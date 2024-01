Predsednik Upravnog odbora Centralne banke Kosova: Razgovora se o odlaganju uredbe o dinaru, ne o suspenziji

Predsednik Upravnog odbora Centralne banke Kosova Baškim Nurboja (Bashkim) izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da suspenzija uredbe o zabrani dinara nije opcija, ali da se razgovara o odlaganju njene implementacije.

Međunarodna zajednica je od Kosova zatražila suspenziju uredbe Centralne banke Kosova (CBK), prema kojoj bi evro bila jedina valuta.

Do sada se na Kosovu u svim srpskim sredinama, pored evra, koristio i dinar – zvanična valuta Srbije. Pored upotrebe za trgovinu, dinar se koristi i za isplatu plata, penzija i drugih primanja Srbima na Kosovu iz budžeta Srbije.

Ambasadori zemalja Kvinte su izrazili zabrinutost da bi ova uredba mogla da utiče na rad zdravstvenih i obrazovnih institucija, koje u srpskim sredinama rade u sistemu Srbije.

Evropska unija je takođe zatražila da se o pitanju upotrebe dinara dalje razgovara u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

Radio Slobodna Evropa: Države Kvinte (SAD, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija) su zatražile odlaganje primene uredbe CBK-a o gotovini (upotrebi evra kao jedine valute). Da li je CBK razmatrala takav zahtev, i ako jeste, kakva je odluka?

Baškim Nurboja: Zapravo, još na početku se videlo da mnogi nisu dobro razumeli uredbu, a zahtev ambasador zemalja Kvinte je da se suspenduje. Međutim, nakon što su dobili odgovarajuće informacije, shvatili su da je uredba doneta u skladu sa pravima CBK i u skladu sa pravom da reguliše funkcionisanje finansijskih institucija i promet novca. Kada su to shvatili, usledio je zahtev da se odloži implementacija (uredbe).

Generalno, implementaciju vrše pravosudne institucije a ne CBK. Naša zakonska obaveza je da regulišemo finansijski sistem i mi smo tu uredbu doneli kao dodatni instrument za regulisanje pitanja koje je dugo bilo neregulisano, a to je državni interes koji se tiče valute. To je i ustavno pravo – član 11 pominje da Kosovo mora imati valutu. Takođe se odnosi na cirkulaciju novca unutar zemlje, jako je važno da CBK ima informacije o protoku novca, jer je to u njenom mandatu.

Ovom uredbom se reguliše tako nešto i precizira se zakon... Sada druge institucije, poput carine, treba da sprovode zakon.

RSE: Koje su još te institucije osim carine?

Nurboja: Kada je evro definisan kao jedini instrument za plaćanje, onda računovodstvo mora da se vodi u valuti evro. To znači da se kupovina u prodavnicama mora obavljati u evrima. To ni na koji način ne isključuje druge valute, one se mogu menjati, novac se može držati (na računima) u drugim valutama ukoliko banke ponude tu opciju, poput dolara, franaka ili bilo koje druge valute.

RSE: Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, spomenuo je da je danas rok da se donese odluka oko primene ove uredbe…

Nurboja: Suspenzija (sprovođenja uredbe) nije opcija. O odlaganju se raspravlja. Lajčak nije održao sastanak ni sa kim iz CBK. Kao što znate, CBK je nezavisna institucija. Razgovaramo o tom pitanju, još nema konačne odluke, danas ćemo izaći sa odlukom da li od sutra stupa na snagu.

RSE: Spomenuli ste institucije, ali uredba ne precizira koji mehanizmi će pratiti sprovođenje ove uredbe?

Nurboja: Svaka institucija ima svoje obaveze. Uredili smo domen koji ima Centralna banka, a koji se odnosi na promet novca. U ostalim oblastima, pitanje inspekcije regulišu druge relevantne institucije. Poreska uprava ima svoje obaveze, Carina svoje... Mi smo rešili pitanja koja se tiču nas kao Centralne banke. Radi se o dokumentovanju prometa novca i ničemu drugom. Nije vezano za određenu valutu, već za evro i druge valute.

RSE: Vi se pozivate na Ustav, zašto je bilo potrebno donositi uredbu za sprovođenje postojećih zakona?

Nurboja: Ako se zakon ne sprovodi, onda ga neće ni uredba sprovoditi. Ova uredba definiše samo relevantne instrumente i aktere koji su odgovorni za sprovođenje zakona. Do juče je to bio zakon koji je to precizirao, ali nije bilo relevantnih aktera. Zakon o CBK određuje da druge institucije moraju pomoći u sprovođenju uredbe i zakona, zato smo precizirali stvari. Nije ništa neobično.

Obratili smo se javnosti, guverner (CBK) je gostovao u raznim medijima gde je objasnio (uredbu). Objasnili smo kroz različite portale i medije šta ona znači.

Uredba je javna. Dakle, ona nikome ne zabranjuje da prima novac iz bilo koje zemlje... znači građanin, koji god prihod da prima, ode u banku i otvori račun u banci da bi primao novac... Pošiljalac šalje, primalac prima. Usput se novac konvertuje u evro valutu.

RSE: Koje su kaznene mere ako se to ne sprovedi?

Nurboja: Ne možemo mi da kažnjavamo. Uredili smo pitanje za koje mislimo da je obaveza drugih institucija da ga implementiraju, ali CBK ne kažnjava druge institucije, osim institucije koje regulišu i odnose se na finansijski sektor.

RSE: Ima li zainteresovanih banaka da dobiju licencu za rad na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, imajući u vidu da se zatvara NLB Komercijalna banka (koja je radila u sistemu Srbije)?

Nurboja: Na severu Kosova postoje filijale banaka koje posluju širom Kosova, postoje nebankarske institucije koje se bave platnim sistemom, raznim pitanjima finansijskih usluga, koje takođe posluju na severu. Ima ih dovoljno. Mada, sada ima i banaka koje su izrazile želju da tamo otvore filijale.

Na Kosovu je samovoljnom likvidacijom zatvorena banka, a to je bila (NLB) Komercijalna banka. Sama je odlučila da se zatvori zbog međunarodne akvizicije od strane NLB grupe. Ovde posluje NLB i sve banke su licencirane. Sve finansijske institucije moraju imati licencu za svoje usluge.

RSE: Šta je sa komercijalnim bankama koje posluju na Kosovu, ukoliko klijent želi da otvori dinarski račun, može li to da uradi?

Nurbonja: To je bankarska usluga, zavisi od banke. Mi im ne zabranjujemo, niti ih ograničavamo. To je unutrašnja politika (banaka).

Na primer, imate banke koje imaju mogućnost otvaranja tekućih račun u dolarima, u francima... Ako su zainteresovane da otvaraju dinarske račune, to je njihova stvar. Ne ograničavamo ih, niti im branimo.

To pitanje je vezano za rizik oko valuta... to su tehnički elementi finansijskih institucija.

RSE: Još jednom – kakve su šanse da se primena uredbe odloži ili da počne sa implementacijom sutra (1. februara)?

Nurboja: Ne mogu da komentarišem takvu verovatnoću. Vode se otvoreni razgovori… U Izveštaju o napretku Evropske unije pominje se kao pitanje postojanje pranja novca, finansiranje terorizma... Zbog toga smo bili prinuđeni da završimo sa tim, posebno kada se uzmu u vidu stvari koje su se dešavale prošle godine. Moramo imati veću kontrolu nad finansijskim sistemom.