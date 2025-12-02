'Želimo da prestanu krasti': Desetine hiljada ljudi na protestima širom Bugarske

Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Sofiji zahtijevajući povlačenje nacrta budžeta za 2026. godinu, vidio je reporter Slobodne Evrope. Protest je bio jedan od najvećih u više od 10 godina. Ljudi su blokirali prostor ispred bivšeg Doma stranke, u kojem se sada nalazi Narodna skupština. Skandali su "Mafija", "Ostavka", "Ko ne skoči, svinja je", "Nećemo dozvoliti da nas lažu", a stotine ljudi nosile su plakate koji su posebno usmjereni protiv lidera stranke DPS - Novi početak Deljana Peevskog, koji je sankcionisan zbog korupcije i optužen za vršenje neprimjerenog uticaja na vladu. Protest je počeo mirno, ali je nakon 22 sata eskalirao i doveo do sukoba s policijom u blizini sjedišta stranke DPS - Novi početak. Mlađi muškarci s kapuljačama uništavali su saobraćajne znakove, palili kante za smeće i napali policijski kombi. Policija je protiv demonstranata upotrijebila suzavac. Ministarstvo unutrašnjih poslova (SDVR) je naknadno izvijestilo o najmanje 10 privedenih, kao i o dva povrijeđena policajca.

"Ovo je apsolutni scenario – s agitatorima, s plaćenim agitatorima. Nema nikakve veze s protestom", rekao je za BTV Ivajlo Mirčev, kopredsjedavajući stranke "Da, Bugarska", jedne od stranaka u opozicionoj koaliciji PP-DB, koja je organizirala protest u Sofiji. U Sofiji su ovo druge takve demonstracije protiv budžeta vladajuće većine GERB-a, BSP-a, ITN-a i DPS-a. Ljudi zahtijevaju da se budžet povuče, jer značajno povećava plate državne uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, vojske i pravosuđa, a istovremeno opterećuje privatni sektor većim doprinosima za socijalno osiguranje i dvostrukim porezom na dividende.

Nakon 20 sati, demonstranti su marširali do sjedišta stranke DPS - Novi početak u ulici Vrabča. Tamo su skandirali "Peevski će pasti" i "Peevski - sramota, ostavka i zatvor" te bacali jaja, grane, boce i gusarske kape na sjedište stranke. Na mjestu protesta okupile su se i desetine policajaca sa štitovima. Još jedna grupa marširala je do sjedišta stranke GERB, gdje su demonstranti skandirali "Ostavka".

Nakon 22 sata tenzije u području Dondukovog bulevara i sjedišta partije DPS-Novi početak su eskalirale. Demonstranti su palili kontejnere za smeće i bacali kolce. Nekoliko mladića s kapuljačama vandalizirali su kancelariju GERB-a. Policija nije odmah reagirala da ih zaustavi. Predstavnici PP-DB-a i demonstranti su rekli da je ono što se događa provokacija i djelo plaćenih agitatora.

Protesti su održani u desetinama drugih gradova širom zemlje, javila je Bugarska novinska agencija BTA, a snimci iz Varne, Plovdiva, Burgasa, Stare Zagore, Dobriča, Slivena, Velikog Tarnova, Šumena, Rusea, Loveča, Blagoevgrada, Goce Delčeva i niza drugih gradova prikazuju demonstrante s plakatima na kojima se traži povlačenje nacrta budžeta.

Među demonstrantima u Sofiji u ponedjeljak je bila i Silvia, koja je protiv vladinog budžetskog projekta. "Ne slažem se s tim da se sljedeće godine, umjesto da se probudim sa 100 leva više od povećanja plate u skladu s povećanjem cijena u trgovinama, probudim sa 100 leva manje", rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Želimo da (prestanu) krasti od naroda. Narodna skupština treba da se pozabavi sivim sektorom, gdje novac odlazi, njegovim nedostacima. I prije svega, da prestanu krasti. Jer ova nacija neće ovako preživjeti." Drugi učesnici protesta takođe ukazuju na druge razloge za proteste osim budžeta. Stojčo Stojčev kaže da je na trgu "zbog bezobzirnosti koja se dešava u zemlji posljednjih 15 godina".

"Počevši od Osam patuljaka, nastavljajući s produbljivanjem jezera Varna, tri milijarde koje smo dali za Turski tok, Arenu Burgas, što je jedan od mojih omiljenih primjera korupcije. Oni su bezbrojni", rekao je Stojčev za RSE, navodeći koruptivne afere koje su posljednjih godina potresale Bugarsku. Drži poster na kojem su lica lidera GERB-a Bojka Borisova i Deljana Peevskog. Za njega su to "simboli okupirane države".

"Čak su to prepoznali i u Evropi, u SAD-u su to prepoznali. Samo mi ih ovdje stavljamo na prvo mjesto", dodaje Stojčev. Milena Kehajova je prvi put na protestu, ali kaže da vidi potrebu da "preduzme takve mjere, čim drugačije ne ide". "Već mi je dosta da mladi ljudi bježe iz Bugarske, da su mladi ljudi razočarani Bugarskom", kaže ona. Ona ističe primjer mladih doktora koji mjesecima protestuju tražeći povećanje plata i bolje uslove rada, ali ih ne dobijaju.

Protest sa više hiljada učesnika protiv budžeta i vlasti održan je i prošle srijede. Tada je došlo do nekoliko kratkih eskalacija tenzija između demonstranata i policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će preduzeti pojačane sigurnosne mjere. Gradska direkcija unutrašnjih poslova provjeravala je neke od ljudi na ulazima u područje protesta u Sofiji.

U 19.20 sati, tokom protesta u Sofiji, emitovan je uživo prenos iz Varne, gdje se gradonačelnik Blagomir Kocev, koji je pušten iz pritvora, obratio demonstrantima. Kocev je pušten u petak nakon što je proveo skoro pet mjeseci u pritvoru, a ponedjeljak je bio njegov prvi dan povratka u opštinu Varna. "Demokratija je korumpirana i moramo je vratiti", rekao je Kocev demonstrantima u Varni, dok su demonstranti u Sofiji aplaudirali njegovom govoru i skandirali "Pobjeda".

U 20:20 sati, demonstranti u Sofiji su marširali do sjedišta DPS-a - Novi početak u ulici Vrabča, nastavljajući skandirati "Ostavka". U međuvremenu, u području protesta nestala je struja.

Prošlog četvrtka, samo dan nakon masovnog protesta protiv budžeta, lider GERB-a Bojko Borisov izjavio je da je naredio premijeru Rosenu Željazkovu i ministrici finansija Temenužki Petkovoj da povuku nacrt budžeta za 2026. godinu. Ali u petak je postalo jasno da budžet neće biti povučen, već samo revidiran. Ova vijest je podstakla PP-DB da 1. decembra sazove novi protest. Koalicija zahtijeva potpuno novi budžet.

Vladin predloženi budžet za 2026. godinu već je prošao prvo čitanje u parlamentu. Glavna kritika je da je štetan za poslodavce i zaposlene u privatnom sektoru, a koristan za one u javnom sektoru.