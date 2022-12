Cetinjanin osumnjičen za napad na lidera DF Milana Kneževića

Osnovno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Cetinjaninu Ivanu Grdaševiću kojeg sumnjiče za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti jednog od lidera proruskog Demokratskog fronta, Milana Kneževića.



Policija je postupajući po nalogu tužioca uhapsila tridesetčetvorogodišnjeg Grdaševića.



Knežević je u prijavi policiji naveo, da su mu tri osobe na Aerodromu Podgorica 7. decembra uputila uvrjedljive riječi i pokušala fizički da ga napadnu, a što je spriječio njegov lični vozač. Ispred Centra bezbjednosti on je novinarima pojasnio da mu je dok je na parkingu, sjedio u automobilu, prišao je mladić i počeo da ga vrijeđa.



"Pitao ga kakav je problem, a on je nastavio da me vrijeđa", rekao je Knežević i pojasnio da su on i njegov vozač i procijenili da može doći do fizičkog kontakta i da može biti ugrožen.



"Moj vozač je reagovao pravovremeno i zaustavio fizički napad na mene i ja mu se zahvaljujem jer ne znam kako se to moglo završiti", naveo je Knežević i dodao da će on i njegovo obezbjeđenje nositi oružje, jer se osjećaju nebezbjednim.



Knežević nema zakonski pravo da nosi oružje jer se protiv njega vodi krivični postupak u slučaju državni udar.

Incidentu je prisustvovao i otac Grdaševića koji je Vijestima rekao da je Knežević na konstataciju njegovog sina da "ima lijepu glavu" počeo da ih psuje a da je momak iz obezbjeđenja krenuo da se fizički obračuna s njima. Kako je naveo sve će biti jasno kada se pogledaju snimci nadzornih kamera.



Knežević kazao je da je napad na njega politički motivisan.



Iz stranke Andrije Mandića, drugog lidera Demokratskog fronta (DF) najoštrije su osudili napad na Kneževića ocjenjujući da se radi o teškom incidentu koji je motivisan mržnjom prema srpskom narodu i DF-u.



Pozvali su nadležne da "spriječite fašističke i huliganske ispade koji su postali zaštitni znak pojedinih opizicionih grupacija, kako sve to ne bi eskaliralo u nešto mnogo ozbiljnije".



Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić je poručio da je napad na Kneževića "napad na cijelu Crnu Goru i mora biti najoštrije i hitno sankcionisan".



Demokratski front i Prava Crna Gora dio su parlamentarne većine koja je avgusta 2020 osvojila vlast u Crnoj Gori.