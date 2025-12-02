Šta podstiče proteste u Bugarskoj, najveće posljednjih nekoliko decenija?

Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice Sofije i drugih bugarskih gradova kako bi se pridružile protestima kasno 1. decembra protiv budžetskih planova vladajuće koalicije, prisiljavajući vladu da ih povuče sljedećeg jutra.

Međutim, mase su takođe skandirale "ostavka" usred dubljeg bijesa zbog korupcije i ekonomskih problema, dok je Trg nezavisnosti bio ispunjen ljudima u najvećim demonstracijama od 1990-ih.

Opozicione stranke su se sastale 2. decembra kako bi razgovarale o sljedećim koracima, dok su se pojačavale spekulacije o tome da li će takođe zahtijevati odlazak vlade i raspisivanje prijevremenih izbora.

"Cijela situacija s ološima koji su na vlasti 30 ili više godina jednostavno mora prestati. Mi smo ljudi koji to moraju promijeniti", rekao je Aleksandar Karatov, demonstrant u Sofiji.

Zbog čega baš sada?

Neposredni fokus protesta bio je budžet kojim su povećani individualni doprinosi za penzione i programe socijalnog osiguranja. Demonstracije su sazvale opozicione stranke koje ne uživaju veliku podršku javnosti.

Ali povećanje budžeta - zajedno s povećanjem plata državnih službenika, poput onih u policiji - čini se da je bilo gromobran za dugogodišnji bijes zbog korupcije i rasipanja vlade.

Karatov je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa (RSE) rekao da se njegove uplate socijalnog osiguranja i porezi ne obrađuju transparentno.

"Kao radnika, već me kradu. I redovno. I žele ukrasti još više. Definitivno im ne želim dozvoliti da to rade", dodao je.

Njegovi stavovi su, čini se, široko raspostranjeni, a demonstranti su skandirali da je vlada "mafija".

Transparency International rangira Bugarsku kao drugu najkorumpiraniju zemlju u Evropskoj uniji (EU), odmah iza Mađarske. Bugarska je najsiromašnija zemlja EU, prema podacima statističkog ureda evropskog bloka.

Takođe je jedna od politički najnestabilnijih članica bloka. Bugari su od 2021. godine sedam puta izašli na birališta kako bi izabrali parlament koji je ometen nizom nestabilnih koalicija predvođenih više centrističkih i desničarskih stranaka.

Fotogalerija Protesti u Bugarskoj, među najvećim u modernoj historiji zemlje Neki od najvećih protesta u modernoj historiji Bugarske izbili su širom zemlje 1. decembra protiv budžeta za 2026. godinu, kojim vlada koju demonstranti optužuju za korupciju namjerava povećati poreze i doprinose za socijalno osiguranje.









Demonstrantica Karolina Koleva izjavila je za RSE da bi prihvatila veće poreze za finansiranje "penzionera, majki, nastavnika... zdravstvene zaštite", ali da će "taj novac ponovo potrošiti na bonuse za razne ljude".

Da li je Vlada ugrožena?

Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko sedmica da se vladini budžetski prijedlozi suočavaju s protestima. U početku je najavljeno da će "revidirati" svoje planove nakon protesta 28. novembra. Sada je saopšteno da će se odmah vratiti na početak.

Obim demonstracija 1. decembra iznenadio je ljude. Neobično, nisu bile samo u Sofiji. Mase su se okupile u brojnim gradovima širom Bugarske.

Izgleda da je mnogo faktora doprinijelo tome. Neki ljudi su bili ljuti zbog odluke Bugarske da usvoji euro od 1. januara.

Takođe je postojala očigledna antipatija prema određenim političarima, naime Bojku Borisovu, koji je bio premijer tri puta ukupno devet godina između 2009. i 2021. godine, i Deljanu Peevskom, zakonodavcu i oligarhu kojeg su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države sankcionisale zbog korupcije.

Nijedan od njih trenutno ne obavlja funkciju u vlasti, ali su lideri dvije stranke koje čine vladajuću koaliciju.

Demonstrant Stojčo Stojčev rekao je za RSE da su njih dvojica "simboli osvojene države". Rekao je da je došao na Trg nezavisnosti zbog "sramote" u proteklih 15 godina.

Ovo je bio još jedan faktor koji je tjerao ljude na ulice: činjenica da su političari poput Borisova decenijama bili u centru moći.

Porastu protesta doprinijela je i podrška gradonačelniku Varne Blagomiru Kocevu, koji je nedavno pušten na slobodu nakon višemjesečnog pritvora zbog optužbi za korupciju za koje su njegove pristalice rekle da su politički motivirane.

"Demokratija je korumpirana i moramo je vratiti", rekao je Kocev demonstrantima u Varni. Demonstranti u Sofiji, gledajući njegov govor na ogromnim ekranima, skandirali su "Pobjeda".

Nije bilo neposrednih komentara Borisova, Peevskog ili premijera Rosena Željazkova.

Kasno 1. decembra došlo je do sukoba između policije i demonstranata. Bugarske vlasti su izvijestile da je privedeno 10 osoba. Ali generalno, širom zemlje, okupljanja su bila mirna.