zbog toga je važno da i Evropska komisija, ali i države članice EU, koje imaju i svoje predstavnike ovdje, kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) politička analitičarka Daliborka Uljarević.

Aferu "Koverta" pokrenuo je Duško Knežević, kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Stijepoviću, dao 97.500 eura za kampanju pred parlamentarne izbore 2016. godine.

Knežević je lansirao aferu "Koverta" nakon što je Specijalno tužilaštvo zatražilo njegovo hapšenje i za njim raspisalo nacionalnu potjernicu, zbog navodnih krupnih malverzacija u poslovanju njegovih banaka, Atlas i IBM, u koje je Centralna banka uvela prinudnu upravu.

Tek nekoliko dana nakon objavljivanja videosnimka, na kome se vidi kako Knežević Stijepoviću uručuje kovertu, počeli su da reaguju državni organi. Najprije, Vrhovno državno tužilaštvo, kratkim saopštenjem, u kome je osvrćući se na, kako je nazvalo aferu "Atlas", najavilo da će utvrditi sve činjenice i da, ako budu ustanovoljeni elementi krivičnog djela, niko neće biti pošteđen odgovornosti.

Slična reakcija, na pitanje novinara, stigla je u srijedu i od premijera Duška Markovića.

"Sačekajmo šta će reći Specijalno tužilaštvo. Ko god bude odgovoran, bilo krivično, bilo prekršajno, biće dostupan državnim organima. Ja sam to vidio kao što ste vidjeli i vi na onom snimku. Sada se time bavi Specijalno tužilaštvo, baviće se naša Agencija za antikorupciju i vidjećemo šta je istina u tom slučaju", poručio je Marković.

Iz Agencije za sprječavanje korupcije, međutim, i dalje uporno ćute.

Da li će ispitati Kneževićeve navode o izbornim donacijama DPS-u, kojih nema u finansijskim izvještajima vladajuće partije, pitanje je koje je RSE elektronskom poštom još u utorak uputio na adresu te agencije, ali odgovora nije bilo.

Da je uloga te institucije veoma bitna u razotkrivanju kršenja Zakona o finansiranju partija, za RSE naglasio je Danilo Kalezić, koordinator parlamentarnog programa Mansa, koji je ispred te nevladine organizacije član novoformiranog parlamentarnog Odbora koji se bavi reformom izbornog zakonodavstva.

"Što se tiče Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), ona apsolutno ima instrumente i zakonski je potkovana da može da sprovodi kontrolu. Ona bi trebalo da u toku izborne kampanje obavlja efektivnu kontrolu i postavlja pitanja i analizira tu dokumentaciju. Međutim, dešava se u praksi da ASK to ne radi, a čak i kad radi to radi dosta površno, bavi se samo formom a ne suštinom. Ono što je još gore, ASK krije od javnosti podatke o kontroli određenih političkih subjekata", kazao je Kalezić.

Vladajuća partija ne spava ovih dana

I dok se državni organi sporadično oglašavaju, opozicija je slučaj "Koverta" u samom startu proglasila aferom decenije i najvećim političkim skandalom u Crnoj Gori, koji prema njenom mišljenju, jasnije i slikovitije i od afere "Snimak" iz 2012. godine, razotkriva mahinacije kojima se vladajuća partija navodno služila pred svake izbore. Iz toga izvlače zaključak da su svi izbori bili nelegalni i da njihov rezultat nije proizvod slobodno izražene volje građana.

EU je i te 2012. godine bila rezolutna, da se do kraja istraži afera "Snimak", čuvena po svojoj krilatici - "jedan zaposleni četiri glasa", a koja je svjedočila o zloupotrebi državnih organa i socijalnih fondova za potrebe vladajuće partije.

"Snimak", pak, nikada nije doživio pravno i političko razrješenje, ali prema riječima Daliborke Uljarević, taj slučaj ponovo može biti otvoren nakon afere "Koverta".

"Afera koverta može usmjeriti Evropsku komisiju da ovaj put preduzme konkretnije i neprijatnije mjere. Ali, i crnogorsko društvo tu mora imati jasnu alternativu vlasti sklonoj aferama i zarobljavanju institucija. Zabrinjava da u Crnoj Gori nemamo jače reakcije opozicionih struktura a znamo da će institucije raditi do granica interesa vladajuće elite. Pritom, ovog puta imamo insajdera, tajkuna vlasti, znači veoma značajnog u smislu različitih vrsta moći koje on ima, i koji objelodanjuje za tu vlast dio neprijatnih informacija, uz dokazni materijal", kaže Uljarević.

"Nema sumnje da je svim tim DPS jako pogođen i sigurna sam da mnogi u vladajućoj partiji ne spavaju ovih dana, pokušavajući da osmisle kako da se retroaktivno opravda Stijepovićeva koverta. Tu ne treba isključiti i pokušaj rješavanja ovog slučaja time što će neki u DPS biti kolateralne žrtve", zaključuje Daliborka Uljarević.