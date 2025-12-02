Spaljene stolice i razbijeni uredi: Sofija nakon upada maskiranih osoba na proteste

Spaljene stolice, razbijeni uredi vladajuće stranke GERB, kante za smeće nagomilane ispred sjedišta stranke DPS - Novi početak. Ovako je izgledala Sofija u području Bulevara "Dondukov" 2. decembra ujutro, nekoliko sati nakon sukoba maskiranih osoba s policijom tokom protesta protiv budžeta. Na protestu je učestvovalo više hiljada ljudi 1. decembra naveče. Demonstranti i predstavnici opozicione koalicije PP-DB, koja je organizovala protest, optužili su Ministarstvo unutrašnjih poslova da je dozvolilo provokatorima da oskrnave mirne demonstracije uništavanjem, razbijanjem, paljenjem i izazivanjem policije.

U utorak u centru grada gotovo da nije bilo znakova eskalacije. Šteta je bila vidljiva samo u blizini dvije glavne tačke gdje su se nemiri pojačali – ispred ureda stranke GERB u ulici Dondukov i ispred sjedišta stranke DPS – Novi početak, čiji je lider Deljan Peevski sankcionisan od SAD korupcije. U ponedjeljak naveče, policija očigledno nije dovoljno brzo reagovala da zaustavi nemire.

U međuvremenu, oko 21 sat u ponedjeljak za vrijeme proesta struja je nestala u dijelovima centra Sofije. Ministar energetike Žečo Stankov napisao je na Facebooku da "postoje sumnje na namjerno miješanje i vandalizam". Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Sofiji 1. decembra naveče, zahtijevajući povlačenje vladinog nacrta budžeta za 2026. godinu. Protest je bio najveći u posljednjih nekoliko decenija.

Ljudi su također pozivali na ostavku državne vlade koju čine GERB-a, BSP-a, ITN-a i DPS-a – Novi početak. Masovni protesti održani su i u desetinama drugih gradova širom zemlje. Protest u Sofiji bio je miran dok su iza 20. sati neki od demonstranata marširali su do sjedišta DPS-a – Novi početak, gdje su skandirali "Peevski će pasti" i "Peevski – sramota, ostavka i zatvor". Ali oko 22 sata, nakon zvaničnog završetka protesta, izbili su sukobi s policijom u području Bulevara Dondukov i partijskih sjedišta.

Mladići s kapuljačama i maskama bacali su zastave, manje stubove i saobraćajne znakove, zapalili kontejnere za smeće i razbili policijski kombi. Na Bulevaru Dondukov su razbili ured stranke GERB i pokušali ga zapaliti. Policija nije reagovala dok se to dešavalo. Direktor Sofijskog inspektorata Nikolaj Nedelkov rekao je novinarima 2. decembra da je šteta nanesena infrastrukturi, kontejnerima za smeće, urbanom okruženju i tramvajima javnog prevoza. Takođe je 12 izgorjelih kontejnera za odvojeno prikupljanje smeća.

Trenutno je u toku uviđaj i procjenjuje se šteta, rekao je Nedelkov. Dodao je da je odvoz smeća obustavljen preko noći dok se ne dobije dozvola od policije. Prvo su očišćene linije javnog prevoza kako bi se uklonili kontejneri. Zatim je otpad sa ulica gurnut u biciklističke staze kako bi se očistili kolovozi. U 5.30 ujutro, čišćenje je počelo mehanizovanim mašinama, saopštio je Sofijski inspektorat.

Protest u ponedjeljak bio je protiv budžeta za 2026. godinu, koji je Vlada predložila i usvojila u prvom čitanju u parlamentu ali ga je jutro nakon protesta i povukla. Ljudi ga kritikuju jer predviđa da će privatni sektor plaćati više poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, a državni sektor će dobiti više novca. Ali pored zahtjeva za povlačenjem budžeta, na protestu je zatražena i ostavka vlade. U utorak je PP-DB takođe zatražio ostavku kabineta, nakon što je prethodno insistirao samo na pripremi novog budžeta.