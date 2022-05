Lider HDZ-a protiv da visoki predstavnik nametne budžet BiH

Dragan Čović, čelnik Hrvatske demokratske zajednice, ocijenio je 27. maja u Mostaru da Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH) "nema nijedan razlog da nametne budžet" te države kako bi se održali izbori zakazani za 2. oktobar.



“Razgovarao sam ovih dana s visokim predstavnikom (Christianom Schmidtom) i mislim da ću ovih dana opet. Vrlo jasno sam mu rekao stav da bi bilo katastrofalno pogrešno bilo kakve odluke nametati kad je u pitanju proračun BiH”, kazao je čelnik stranke iz koje dolazi i državni ministar financija Vjekoslav Bevanda.

Budžet BiH u proceduri

Ured visokog predstavnika, koristeći Bonnske ovlasti, ima mandat nametati, mijenjati ili ukidati zakone i druge odluke u BiH te smjenjivati izabrane ili imenovane dužnosnike.

Čović je kazao kako je "općenito protiv bilo kakvih nametnutih odluka u BiH" te podsjetio da BiH nema državni budžet već godinu i pol dana.

“Ovaj pritisak koji se pravio zadnjih desetak dana – da je zadnjih pet mjeseci par postotaka tog pritiska bilo u javnosti mi bismo prije dva-tri mjeseca imali proračun. Ja se pitam zašto je proračun sad tema, a pitam i one koji su otkazivali sjednice Fiskalnog vijeća (ministri financija BiH i dva entiteta - Federacije BiH i Republike Srpske - koje donosi okvirne proračune BiH) pet puta u zadnjih godinu i pol dana zašto su to radili i tko je doprinio tome”, rekao je Čović.

Zbog nepostojanja budžeta državnih institucija za prošlu 2021. godinu te tekuću 2022. Centralna izborna komisija morala je otkazati štampanje materijala za izbore.



Od Vijeća ministara BiH izborna komisija je zatražila doznačavanje novca iz budžetskih rezervi ili sredstava akumuliranih proteklih godina. Ministri iz HDZ-a BiH protive se takvoj odluci i tvrde da je nezakonita.

Iz OHR-a u BiH su pak saopćili da ne postoji prepreka da Vijeće ministara BiH odobri potrebna sredstva za izbore, ni u smislu relevantnih propisa niti u smislu raspoloživih sredstava.



Čović, koji je član kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kazao je da je dobro da je BiH dobila dokument okvirnog proračuna za 2022. godinu “koji je jučer završen i nadam se da će do kraja dana ministar (Bevanda) sakupiti sve ove inicijative i prijedloge i predati nacrt proračuna ka Vijeću ministara”.



Dok je trajala Čovićeva konferencija za medije, iz Ministarstva financija i trezora BiH saopćeno je da je Nacrt Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. upućen je iz Ministarstva Generalnom tajništu Vijeća ministara BiH u proceduru usvajanja.



“To što smo uradili za dva dana, mogli smo uraditi i prije dva mjeseca, a ne se baviti nekim iskrivljivanjima ili tumačenjima. Sad je do Vijeća ministara BiH da to usvoji na pravoj, a ne telefonskoj sjednici. Financijski dokumenti se ne usvajaju na telefonskim sjednicama. Idući tjedan bismo trebali imati nacrt proračuna koji sukladno zakonu ide dalje svojim procedurama”, kazao je Čović.

Nakon što Vijeće ministara usvoji Nacrt Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. on se upućuje ustavnom predlagatelju – Predsjedništvu BiH, koje utvrđuje prijedlog Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH. Poslije toga se prijedlog upućuje na usvajanje Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Čović je najavio i da će ministar Bevanda ovog mjeseca predati i okvirne proračune za razdoblje 2023. – 2025 “iste dokumente koji su mogli biti urađeni i prije pola godine”.



“Tad će biti opet jasno tko će blokirati taj proces, kao što je blokirao i čitavu prošlu i prvih pet mjeseci ove godine. Nećemo pasti u napast da kršimo zakon, pod bilo čijim pritiskom, i dosljedno ćemo ga poštivati. Vidite kako je ministrica financija Federacije BiH (Jelka Milićević) u sudskom procesu zato što je kao ministrica uplatila sredstva po odluci koju je jednoglasno donijela Vlada Federacije da se kupe respiratori”, kazao je Čović.

Čović je optužio “'političko Sarajevo' da stvara pomutnji pokušavajući da vodi predizbornu kampanju na tom pitanju”, ali i “kampanju protiv HDZ-a BiH i njegovih dužnosnika”.



Za Centralnu izbornu komisiju BiH je kazao da imaju sve instrumente za pripremu izbora “ako to žele, a ako žele voditi političku kampanju kroz instituciju u koju su nezakonito politički imenovani”.

Reorganizacija BiH i Izborni zakon

Čović je najavio da će se na idućoj sjednici HNS-a BiH detaljnije razgovarati i donijeti odluke vezane za zaključke te organizacije, koja okuplja stranke s hrvatskim predznakom u BiH, o “teritorijalnom preustroju BiH”.



“Kad Hrvati govore da će predložiti preustroj naše domovine BiH, onda je to antidejtonsko djelovanje. A kad se govori o građanskom uređenju - što je pokušaj prikrivanja unitarizma, a svi vidimo što se krije iza toga – i kad vidimo komentare svih onih koji su uključeni kroz kampanju te političke opcije (Stranke demokratske akcije), jasno je da je njihova vizija ove zemlje vladati BiH”, kazao je Dragan Čović.

Naglasio je da “Hrvati u BiH imaju najlegitimnije pravo konzumirati sadašnji i predložiti novi ustav BiH kroz njene institucije i parlamentarnu proceduru i štititi interese konstitutivnih naroda.



“I dalje duboko vjerujem da je konsocijacijsko, federalno uređenje najbolji model za BiH i u konačnici put kojim ćemo ići u eurointegracijske procese”, kazao je Čović.



Gotovo cijelu konferenciju za medije posvetio je vodećoj bošnjačkoj Stranci demokratske zajednice (SDA) i njenom lideru Bakiru Izetbegoviću podsjetivši da je s njim prije dvije godine potpisao Mostarski sporazum.

“Volio bih naći osobu koja će s kolegom Izetbegovićem potpisati bilo kakav dokument. On o Hrvatima kao 'manjini' već dugo priča i on vidi vrlo jasno da mu je isteklo vrijeme i vođenja politike kakvu on vodi. I predstavnicima međunarodne zajednice, s kojima sam prethodnih dana intenzivno razgovarao, sam vrlo jasno rekao da je pokušaj prikrivanja ostvarenja unitarnog u BiH pod krinkom građanskog je najbolji put da se sruši BiH ”, kazao je Čović.



HDZ BiH je u koaliciji sa SDA na državnom nivou, u Federaciji BiH i u većini od ukupno deset kantona u tom entitetu, s nekoliko prekida, od prvih parlamentarnih izbora u BiH održanih u novembru 1992.



Čović se osvrnuo i na odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj prijedlog Izmjena izbornog zakona koji je uputio Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH nije štetan za vitalni nacionalni interes Bošnjaka, čiji klub je aktivirao taj ustavni i zakonski mehanizam.

“Mi još čekamo tu presudu, čini mi se da će se tu potrošiti desetak dana jer ima izdvojenih mišljenja. Ona nam daje za pravo isto ono što smo tvrdili na sjednici, da naš prijedlog nije štetan po Bošnjake. Da li se netko slaže s tim prijedlogom, to je drugo, pogotovo oni koji uporno ponavljaju kako nije dobro da Bošnjaci biraju predstavnike Hrvata”, kazao je Čović i najavio da će “odmah zakazati hitnu sjednicu” te da “misli da će prijedlog proći”.