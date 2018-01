Katolička crkva gubi 50 milijuna eura?

Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerojatnog gubitka 50 milijuna eura na nekretninskim poslovima koje je vodio Zbor prebendara, grupa svećenika zadužena za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu kako se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve nazivaju to gnjusobom i nakaradnošću.

Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba "teških" 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženja u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu.

Sedmorica svećenika višeg ranga, takozvani prebendari, po kratkom su postupku smijenjeni, a Katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja.

"Ovdje se radi, možda, o nesavjesnom poslovanju i o lošoj poslovnoj procjeni. Svi znamo da kada je u Sjedinjenim Državama 'puknuo balon' baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija ne samo da su pale cijene nekretnina, nego su i projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, a možemo kriviti i Wall Street da su naštetili našim prebendarima. Karikiram, naravno", ocjenjuje kolumnist osječkog Glasa Slavonije Ivica Šola.

Riječ je o poslovima koji su se vodili 15 godina, koji su imali prešutni pristanak samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nuncij u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju.

Urednik portala autograf.hr i komentator tjednika Nacional Drago Pilsel u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.

"Velika sramota za Katoličku crkvu! Naravno da – kada se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska nadbiskupija – ovo je mačji kašalj. Međutim, to je jedno licemjerno i ogavno ponašanje koje izaziva upravo ono što je papa Franjo rekao u Čileu biskupima – da mu je puna kapa da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup krene okom. To je vrijeme prošlo i naprosto ova nakaradnost i gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana", ocjenjuje Pilsel.

On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve.

"Ali, naprosto, došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu – pa pobogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?", riječi su Pilsela.

Novinari bliski Katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animoziteta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj Allesandra D'Errica prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima.

"Kada znamo pozadinu da bivši nuncij i naši biskupi nisu baš bili u najboljim odnosima, da im je nuncij zamjerao mnogo toga i da je čak nastojao na neki svoj način uvesti reda, što mu je naravno dužnost kao apostolskom nunciju Svete Stolice, i da je osobito imao – što se kaže u narodu – 'pik' na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije", kaže novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.

Pilsel navodi da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji i svojevrsni monitoring.

"I D'Errico, kojeg se sada optužuje da je 'nasapunao dasku' Bozaniću, kada je vidio da su velike neurednosti u poslovanju, imao je obavezu izvijestiti svoje nadređene", dodaje Drago Pilsel.

Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima.

Malverzacije s novcem nisu strane Katoličkoj crkvi, i – kada i ako izbiju u javnost – na njih se oštro reagira.

Tako je papa Benedikt XVI. u spomenutom mariborskom slučaju 'teškom' 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak trojicu slovenskih nadbiskupa.